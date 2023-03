„Das stimmt nicht“: Miriam Neureuther muss nach Missverständnis eingreifen

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

In einer Mitteilung wird suggeriert, dass Miriam Neureuther während ihrer aktiven Karriere an einer Essstörung litt. Die ehemalige Spitzensportlerin greift ein.

München – Essstörungen sind immer noch ein Tabuthema – auch im Leistungssport. Vor allem die Aspekte Abnehmen und Gewicht sind eng damit verknüpft, gesprochen wird darüber in der Regel aber nicht.

Die ehemalige Weltklasse-Turnerin Kim Bui und Biathlon-Weltmeisterin Miriam Neureuther wollen das ändern und haben mit der ARD die Doku „Hungern für Gold“ produziert, in dem genau diese Themen zur Sprache kommen.

Miriam Neureuther spricht über ein sensibles Thema im Leistungssport. © Screenshot Instagram/ @miriamneureuther

Miriam Neureuther berichtet über Gewichtsprobleme

Beide haben dabei unterschiedliche Erfahrungen. Miriam Neureuther verlor für den Wintersport viel Gewicht, Kim Bui geriet in den Teufelskreis der Bulimie. Nach einer Operation in der Saison 2011/2012 habe Neureuther vier Kilo mehr als zuvor gewogen.

„Das hat mich persönlich gar nicht belastet. Ich hatte mir bis dahin eigentlich nie Gedanken über mein Gewicht gemacht. Aber dann wurde mir auf einmal vermittelt, ich sollte weniger essen“, sagte sie in einem Interview mit dem Münchner Merkur.

Miriam Neureuther stellt klar: Sie hatte keine Essstörung

Ein Trainer aus dem Weltcup-Stab im Biathlon und ein Mannschafts-Arzt hätten ihr regelrecht die Pistole auf die Brust gesetzt „und gesagt, dass ich abnehmen müsse, wenn ich wieder bei Wettkämpfen starten möchte.“ Sie habe dann nach eigener Aussage insgesamt zehn Kilo abgenommen. „Ich war sicher an meinem persönlichen unteren Gewichtslimit“, sagte sie in dem Interview.

Name Miriam Neureuther Alter 32 Jahre Sportart Langlauf und Biathlon Größte Erfolge 2x Weltmeisterin im Biathlon, 1x Olympisches Silber, 1x Silber Langlauf-WM

Bewegende Worte der Ehefrau von Ski-Star Felix Neureuther, die die Schattenseiten des Leistungssports teilweise offen legen. In die Ankündigung der ARD-Doku hat sich laut Miriam Neureuther jedoch ein Fehler geschlichen, den sie auf Instagram klarstellt.

„Das stimmt nicht“: Miriam Neureuther muss nach Missverständnis eingreifen

„Nachdem mich heute sehr viele Leute drauf angesprochen haben, muss ich jetzt doch kurz etwas richtig stellen. Heute wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es so rüberkommt, als dass ich unter einer Essstörung gelitten habe.

Das stimmt nicht!“, schreibt sie in ihrem Post.

Sie berichte in dem Film mit Kim Bui von ihren Erfahrungen bezüglich Gewicht und Abnehmen. „Der Leistungsdruck schon bei jungen Athletinnen und Athleten ist enorm. Und das führt leider häufig zu solchen Szenarien. So weit darf es meiner Meinung nach in Zukunft nicht mehr kommen! Ich möchte gerne aufklären und sensibilisieren das liegt mir wirklich sehr am Herzen!“, heißt es abschließend in dem Post. (msb)