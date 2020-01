Vierschanzentournee im Liveticker: Hochspannung bei der Vorentscheidung

Vierschanzentournee: Konzentriert sitzt Karl Geiger auf der Schanze in Innsbruck

Springen in Innsbruck am Samstag

von Tobias Ruf schließen

Das dritte von vier Springen bei der Vierschanzentournee 2019/20 steht an. In Innsbruck kommt es erneut zu einem packenden Dreikampf. Das Springen in Innsbruck gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de