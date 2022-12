Skispringen: Geiger träumt vom Sieg bei Vierschanzentournee

Vierschanzentournee: Karl Geiger erschreckt eigene Tochter – „Hoppla, Papa umfallt“

Von: Patrick Reichelt

Die Vierschanzentournee beginnt in Oberstdorf. Karl Geiger will beim Skispringen in seiner Heimat den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen.

Oberstdorf – Kurz vor dem Start der Vierschanzentournee hätte sich Karl Geiger fast noch ein bisschen in Bedrängnis gebracht. In letzter Minute packte Deutschlands bester Skispringer seine Tasche – aber der Anfahrtsweg des Oberstdorfers zum Teamhotel in Tiefenbach vor den Toren seiner Heimatgemeinde war ja überschaubar. „Ungefähr eine Viertelstunde“, feixte der 29-Jährige, „aber die habe ich in vollen Zügen genossen.“

Vierschanzentournee 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 Ort: Oberstdorf, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen Rekordsieger: Janne Ahonen (5) Titelverteidiger: Ryōyū Kobayashi

Vierschanzentournee: Karl Geiger schockt seine Tochter bei Generalprobe

Geiger wirkt gelöst, er ruht in sich vor dem Start in das erste Highlight dieses Winters (heute ab 16 Uhr, ZDF und Eurosport). Die Topfavoriten sind andere. Für ihn selbst gelte eher das „alles kann, nichts muss“, wie er sagte. Weil Geiger nach einem schleppenden Saisonstart nicht einmal selbst so genau weiß, wo er in diesen Tagen denn steht. Aber angreifen will er natürlich trotzdem: „Die eigenen Erwartungen sind immer am höchsten. Wir haben hier schon was vor!“



Geiger will den Rückstand auf das im Weltcup führende Quartett Dawid Kubacki (Polen), Halvor Egner Granerud (Norwegen), Stefan Kraft (Österreich) und Anze Lanisek (Slowenien) sukzessive aufholen, ihnen bei der Tournee auf die Pelle rücken. Bei der Generalprobe in Engelberg stürzte er aber – was auch Töchterchen Luisa am Fernsehschirm aufschreckte („Hoppla, Papa umfallt“). An den beiden folgenden Tagen übte Geiger mit dem deutschen DSV-Team in Oberstdorf, und Bundestrainer Stefan Horngacher fand es vielversprechend. „Das hat dem Karl gut getan“, sagte er, „er hat noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

Karl Geiger will die Vierschanzentournee gewinnen. © Urs Flueeler/dpa

Skispringen: Geiger träumt vom Sieg bei Vierschanzentournee

Wobei ja das Kuriose ist, dass Geiger seine Heimatanlage gar nicht allzu sehr schätzt. Vor allem im Übergang zwischen Anlauf und Schanzentisch tut er sich bisweilen schwer, den Schwerpunkt zu halten. Doch er weiß: „Wenn ich dort gut bin, dann bin ich wirklich gut in Form und auch auf anderen Schanzen gut.“



Im besten Fall in Partenkirchen, Innsbruck und Bischofs­hofen. Einmal auf der viel beschworenen Wolke durch die Tournee zu schweben, das ist so etwas wie das letzte große Ziel für seine Karriere. „Einmal die Tournee zu gewinnen, das ist ein Kindheitstraum von mir“, sagte Geiger. Er träumt ihn, seit er einst als Fahnenkind seines SC Oberstdorf zu den Profis aufschaute – auch wenn ihm die Macher der WM 2005 nicht seine Lieblingsnation bescherten: „Ich habe beim Einmarsch die Tafel von Kasachstan getragen.“

Vierschanzentournee: 25.000 Zuschauer in Oberstdorf

Den Traum hat das nicht kleiner gemacht. Zweimal ist ihm Geiger ziemlich nahe gekommen. 2019/20 wurde er Dritter, ein Jahr später siegte er in Oberstdorf und musste am Ende nur Kamil Stoch den Vortritt lassen. Es fehlt die höchste Stufe des Siegerpodests in Bischofshofen. „Und den Traum werde ich nicht aufgeben, solange ich diesen Sport mache“, betont er. Was durchaus noch ein Weilchen sein könnte. Zumindest Olympia 2026 in Italien peilt Geiger noch an. „Vorausgesetzt ich bin gesund und mir macht der Sport so viel Spaß, wie er mir jetzt macht.“



Und ganz nebenbei würde Geiger gerne den kleinen Makel beseitigen, der seinen größten Erfolgen in der Heimat anhaftet. Sowohl den Sieg beim Tourneespringen 2020/21 als auch die WM-Titel wenig später an gleicher Stelle flog er – pandemiebedingt – ohne Fans ein. Das wäre nun anders, 25.000 Fans werden Geiger & Co. zum nächsten Erfolgserlebnis tragen wollen. Die kleine Luisa Geiger wird nicht darunter sein. Die Zweijährige darf den elften Tourneeanlauf des Papas am TV verfolgen.