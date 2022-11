Erste Drucksituationen gemeistert

Von: Patrick Hilmes

Vorfreude auf den Weltcup: David Zobel ist diesmal von Beginn an dabei. © Kevin Voigt

Drei Werdenfelser Biathleten konnten bei den Qualifikationsrennen überzeugen. Das Ergebnis: David Zobel und Juliane Frühwirt starten im Weltcup, Selina Grotian darf mit 18 Jahren schon im IBU Cup ran.

Kontiolahti/Idre Fjall – Der Weltcup-Auftakt steht zwar erst heute an, aber die Biathleten haben schon ihre erste Drucksituation hinter sich. Denn für einige von ihnen galt es, sich zunächst einmal für die ersten internationalen Wettkämpfe überhaupt zu qualifizieren. Dafür wurden die Sportler in zwei Gruppen aufgeteilt. Für die eine ging es im finnischen Vuokatti um die Startplätze im Weltcup, für die andere in Obertilliach (Österreich) um die Quali zum IBU Cup. Danach gab es aus Werdenfelser drei gute Nachrichten zu vermelden: David Zobel und Juliane Frühwirt haben sich einen Platz im Weltcup-Team für den Auftakt in Kontiolahti (Finnland) gesichert. Zudem ist Selina Grotian vom SC Mittenwald quasi übers Ziel hinausgeschossen. Sie überzeugte derart, dass die gerade mal 18-Jährige nun beim ersten IBU Cup in Idre Fjall (Schweden) an den Start gehen darf.

Ein richtig geiles Gefühl. Viermal Null hab’ ich noch nie geschossen.“

„Man ist zwar schon 100 Rennen gelaufen, aber das erste der Saison ist immer etwas spezielles. Der Druck war enorm. Ich konnte vorher nicht so wirklich schlafen“, erzählt Zobel. Machte sich beim Biathleten des SC Partenkirchen auch im ersten Qualifikationswettbewerb in Vuokatti bemerkbar. Im Liegend-Schießen des Sprints schätzte er den Wind falsch ein, schoss drei Fahrkarten. Bedeutete für ihn Rang sieben im teaminternen Vergleich. Danach war klar: So reicht es nicht für den Weltcup, hat das deutsche Team doch nur sechs Plätze zur Verfügung – bei acht Anwärtern. Also musste Zobel im zweiten Rennen überzeugen. Und das tat er eindrucksvoll. Der Murnauer dominierte den Verfolger – ohne Zeitrückstand aus dem Sprint gelaufen – und schnappte sich Platz eins vor den arrivierten Kräften wie Benedikt Doll oder Johannes Kühn. Wie? Indem er 20 Schuss abfeuerte und 20 weiße Scheiben hinterließ. „Das war wahnsinn. Ein richtig geiles Gefühl. Viermal Null hab’ ich noch nie geschossen.“ Somit meisterte der 26-Jährige seine erste Drucksituation der Saison und darf heute im Weltcup-Einzel in Kontiolahti starten. „Der Hammer, dass ich heuer von Anfang an dabei bin.“

Wieder in der Spur: Juliane Frühwirt hat in der Qualifikation überzeugt. © Christian Einecke via www.imago-images.de

Frühwirts Vorbereitung aus einem Guss

Ist auch Frühwirt geglückt – nach einem ähnlichen Verlauf wie bei Zobel. Auch die 24-Jährige setzte den ersten Qualifikationsteil in den Sand, beziehungsweise in den Schnee. „Ich war eh schon etwas angespannt, und dann hat es mich auch noch geschmissen“, erzählt Frühwirt. Nicht nur das, es brach auch ein Stück vom Schaft ihres Gewehres ab. Doch auch sie nutzte mit Bravour ihre zweite Chance. Zehn Schuss und zehn Treffer bedeuteten für Frühwirt Platz zwei hinter Vanessa Voigt und damit das Ticket für Kontiolahti.

Bereits in der Vorsaison durfte sie beim Weltcup-Auftakt starten, verpatze ihren Auftritt aber und fand sich anschließend für lange Zeit im IBU Cup wieder. Diesmal soll es anders laufen. „Meine Sommer-Vorbereitung war viel mehr aus einem Guss. Bereits bei der Sommer-WM und -DM konnte ich mit der Konkurrenz mithalten, hab’ nicht einfach nur teilgenommen.“ Jetzt spürt sie wieder das „Kribbeln“, bevor sie sich mit den besten der Welt messen darf.

Misst sich mit den Erwachsenen: Selina Grotian. © IMAGO/Harald Deubert

Grotian darf als Juniorin im IBU Cup starten

Mit den besten ihrer Altersklasse wird sich Selina Grotian nicht messen. Warum? Weil die Bundestrainer denken, dass die Mittenwalderin zu noch mehr im Stande ist. Grotian startet in Idre Fjall im IBU Cup. Wohlgemerkt: nicht in der Juniorenklasse, sondern bei den Senioren. Die 18-Jährige vom SC Mittenwald schnappte sich bei den beiden Qualifikationsrennen in Obertilliach – Senioren und Junioren starteten gemeinsam – jeweils Rang zwei. Anschließend kamen die Bundestrainer auf Grotian und Bernhard Kröll (Stützpunkttrainer Kaltenbrunn) mit der Frage zu, ob sie nicht gleich in der Zweiten Liga starten möchte. „Vor einem Jahr hätte ich anders entschieden. Aber jetzt wäre es ein falsches Zeichen gewesen“, begründet Kröll. Grotian habe in der vergangenen Saison bereits bewiesen, dass sie sich auf internationalem Niveau durchsetzen kann. „Sie hat nichts geschenkt bekommen und es sich verdient.“

Tim Grotian und Hanna Kebinger verpassen Qualifikation

Das gelang ihrem Bruder Tim Grotian nicht. In Obertilliach kam wieder sein altes Problem ans Tageslicht. Der 24-Jährige ruft einfach nicht sein Potenzial am Schießstand ab. Auch Hanna Kebinger fehlt im IBU-Cup-Team. Dabei hatte die Grainauerin in den Tagen zuvor eine starke Frühform bewiesen. Doch als es drauf ankam, brach Kebinger auf der Loipe ein. „Wir waren sehr optimistisch. Aber seitdem liegt Hanna auch mit einem Infekt flach. Vielleicht lag es daran“, vermutet Kröll. Beiden bleibt nun nur der Weg, sich mit starken Leistungen im Deutschland- und Austria-Cup neu aufzudrängen.