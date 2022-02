Irres Finish! Gold in der Nordischen Kombination - Drama im Live-Ticker

Von: Marco Blanco-Ucles

Olympia: Nordische Kombination JETZT LIVE - Gold für Deutschland! Völlig irres Finish auf den letzten Metern © Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Zahlreiche Favoriten in der Nordischen Kombination befinden sich in Quarantäne - auch der Deutsche Olympiasieger Eric Frenzel. Hier gibt es den Live-Ticker der ersten Medaillenentscheidung.

GOLD: Vinzenz Geiger SILBER: Joergen Graabak (Norwegen)\t +0,8 BRONZE: Lukas Greiderer (Österreich)\t +6,6 4. Johannes Lamparter (Österreich)\t +9,0 5. Johannes Rydzek (Deutschland)\t +21,8 6. Ilkka Herola (Finnland)\t +25,4

Update vom 9. Februar, 13.00 Uhr: Olympiasieger Vinzenz Geiger im ZDF-Interview: „Man darf niemals aufgeben. Ich weiß auch nicht wie es funktioniert hat, unglaublich. Ich muss sagen, ich habe noch nie so gute Skier gehabt, großes Dankeschön ans Technikteam. Die Vorbereitung war ein Riesenscheiß. Ich finde es aber viel schlimmer, dass Terence und Eric immer noch in Isolation sitzen. Wir haben ein geniales Team. Grüße auch an meine Freundin, mit der ich die letzten Tage viel telefoniert habe. In Oberstdorf freuen sich sicherlich einige mit mir, dreimal SC Oberstdorf hier am Start ist schon geil.“

Update vom 9. Februar, 12.43 Uhr: Was für ein Rennen! Johannes Rydzek sah sich schon als Olympiasieger und fand sich plötzlich auf dem fünften Platz wieder. Vinzenz Geiger und Joergen Graabak ließen die Konkurrenz am letzten Anstieg aussehen wie Amateure. Am Schluss hat Geiger die meisten Körner im Zielsprint und krönt sich zum ersten Mal zum Olympiasieger. Olympia-Debütant Julian Schmid hielt sich lange in der Führungsgruppe, doch auf der letzten Runde zog es ihm dann den Stecker.

Update vom 9. Februar, 12.55 Uhr: Eric Frenzel meldet sich zu Wort: Auf Instagram gratuliert der sich in Quarantäne befindende Frenzel, postet ein Bild von Geiger und schreibt dazu: „Wie geil, ich gratuliere dir. Was für ein Hammer-Rennen.“

12.28 Uhr: Geiger gewinnt nach einem unfassbaren Finish. Graabak holt Silber, Greiderer Bronze.

12.27 Uhr: Rydzek ist die tragische Figur dieses Wahnsinns-Rennens, verliert auf den letzten Metern seinen Titel, seine Medaille und wird nur Fünfter. Schmid läuft als Achter ein.

12.26 Uhr: Wahnsinn!!! Geiger zieht an allen vorbei auf den letzten Metern. Geiger ist Olympiasieger!!!!!!

12.24 Uhr: Rydzek scheint nicht mehr einzufangen zu sein. Es riecht nach Gold für Deutschland!

12.22 Uhr: Geiger auf Rang drei! Schmid verliert immer mehr an Boden, ist nur noch Siebter. Vorne verteidigt Rydzek noch seine Führung.

12.20 Uhr: Rydzek führt, fährt ein unglaubliches Tempo. Greiderer kann mithalten, Schmid verliert an Boden.

12.18 Uhr: Es geht in die letzte von vier Runden. Das wird ein ganz enges Rennen um Gold.

12.16 Uhr: Sechs von zehn Kilometer sind vorbei. Die vorderen drei Läufer trennen gerade einmal 0,8 Sekunden. Was für eine Spannung!

12.14 Uhr: Vinzenz Geiger kämpft, liegt derzeit auf Rang zehn. Vorne hat Schmid die Führung übernommen, es folgen Rydzek und Greiderer. Yamamoto hat den Kontakt zur Spitze verloren.

12.12 Uhr: Halbzeit auf der Loipe: Rydzek vor Greiderer und Schmid. Stand jetzt hätte Deutschland zwei Medaillen gewonnen!

12.09 Uhr: Rydzek hat mittlerweile die Führung übernommen.

12.06 Uhr: Führungswechsel! Greiderer, Schmid und Rydzek ziehen an Yamamoto vorbei.

12.03 Uhr: Wie erwartet kann Yamamoto seinen Vorsprung nicht halten, hat bereits über die Hälfte der Zeit eingebüßt.

12.02 Uhr: Auch Vinzenz Geiger ist unterwegs und bläst zur Aufholjagd.

Update vom 9. Februar, 12:00 Uhr: Los geht es mit der Entscheidung in der Loipe! Yamamoto, Greiderer, Schmid und Rydzek sind unterwegs.

Olympia Nordische Kombination: Zwischenstand nach dem Springen

Athlet Sprungweite/Punkte Zeitrückstand beim Langlauf 1. Ryota Yamamoto (Japan) 108/133 2. Lukas Greiderer (Österreich) 103,5/123,4 + 0,38 3. Julian Schmid (Deutschland) 103/123,1 + 0,40 4. Johannes Rydzek (Deutschland) 104/122,2 + 0,43 11. Vinzenz Geiger (Deutschland) 98/111,4 + 1,26

Update vom 9. Februar, 9.59 Uhr: Deutschland darf auf eine Medaille hoffen. Julian Schmid auf Platz drei und Johannes Rydzek auf Rang vier gehen mit einer guten Ausgangslage in die Loipe. Vinzenz Geiger auf Rang elf wird sich mit 1:26 Minuten Rückstand auf den Führenden Yamamoto gewaltig strecken müssen.

9.52 Uhr: Der Topfavorit lässt etwas liegen. Johannes Lamparter landet bei 100 Metern, Rang fünf und 1:04 Minuten Rückstand.

9.50 Uhr: Jetzt kommt Vinzenz Geiger! Nur 98 Meter für den besten Deutschen in diesem Winter. Platz zehn und fast eineinhalb Minuten Rückstand.

9.48 Uhr: Los geht es für Julian Schmid. Oder auch nicht. Schmid muss runter vom Balken, der Wind ist zu stark. Zweiter Versuch, dieses Mal darf er los. 103 Meter für den 22-Jährigen, Rang drei. 40 Sekunden Rückstand auf Ryota.

9.45 Uhr: Schanzenrekord für Yamamoto Ryota! 108 Meter, Führung für den Japaner.

9.43 Uhr: Johannes Rydzek fährt mit einem Lächeln im Gesicht los. Und er liefert! 104 Meter, ein Wahnsinns-Sprung! Platz zwei für den Deutschen!

9.41 Uhr: Noch zehn Springer stehen oben. Gleich wird es ernst für das deutsche Trio!

9.40 Uhr: Starker Satz von Lukas Greiderer: 103,5 Meter, genauso weit wie Yachi. Es reicht zur Führung.

9.37 Uhr: 102 Meter für Franz-Josef Rehrl. Platz zwei, vier Sekunden Rückstand auf Yachi.

9.33 Uhr: Ausrufzeichen von Sora Yachi! 103,5 Meter, klare Bestweite und Führung für den Japaner.

9.31 Uhr: Der finnische Trainer winkt Eero Hirvonen mit einem Eishockeyschläger ab, sieht man auch nicht alle Tage. 93 Meter, Rang vier.

9.29 Uhr: Noch rund zehn Minuten, dann kommen mit Rydzek, Schmid und Geiger die drei deutschen Starter.

+++ Führungswechsel! 97,5 Meter für Matteo Baud, der Franzose setzt sich an die Spitze +++

+++ Das Niveau steigt langsam. Vid Vrhohnik springt auf 91,5 Meter, Rang fünf. Lukas Danek landet bei 97 Metern, Bestweite und Platz zwei für den Tschechen +++

+++ Es herrschen starke Aufwindbedingungen im Hang. Immer wieder müssen Springer wieder runter vom Balken +++

+++ Viel Aufwind bedeuten 96 Meter für Ondrej Pazout, Führung für den Tschechen +++

+++ In Führung liegt der Italiener Iacopo Bortolas, der auf 93,5 Meter segelte +++

+++ Gute 90 Meter von Jeun Park. Rang drei für den Südkoreaner +++

+++ Das Springen hat begonnen. Die ersten Athleten haben deutliche Probleme, über 85 Meter hinauszuspringen +++

Olympia: Nordische Kombination im Live-Ticker - Corona setzt Olympiasieger außer Gefecht

Update vom 9. Februar, 09:00 Uhr: Auch ohne die infizierten Frenzel und Weber sind die deutschen Athleten nicht chancenlos, was die Medaillenränge angeht. Die besten Chancen werden dabei Vinzenz Geiger, Dritter im Gesamtweltcup, eingeräumt. Aber auch Johannes Rydzek und Julian Schmid können Richtung Podest schielen. Erst recht, da mehrere Favoriten in Quarantäne sind. Topfavorit auf Gold ist der Österreicher Johannes Lamparter.

Update vom 9. Februar, 08:57 Uhr: Im ZDF laufen die emotionalen Bilder aus Pyeongchang 2018, als die deutschen Athleten Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel mit den Rängen eins, zwei und drei einen historischen Dreifacherfolg feierten.

Update vom 9. Februar, 08:42: Bittere Nachricht aus dem deutschen Lager: Neben Olympiasieger Eric Frenzel (siehe Erstmeldung) verpasst auch Terence Weber den Wettkampf. Nachdem sich Webers CT-Wert am Dienstag stark verbessert hatte, wurde er für den Wettbewerb auf der Normalschanze gemeldet. Heute folgte jedoch die Rolle rückwärts, wie der deutsche Teamarzt Stefan Pecher in der ARD erklärte: „Leider ist es so, dass sich die Werte bei Terence wieder ein wenig verschlechtert haben. Somit können wir ihn leider noch nicht aus der Isolation holen.“ Immerhin: Bei Frenzel zeigte sich der Wert heute Morgen stark verbessert, die Hoffnungen auf einen Start des Olympiasiegers bei den weiteren Wettkämpfen steigen damit.

Erstmeldung vom 9. Februar, 06:37 Uhr: Peking - Nicht nur beim Blick auf die Nordische Kombination wird klar, dass diese Olympischen Spiele kaum mit ihren Vorgängern vergleichbar sind - Stichwort Corona. Trifft es in den anderen Sportarten jedoch zumeist nur vereinzelte Athleten, sind bei den Kombinierern bei der ersten Medaillenentscheidung (9 Uhr, ZDF) heute von der Normalschanze zahlreiche Top-Athleten zum Zuschauen verdammt. Unter ihnen auch der Deutsche Eric Frenzel. Der dreimalige Medaillengewinner der vergangenen Spiele in Pyeongchang befindet sich seit seiner Ankunft in Peking in Isolation.

Wenn es am heutigen Montag ernst wird, wird Frenzel durch die chinesischen TV-Kanäle zappen, um den Wettkampf seiner Kollegen verfolgen zu können. In einer Presserunde des Deutschen Ski-Verbands erklärte der 33-Jährige: „ Ich hoffe sehr, dass der Wettkampf übertragen wird. So war es die letzten Tage auch, dass ich über die verschiedenen Sender mir so viele Wettbewerbe wie möglich reingezogen habe.“

Olympia: Nordische Kombination heute im Live-Ticker - Zahlreiche Corona-Ausfälle

Frenzel wird nicht der einzige prominente Name sein, der das Geschehen am Fernseher verfolgen muss. Mit dem norwegischen Weltmeister Jarl Magnus Riiber und dem Esten Kristjan Ilves fehlen weitere Top-Favoriten. Frenzels Teamkollege Terence Weber, der ebenfalls bei der Landung in China positiv getestet wurde, durfte die Isolation mittlerweile verlassen, sein Einsatz ist jedoch noch ungewiss.

Frenzel glaubt im ersten Einzelwettkampf der Spiele an einen qualitativ hochwertigen Wettkampf, betont allerdings auch: „Es steigen sicherlich die Sieg- oder Medaillenchancen für andere sehr.“ Nach dem Springen von der Normalschanze (9 Uhr) geht es für die Kombinierer um 12 Uhr auf die 10 Kilometer lange Loipe. (mbu)