Fabian Gratz: Das Verlangen ist zurück

Von: Patrick Hilmes

„Sölden, ich komme“: Fabian Gratz hat sich einen Startplatz für den Weltcup-Riesenslalom in Österreich gesichert. © imago/Gepa pictures

Am Sonntag steht der Weltcup-Auftakt mit dem Riesenslalom in Sölden an. An den Start geht auch der Saulgruber Fabian Gratz. Der hat sich auch von einem etwas anderem Trainingssturz nicht aus der Bahn werfen lassen.

Saulgrub – Wintersportler verspüren nach einer Saison fast alle dasselbe Verlangen: Raus aus dem Alltag, etwas anderes sehen als Schnee, ein anderes Klima, ein bisschen mehr Sonne und warme Temperaturen. Ging auch Fabian Gratz so. Daher verabschiedete er sich erst mal nach Amerika – Sightseeing in San Francisco, Natur bestaunen im Nationalpark Yosemite. Einfach mal den alpinen Weltcup-Zirkus aus dem Kopf bekommen. „Danach freut man sich auch wieder auf den Alltag und den Schnee“, sagt Gratz.

Hand gebrochen beim Skitragen

Weiße Landschaften sah er dann Ende Juni bei den ersten Trainingseinheiten in den französischen Alpen wieder. Jedoch postete Gratz anschließend ein Foto in den Sozialen Netzwerken und versah es mit den Worten: „Gute und weniger gute Momente...“. Auf dem Bild grüßte der Technikspezialist vom TSV Altenau mit einem Gips an der Hand. Typische Trainingsverletzung? Nicht ganz, gesteht Gratz lachend. Er stürzte zwar und brach sich die Hand, aber nicht beim Skifahren, sondern beim Skitragen. „Ich bin auf einer Eisplatte ausgerutscht, die Skier hab’ ich noch weggeschmissen, bin aber auf der Hand gelandet“, berichtet er. Ein schlechtes Omen für die anstehende Wintersaison? Gratz sieht das anders, ist eh kein abergläubischer Mensch. „Besser zu diesem Zeitpunkt als zu einem späteren in der Saison.“ Recht hat er, denn der gebürtige Saulbruber hatte noch genügend Zeit, sich vorzubereiten und steht nun gut im Saft. So gut, dass er am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden starten darf.

DSV-Team hat heuer sechs Startplätze zur Verfügung

Der 25-Jährige hat sich sein Ticket gesichert, musste dafür aber nicht so hart kämpfen wie in den Jahren zuvor. Denn dem deutschen Team stehen heuer sechs Startplätze zur Verfügung – fünf DSV-Athleten platzierten sich unter den Top-60-Riesenslalomfahrer der vergangenen Saison (Gratz wurde 53.) plus ein Quotenplatz. Im vergangenen Winter mussten sich die Deutschen noch mit drei Startplätzen begnügen. Für Gratz ein großer Vorteil, da nun im Vorfeld keine internen Ausscheidungsrennen mehr anstehen. „Die hatten schon immer sehr an den Kräften gezehrt, ehe man dann überhaupt beim Weltcup an den Start ging.“ Dennoch ist auch jetzt ein Startplatz bei den Wettkämpfen der Weltbesten natürlich keine Selbstverständlichkeit. Doch Gratz hat hart wie beschwerdefrei die Vorbereitung absolviert. Die Rückenprobleme der vergangenen Jahre sind passé. Auch die gebrochene Hand schränkte ihn nur geringfügig ein. Zudem tüftelte er heuer nicht lange an seinem Skimaterial rum, entschied sich schnell und geht mit einem sehr guten Gefühl in die Saison.

Erster Start in Sölden vor Zuschauern

Nun fokussiert er sich auf seinen zweiten Weltcup in Sölden. Sein erster Auftritt im Ötztal liegt schon zwei Jahre zurück, damals war es sein zweiter Einsatz überhaupt auf dem allerhöchsten Level dieser Sportart (Rang 40). Am Sonntag wird aber alles ein bisschen anders werden, denn Gratz wird erstmals vor so vielen Zuschauern einen Weltcup bestreiten. 2020 herrschte gähnende Leere an der Strecke, die Corona-Pandemie hatte die Welt vollends im Griff. 2021 startete er nicht in Tirol. Auch in der Saison 21/22 durften die Zuschauer nur in beschränkter Anzahl an die Strecken pilgern. Entsprechend groß ist Gratz Vorfreude, dass der Sport wieder zugänglich für die Fans ist. Nervös ist er nicht, noch versteckt sich die Anspannung irgendwo hinten in seinem Kopf. „Die wird bestimmt aber noch kommen, spätestens am Sonntag.“

Ziel sind die Top 30

Doch davon lässt er sich eh nicht ausbremsen. Gratz bezeichnet sich selbst als ein bisschen perfektionistisch, fröhlich und ehrgeizig. Entscheidungen trifft sein Herz. Das begehrt in der anstehenden Saison vor allem die Zahl 30, oder aber eine darunter. Das Ziel des heimatverbundenen Saulgrubers, der jeden korrigiert, der sagt, er sei aus Bad Kohlgrub, ist stets der zweite Durchgang im Weltcup. Vergangene Saison gehörte er noch dem Europacup-Team an, nun will er regelmäßig in die Weltcup-Punkte fahren. Ob das gleich zum Auftakt gelingen kann? Gratz vermag es nicht einzuschätzen. „Das werden wir am Sonntag sehen. Vor der Saison weiß ja niemand so recht, wo er steht. Körper, Material – das passt alles. Aber Rennen sind immer etwas anderes.“

Finale Vorbereitung im Schnalstal

Denn letzten Feinschliff holt er sich nun im Südtiroler Schnalstal, wo das DSV-Team die finalen Tage vor dem Saisonstart verbringt. „Der Hang ist ähnlich wie der in Sölden“, erzählt Gratz, in dessen Stimme die Vorfreude deutlich zu hören ist. Sonne, höhere Temperaturen, warmes Klima, dem Alltag entfliehen – das braucht er bis zum nächsten Frühjahr nicht mehr. Das Verlangen ist wieder zurück, mit den Skiern auf Schnee zu stehen, so schnell wie möglich die Stangen zu umkurven und sich mit den Besten der Welt zu messen.