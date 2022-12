Auf der Erfolgswelle

Von: Patrick Hilmes

Wahnsinn: David Zobel kann noch immer nicht glauben, dass er bei den ersten drei Weltcup-Rennen die Plätze drei, neun und acht verbucht hat. © Kevin Voigt

Gleich zwei Werdenfelser Biathleten sind grandios in die Saison gestartet: David Zobel (SC Partenkirchen) beim Weltcup in Kontiolahti und Selina Grotian (SC Mittenwald) beim IBU Cup in Idre Fjäll.

Kontiolahti/Idre Fjäll - David Zobel bekommt dieser Tage reichlich Nachrichten zugeschickt. Die meisten handeln von Glückwünschen, wie stolz diejenigen Personen auf ihn sind. In manchen Nachrichten sind auch Screenshots enthalten. Darauf zu sehen ist der derzeitige Stand im Gesamt-Weltcup der Biathleten. Rang eins belegt wenig überraschend der norwegische Superstar Johannes Thingnes Boe. Doch schon auf Platz fünf folgt ein Name, mit dem wirklich niemand nach dem ersten Weltcup-Wochenende gerechnet hatte, keiner der Experten, keiner der Trainer, nicht mal er selbst – David Zobel. „Das ist ganz schön absurd“, sagt der Murnauer. Noch vor diesem Winter hätte er solche Fotos als Fake abgetan. Doch jetzt ist es Realität, auch wenn er in dieser noch nicht angekommen ist. „Na, das kann ich noch nicht glauben.“

Ist aber schlicht das Resultat eines phänomenalen Wochenendes in Kontiolahti. Das i-Tüpfelchen in Finnland folgte im Grunde schon an Tag eins. Im 20 Kilometer langen Einzel schaffte der 26-Jährige vom SC Partenkirchen das, was ihm zuvor nur einmal im Leben – bei der teaminternen Qualifikation für den Weltcup-Start in Vuokatti – geglückt war: Er traf bei 20 Schuss 20-mal ins Schwarze. Gepaart mit einer guten Leistung in der Loipe bedeute das den Sprung aufs Stockerl, Rang drei.

Frust über Nichtnominierung für die Staffel

Doch es folgte Ernüchterung und eine gewisse Portion Frust. Denn obwohl er bester Deutscher im ersten Wettkampf war, durfte Zobel nicht in der Staffel starten. Im Nachhinein drückt er seinen Unmut darüber diplomatisch aus: „Ich habe mich nicht darüber gefreut, nicht starten zu dürfen.“ Bis zum Rennen erlaubte er sich, darüber verärgert zu bleiben. Danach hakte er es ab, freute sich mit den Teamkollegen über deren zweiten Platz und fokussierte sich auf seinen nächsten Wettkampf. „Klappte überraschend gut.“ Wurde im Sprint auch sichtbar. Zobel lieferte wieder in beeindruckender Manier ab und wurde am Ende Neunter. Lediglich einen der zehn Schüsse brachte er nicht im Ziel unter. „Bitter, dass es der letzte war.“ Hatte aber nichts mit Nervosität oder der Angst vor der nächsten Top-Platzierung zu tun. War schlicht ein technischer Fehler nach dem Repetieren. „Ich muss mich im Stehendanschlag immer auf meine rechte Hand konzentrieren.“

Gelang in der Verfolgung wieder besser mit zehn Treffern. Nur lief es diesmal Liegend nicht rund, jeweils einen Fehlschuss leistete sich Zobel. „Mit den Serien war ich nicht zufrieden. Dass es jeweils nur ein Fehler wurde, liegt daran, dass es derzeit einfach bei mir läuft.“ Und so konnte sich der Murnauer noch um einen Rang verbessern und überquerte als Achter die Ziellinie.

Ergebnis im Einzel keine Eintagsfliege

Nach dem Einzel hatte er noch relativiert, von einem speziellen Rennen gesprochen. Doch mit diesen beiden Top-Ten-Ergebnissen bewies Zobel, dass sein Podestplatz kein Zufallsprodukt war. „Es macht mich stolz und zeigt, dass wir im Sommer einiges richtig gemacht haben.“ Er weiß selbst, dass auch wieder schlechtere Tagen kommen werden, dass es schwierig wird, dieses Niveau über die Saison zu halten. Aber wie sagte es Bundestrainer Mark Kirchner doch schon: „Was man hat, das hat man schon mal.“ Hat Zobel gleich adaptiert und sagt: „Mein Niveau am Schießstand war High End. Das wird auch wieder anders laufen. Aber derzeit habe ich so viel Selbstbewusstsein, dass ich mir darüber keine Gedanken mache.“ Die kreisen hingegen schon um den nächsten Weltcup-Stopp in Hochfilzen – 8. bis 11. Dezember. Neben Sprint und Verfolgung steht in Österreich auch wieder ein Staffelrennen an. Geht es nach Zobel, findet das diesmal mit ihm statt.

Strahlende Siegerin: Selina Grotian (Mitte) schnappt sich vor Tilda Johansson (l.) und Vanessa Hinz den Sieg. © DSV Biathlon

Selina Grotian: Beim Debüt im IBU Cup direkt der erste Sieg

Der SCP-Athlet schwimmt derzeit nicht als einziger Werdenfelser auf einer Erfolgswelle. Eine Liga tiefer tut dasselbe eine der größten Nachwuchshoffnungen: Selina Grotian vom SC Mittenwald. Bereits ihre Nominierung für den Auftakt im IBU Cup glich einem kleinen Ritterschlag für die 18-Jährige. Doch es sollte noch die Krönung folgen. Bei der Siegerehrung nach dem zweiten Sprint von Idre Fjäll (Schweden) stand ganz oben auf dem Stockerl eine von einem bis zum anderen Ohr grinsende Grotian. Damit hatte wie Zobel auch die Mittenwalderin alle Erwartungen übertroffen und war zugleich mit der neuen Situation etwas überfordert. Denn im Ziel machte sie keine Jubelsprünge und hüpfte nicht jedem freudestrahlend in die Arme, Grotian hatte anderes im Sinn. „Ich konnte es nicht glauben. Es war auch so kalt, dass ich einfach froh war, wieder ins Warme zu kommen“, gesteht sie schmunzelnd. Auch einen Tag später hat sie noch nicht verarbeitet, dass sie bei den Senioren und nicht bei den Junioren gewonnen hat. Da halfen auch die Glückwünsche von Vanessa Hinz, die Grotian als ihre Mentorin bezeichnet und die sie auf Rang drei verdrängt hatte, nicht. „Ich glaube, das dauert noch.“

Schneller Lernprozess als Schlüssel zum Erfolg

Der Bedeutung und der Tragweite dieses Erfolgs ist sie sich noch nicht bewusst, wie er zustande gekommen aber schon. Die Mittenwalderin war nach dem ersten Sprint in Idre Fjäll noch enttäuscht über Rang 38 mit vier Schießfehlern. Sie war den tückischen Wind in Skandinavien nicht gewohnt, dafür fehlt es einfach an Erfahrung. Doch Grotian macht diesen Mangel mit schnellem Lernprozess wieder wett. Bereits in der Verfolgung lief sie auf Rang 13 vor. Im ersten Einzel ihrer Karriere über 15 Kilometer hatte sie etwas Probleme, sich die Kraft über die ungewohnte Distanz einzuteilen, hatte beim vierten Schießen zittrige Beine und handelte sich nach zwei vorherigen noch zwei weitere Schießfehler ein.

Grotian macht alle sprachlos

Aus all diese Erlebnissen zog sie ihre Schlüsse und versuchte es im nächsten Rennen besser zu machen. Funktionierte im zweiten Sprint vortrefflich. Wie gut, das war ihr zunächst gar nicht bewusst. „Ich dachte nach dem letzten Schuss, der daneben ging: ’Oh man, jetzt hab’ ich es wieder versemmelt.’“ War nicht so. Grotian hatte nur geringen Rückstand auf die Spitze und wandelte diesen auf der Schlussrunde noch in einen Vorsprung von 7,3 Sekunden auf Tilda Johansson (Schweden) um. Im Ziel waren dann alle baff – Trainer, Konkurrenz, Grotian selbst. Beim Debüt direkt der Sieg. „Am meisten wurde mir geschrieben, dass sie sprachlos sind.“ Kein Wunder.