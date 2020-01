Vierschanzentournee 2019/20: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen-Highlight

Die Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen findet traditionell in Österreich und Deutschland statt und ist der Höhepunkt im Weltcup.

Oberstdorf - Die Vierschanzentournee 2019/20 im Skispringen beginnt traditionell mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Am 6. Januar steht nach dem letzten Springen in Bischofshofen fest, wer den prestigeträchtigsten Titel der Weltcup-Saison 2019/20 gewonnen hat.

Beim Springen in Garmisch-Partenkirchen siegte Marius Lindvik vor Karl Geiger

Am 4. Januar steigt in Innsbruck das dritte Springen der Vierschanzentournee, zwei Tage später findet das Finale in Bischofshofen statt. Im Interview mit chiemgau24.de spricht Martin Schmitt über die Chancen der deutschen Springer und die Favoriten auf den Gesamtsieg.

Vierschanzentournee: Mehrere Sprünge auf verschiedenen Schanzen

Neben den Springen, die jeweils auf der Großschanze ausgetragen werden, bestreiten die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld auf jeder Schanze je einen Qualifikationssprung, einen Trainingsdurchgang und einen Probedurchgang.

Die Vierschanzentournee ist Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders, die in den Springen erzielten Punkte fließen in die Gesamtwertung der Saison 2019/2020 ein.

Für einen Sieg bei einem Einzelspringen der Vierschanzentournee gibt es 100 Punkte für die Gesamtwertung. 30 Springer erhalten Punkte, die nach einem festen Schlüssel verteilt werden.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung

Die Gesamtwertung setzt sich aus den vier Wettkämpfen zusammen. Hier geht es zur Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2019/20

Vierschanzentournee 2019/2020: Alle Termine zum Highlight im Skispringen

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

