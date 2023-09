Laura Dahlmeier klettert mit berühmtem Begleiter die Watzmann-Ostwand in Berchtesgaden

Von: Christoph Wutz

Teilen

Laura Dahlmeier hat den Bergsport liebgewonnen. Jetzt bestieg die Ex-Biathletin eine berüchtigte Alpen-Wand. Mit dabei war eine Kletter-Ikone.

Schönau am Königssee – Nach ihrer erfolgreichen Expedition nach Tadschikistan, die ihr eine Grenzerfahrung in eisiger Höhe bescherte, ist Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier zurück in Deutschland. Allerdings liegt sie auch zu Hause nicht auf der faulen Haut: Jetzt wagte sich die staatlich anerkannte Bergführerin an eine berüchtigte Wanderroute – mit einem bekannten Partner an ihrer Seite.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter: 30 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 7x WM-Gold, 33 Weltcup-Siege Karriereende: 2019

Laura Dahlmeier bezwingt Watzmann-Ostwand in Berchtesgaden

Die 30-Jährige, die unlängst erstmals einen Siebentausender bezwungen hatte, postete auf Instagram einen Beitrag von ihrer jüngsten Bergtour. „Endlich wieder Klettern!“, schrieb die Garmisch-Partenkirchenerin nach ihrer mehrwöchigen Tadschikistan-Reise mit einem Augenzwinkern.

„Wir sind in Berchtesgaden oder besser gesagt in der 1800 Meter hohen Watzmann-Ostwand!“, berichtete Dahlmeier euphorisch. Die Ostwand führt vom Königssee bis zum Gipfel der Südspitze des Watzmanns. „Top Bedingungen, spannende Route, aber vor allem ideale Begleitung! So macht die Bergführerei Spaß“, präsentierte sich die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin schwer angetan von der Alpen-Tour. Zusätzlich entzückte Dahlmeier, die kürzlich ihren 30. Geburtstag gefeiert hatte, ihre Fans mit Bildern einer traumhaften Kulisse.

Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier (2. v. l.) hatte auf ihrer jüngsten Bergtour großen Spaß. Mit dabei: Extremkletterer Thomas Huber (l.). © Screenshot (3): Instagram/Laura Dahlmeier

Mit berühmtem Begleiter: Laura Dahlmeier erlebt „Traumtag in Watzmann-Ostwand“

Ihre Spitzen-Begleitung war ein ausgewiesener Watzmann-Experte: Extrem-Bergsteiger Thomas Huber, der dort beheimatet ist. Mit seinem Bruder Alexander begibt er sich unter dem Namen „Huberbuam“ immer wieder auf spektakuläre Klettertouren.

Diesmal also taten sich die Bergsport-Ikone und die Biathlon-Koryphäe zusammen. Huber schrieb nach der Expedition von einem „Traumtag in der Watzmann-Ostwand mit Laura Dahlmeier“. Mit dabei war unter anderem auch Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der kürzlich bei einer Sportlergala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden war, mit seiner Frau Andrea.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Neues Kraxel-Traumduo? Fans von Laura Dahlmeier und Thomas Huber begeistert

Sind Laura Dahlmeier und Thomas Huber nach ihrer Bergtour jetzt das neue Kraxel-Traumduo? Für die Fans der 30-Jährigen auf jeden Fall: „Mega cool, ihr zwei“, kommentierte ein Anhänger der früheren Biathletin den Beitrag. Für einen anderen Instagram-Nutzer sind die beiden „echt der Wahnsinn“.

Womöglich dürfen sich Bergsport-Fans in Zukunft auf weitere gemeinsame Expeditionen des Duos freuen. Für Dahlmeier war die Wanderung mit Huber nicht die erste in berühmter Gesellschaft: Vor wenigen Wochen erst traf sich der Ex-Biathlon-Star mit einer Extrembergsteigerin zum „Kraxeln“. (wuc)