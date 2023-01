Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: Hannawald nach Geiger-Enttäuschung „sprachlos“

Von: Christoph Klaucke

DSV-Hoffnung Karl Geiger scheitert beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck in der Qualifikation. © Daniel Karmann/dpa

Der DSV erlebt mit dem Quali-Aus von Karl Geiger in Innsbruck ein Debakel. Das dritte Springen der Vierschanzentournee am Bergisel im Live-Ticker.

Vierschanzentournee: Drittes Springen in Innsbruck, Mittwoch, 13.30 Uhr

DSV-Star Karl Geiger scheitert in der Qualifikation : ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“

: ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“ Deutschlands neues Skisprung-Gesicht : Philipp Raimund als größter Lichtblick

Update vom 4. Januar, 13 Uhr: In gut einer halben Stande startet das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Bis auf Karl Geiger konnten sich alle restlichen sechs deutschen Skispringer für den ersten Durchgang qualifizieren. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Philipp Raimund (Oberstdorf/11.) Dean Decker (USA/40.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/15.) Yukiya Sato (Japan/36.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/16.) Gregor Deschwanden (Schweiz/35.) Stephan Leyhe (Willingen/17.) Domen Prevc (Slowenien/34.) Constantin Schmid (Oberaudorf/41.) Michael Hayböck (Österreich/10.) Pius Paschke (Kiefersfelden/45.) Stefan Kraft (Österreich/6.)

Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: DSV-Stars nach Geiger-Drama gefordert

Vorbericht: Innsbruck – Wintersport-Debakel für den DSV: Alle Träume auf ein Top-Ergebnis bei der Vierschanzentournee sind für Karl Geiger schon nach der Halbzeit begraben. Deutschlands Vorzeige-Skispringer scheiterte am Dienstag für das dritte Springen in Innsbruck bereits in der Qualifikation. Beim Finale am Bergisel am Mittwoch, ab 13.30 Uhr im Live-Ticker, ist Geiger zum Zuschauen verdammt.

Karl Geiger Geboren: 11. Februar 1993 (Alter 29 Jahre), Oberstdorf Olympia-Medaillen: 1x Silber (Peking), 2x Bronze (Pyeongchang) Persönliche Bestweite: 243,5 Meter

Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: Karl Geiger verpasst drittes Springen in Innsbruck

Karl Geiger schaffte es bei gerade mal 60 Springern nicht unter die Top 50, wurde nur 51. der Qualifikation. Nach dem 108-Meter-Hüpfer fehlten Geiger am Ende 0,2 Punkte, um ins Finale am berühmten Bergisel zu kommen. Der Oberstdorfer war mit Rang vier in seiner Heimat gut gestartet, in Garmisch-Partenkirchen hatte er Rang elf belegt und damit alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt.

„Das war, boah, heftig. Ich kann es noch nicht wirklich in Worte fassen“, sagte Geiger völlig konsterniert nach seinem Debakel bei der Vierschanzentournee: „Ich habe wirklich viel erwartet, aber das sicher nicht. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Echt mies, dass es dann nicht mal für die Top 50 reicht.“ Spätestens jetzt kann der Oberstdorfer seine Hoffnungen auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 21 Jahren begraben.

Vierschanzentournee: Stand nach 2 von 4 Springen

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 616,1 Punkte 2. Dawid Kubacki (Polen) 589,3 3. Piotr Zyla (Polen) 576,0 4. Anze Lanisek (Slowenien) 564,7 5. Karl Geiger (Oberstdorf) 558,5 6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 558,3

DSV-Star Karl Geiger scheitert in der Qualifikation: ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“

„Ich hätte alles unterschrieben, aber nicht, dass Karl Geiger die Quali nicht schafft. Das schafft er normal ohne Schuhbinden. Ich bin gerade echt sprachlos, wie schnell es sein kann, dass wir vor so einem Klotz stehen“, sagte TV-Experte Sven Hannawald in der ARD.

Der letzte deutsche Vierschanzentournee-Sieger analysierte die technischen Defizite Geigers und sprach überspitzt von einem „Todesurteil“. Geiger wurde nach seinem Aus auch zu körperlichen Problemen gefragt. „Im Knie zwickts ein bissl, aber ich will keine Ausreden suchen. Es ist nicht ganz ideal, aber es ging zum Springen“, sagte Geiger.

Deutschlands neues Skisprung-Gesicht: Philipp Raimund als größter Lichtblick

Der goldene Adler für den Sieger der Vierschanzentournee war angesichts von 32 Metern Rückstand auf Halvor Egner Granerud aus Norwegen schon vor der Innsbruck-Station dahin – Rang 51 ist trotzdem genauso schmerzhaft. „Es ist unfassbar bitter, dass er ausscheidet. Das ist leider Gottes Skispringen. So schnell kann es gehen, dann hat man die Scheiße am Schuh kleben“, sagte Teamkollege Andreas Wellinger, der bislang Sechster in der Tournee-Wertung war und nun die Hoffnungen des deutschen Teams schultern muss.

Größter Lichtblick in einem insgesamt eher schwachen deutschen Team war einmal mehr der 22-jährige Philipp Raimund. Deutschlands neues Skisprung-Gesicht landete mit seinem Sprung auf 121,5 m auf dem elften Platz. Auch Markus Eisenbichler zeigte sich als 16. erneut formverbessert. „Das war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich muss einfach versuchen, Schritt für Schritt weiter zu machen“, sagte der Siegsdorfer, der 2019 auf dem Bergisel Weltmeister von der Großschanze geworden war. Verfolgen Sie das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck, hier ab 13.30 Uhr, im Live-Ticker. (ck)