Katastrophe im Urlaubs-Paradies macht Wintersport-Idol „völlig sprachlos“

Von: Korbinian Kothny

Zahlreiche Brände zerstören Teile der Urlaubsinseln auf Hawaii. Auch US-Skistar Mikaela Shiffrin ist von der Naturkatastrophe geschockt und erinnert sich an eigene Urlaube.

München – Es sind nahezu apokalyptische Szenen, die sich in der vergangenen Wochen auf den Hawaii-Inseln abgespielt haben. Flächendeckende Brände haben insgesamt über 100 Opfer gefordert. Auch wenn mittlerweile nahezu alle Brandherde unter Kontrolle gebracht worden sind, ist im einstigen Urlaubsparadies nichts mehr wie zuvor.

Mikaela Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter 28 Jahre), Vail, Colorado, Vereinigte Staaten Disziplin: Ski alpin Größte Erfolge: 2x Olympia-Sieger, 7x Weltmeister

Schlimmste Waldbrände auf Hawaii in der vergangenen 100 Jahren der US-Geschichte

Gerade die beliebte Urlaubsinsel Maui hat es dabei besonders hart getroffen. Insgesamt wurden mehr als 2000 Gebäude bei den Feuern verwüstet. US-Behörden berichten von den schlimmsten Waldbränden seit mindestens 100 Jahre in der Geschichte der USA.

Eine, die von der Naturkatastrophe besonders schockiert ist, ist Mikaela Shiffrin. Die noch aktive, erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte richtete sich mit einem bewegenden Instagram-Post an ihre Follower.

Waldbrände zerstörten Maui, auch US-Skistar Mikaela Shiffrin fühlt mit. © IMAGO / Xinhua / Instagram@mikaelashiffrin

Shiffrin verbrachte mehrere Familienurlaube auf Hawaii

„Ich bin völlig sprachlos angesichts der herzzerreißenden und verheerenden Realität an einem Ort, den ich so sehr liebe und an den ich so viele schöne Familienerinnerungen habe: Maui“, schreibt die 28-Jährige auf der Social-Media-Plattform. „Mein Herz schmerzt für die Insel und die Einheimischen, die unter den Folgen der Waldbrände leiden.“

Shiffrin hat offensichtlich einige Familienurlaube in ihrer Kindheit auf den Hawaii-Inseln verbracht. Die US-Amerikanerin postete mehrere Bilder aus der Vergangenheit, die sie im Urlaubsparadies zeigen. Auf einem Foto ist Shiffrin zum Beispiel zu sehen, wie sie gerade beim Surfen ist. Ein anderes zeigt sie und ihren Bruder in jüngsten Jahren.

Shiffrin fordert zu Spenden auf – Schätzungen gehen von fünf Milliarden Euro für Wiederaufbau aus

Die Ski-Rennläuferin fordert ihre Fans zudem zu einer Spende auf: „Ich bitte alle, die Maui besucht haben oder jemals besuchen wollen, das Bewusstsein für diese Katastrophe zu schärfen und an eine der Organisationen zu spenden, die ich von Freunden, die auf der Insel leben, erfahren habe.“

Schätzungen gehen von mehr als 5,5 Milliarden Dollar (5,0 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau Mauis aus. (kk)