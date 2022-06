57 Wintersport-Helden bei Bundespräsident Steinmeier mit größtmöglicher Auszeichnung geehrt

Von: Andreas Knobloch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet im Schloss Bellevue Olympioniken und Paralympioniken mit dem Silberne Lorbeerblatt aus. Auf dem Foto sind nur ein Teil der Ausgezeichneten. © Wolfgang Kumm / picture alliance/dpa

Wer bei Olympia eine Medaille holt, der bekommt auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich eine hohe Auszeichnung.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. „Sie sind Vorbilder geworden, gerade für Kinder und Jugendliche, es Ihnen gleich zu tun“, sagte der 66-Jährige am Montag im Schloss Bellevue in Richtung der Athletinnen und Athleten: „Auch dafür ist dieses Lorbeerblatt ein Dank.“

Olympia-Helden: Deutsche Wintersportlerinnen und Wintersportler holen insgesamt 46 Medaillen

Die deutschen Olympioniken hatten insgesamt 27 Medaillen in China gewonnen, die Behindertensportler holten 19 Mal Edelmetall. Steinmeier hob besonders die Umstände der Spiele hervor: „Sie fanden statt im Schatten des drohenden Krieges in der Ukraine - und die Paralympics dann sogar nach Beginn des brutalen russischen Überfalls“, sagte er. Im Rahmen einer Feierstunde im Schloss Bellevue verlieh das Staatsoberhaupt am Montag den insgesamt 26 Athletinnen und 31 Athleten mit dem Silbernen Lorbeerblatt die höchste staatliche Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport.

„Der Sport lebt nicht im luftleeren Raum und nicht in einer idealen Welt. Der Sport darf auch nicht so tun, als sei alles in Ordnung, auch nicht für die Dauer einer internationalen Meisterschaft“, sagte Steinmeier: „Der Ausschluss der Athleten Russlands und von Belarus geschah auch auf Betreiben vieler anderer Athleten.“

Wintersport-Helden: Auf der Ski-Piste, in der Eisbahn oder auf der Loipe - diese 57 wurden ausgezeichnet

Skispringen:

Katharina Althaus, Oberstdorf

Silber Normalschanze

Oberstdorf Silber Normalschanze Markus Eisenbichler, Siegsdorf

Bronze Skispringen Team

Siegsdorf Bronze Skispringen Team Karl Geiger, Oberstdorf

Bronze Skispringen Großschanze

Bronze Skispringen Team

Oberstdorf Bronze Skispringen Großschanze Bronze Skispringen Team Stephan Leyhe, Hinterzarten

Bronze Skispringen Team

Hinterzarten Bronze Skispringen Team Constantin Schmid, Oberaudorf

Bronze Skispringen Team

Oberaudorf Bronze Skispringen Team Nordische Kombination:

Manuel Faißt, Oberried

Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf

Oberried Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf Eric Frenzel, Flossenbürg

Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf

Flossenbürg Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf Vinzenz Geiger, Oberstdorf

Gold Einzel, Normalschanze / 10 km Langlauf

Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf

Oberstdorf Gold Einzel, Normalschanze / 10 km Langlauf Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf Julian Schmid, Oberstdorf

Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf

Oberstdorf Silber Team, Großschanze / 4x5 km Langlauf Biathlon und Langlauf:

Victoria Carl, Zella-Mehlis

Gold Langlauf Teamsprint

Silber Langlauf 4x5 km Staffel

Zella-Mehlis Gold Langlauf Teamsprint Silber Langlauf 4x5 km Staffel Katharina Hennig, Sonthofen

Gold Langlauf Teamsprint

Silber Langlauf 4x5 km Staffel

Sonthofen Gold Langlauf Teamsprint Silber Langlauf 4x5 km Staffel Sofie Krehl, Bolsterlang

Silber Langlauf 4x5 km Staffel

Bolsterlang Silber Langlauf 4x5 km Staffel Katherine Sauerbrey, Oberhof

Silber Langlauf 4x5 km Staffel

Oberhof Silber Langlauf 4x5 km Staffel Martin Fleig, Gundelfingen

Silber Biathlon 10 km

Gundelfingen Silber Biathlon 10 km Denise Herrmann , Ruhpolding

Gold Biathlon 15 km

Bronze Biathlon 4x6 km Staffel

, Ruhpolding Gold Biathlon 15 km Bronze Biathlon 4x6 km Staffel Vanessa Hinz, Schliersee

Bronze Biathlon 4x6 km Staffel

Schliersee Bronze Biathlon 4x6 km Staffel Franziska Preuß, Ruhpolding

Bronze Biathlon 4x6 km Staffel

Ruhpolding Bronze Biathlon 4x6 km Staffel Vanessa Voigt, Floh-Seligenthal

Bronze Biathlon 4x6 km Staffel

Floh-Seligenthal Bronze Biathlon 4x6 km Staffel Linn Kazmaier, Lenningen

Gold Langlauf 10 km

Silber Langlauf 15 km

Bronze Langlauf Sprint

Silber Biathlon 12,5 km

Silber Biathlon 6 km

Lenningen Gold Langlauf 10 km Silber Langlauf 15 km Bronze Langlauf Sprint Silber Biathlon 12,5 km Silber Biathlon 6 km Florian Baumann , Beuren

Gold Langlauf 10 km

Silber Langlauf 15 km

Bronze Langlauf Sprint

Silber Biathlon 12,5 km

Silber Biathlon 6 km

, Beuren Gold Langlauf 10 km Silber Langlauf 15 km Bronze Langlauf Sprint Silber Biathlon 12,5 km Silber Biathlon 6 km Marco Maier , Blaichach

Silber Biathlon 6 km

Silber Langlauf Sprint

, Blaichach Silber Biathlon 6 km Silber Langlauf Sprint Leonie Maria Walter, Freiburg im Breisgau

Gold Biathlon 10 km

Bronze Biathlon 12,5 km

Bronze Biathlon 6 km

Bronze Langlauf 15 km

Freiburg im Breisgau Gold Biathlon 10 km Bronze Biathlon 12,5 km Bronze Biathlon 6 km Bronze Langlauf 15 km Pirmin Strecker, Kirchzarten

Gold Biathlon 10 km

Bronze Biathlon 12,5 km

Bronze Biathlon 6 km

Bronze Langlauf 15 km

Kirchzarten Gold Biathlon 10 km Bronze Biathlon 12,5 km Bronze Biathlon 6 km Bronze Langlauf 15 km Anja Wicker, Stuttgart

Bronze Biathlon 10 km

Stuttgart Bronze Biathlon 10 km Ski Alpin und Ski Cross:

Emma Aicher, Schönau am Königssee

Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team

Schönau am Königssee Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team Lena Dürr, Garmisch-Partenkirchen

Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team

Garmisch-Partenkirchen Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team Julian Rauchfuss, Fischen

Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team

Fischen Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team Alexander Schmid, Fischen

Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team

Fischen Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team Linus Straßer, Kirchberg

Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team

Kirchberg Silber Ski Alpin Parallel Mixed Team Anna-Lena Forster, Freiburg im Breisgau

Gold Slalom

Gold Super Kombi

Silber Abfahrt

Silber Super G

Freiburg im Breisgau Gold Slalom Gold Super Kombi Silber Abfahrt Silber Super G Daniela Maier, Furtwangen

Bronze Ski Cross

Furtwangen Bronze Ski Cross Anna-Maria Rieder, Oberammergau

Bronze Slalom

Oberammergau Bronze Slalom Andrea Rothfuss, Kernen im Remstal

Bronze Riesenslalom

Kernen im Remstal Bronze Riesenslalom Rodeln und Skeleton:

Tobias Arlt, Piding

Gold Rodeln Doppelsitzer

Gold Rodeln Team Staffel

Piding Gold Rodeln Doppelsitzer Gold Rodeln Team Staffel Tobias Wendl, Bischofswiesen

Gold Rodeln Doppelsitzer

Gold Rodeln Team Staffel

Bischofswiesen Gold Rodeln Doppelsitzer Gold Rodeln Team Staffel Natalie Geisenberger, Miesbach

Gold Rodeln Einsitzer

Gold Rodeln Team Staffel

Miesbach Gold Rodeln Einsitzer Gold Rodeln Team Staffel Johannes Ludwig, Walsrode

Gold Rodeln Einsitzer

Gold Rodeln Team Staffel

Walsrode Gold Rodeln Einsitzer Gold Rodeln Team Staffel Sascha Benecken, Suhl

Silber Rodeln Doppelsitzer

Suhl Silber Rodeln Doppelsitzer Toni Eggert, Ilsenburg

Silber Rodeln Doppelsitzer

Ilsenburg Silber Rodeln Doppelsitzer Anna Berreiter, Bischofswiesen

Silber Rodeln Einsitzer

Bischofswiesen Silber Rodeln Einsitzer Christopher Grotheer, Schleusingen

Gold Skeleton

Schleusingen Gold Skeleton Axel Jungk, Dresden

Silber Skeleton

Dresden Silber Skeleton Hannah Neise, Pittenhart

Gold Skeleton

Pittenhart Gold Skeleton Bob

Candy Bauer, Marienberg

Gold Vierer

Marienberg Gold Vierer Francesco Friedrich, Pirna

Gold Vierer

Gold Zweier

Pirna Gold Vierer Gold Zweier Thorsten Margis, Halle (Saale)

Gold Vierer

Gold Zweier

Halle (Saale) Gold Vierer Gold Zweier Alexander Schüller, Steina

Gold Vierer

Steina Gold Vierer Florian Bauer, München

Silber Vierer

Silber Zweier

München Silber Vierer Silber Zweier Johannes Lochner, Schönau am Königssee

Silber Vierer

Silber Zweier

Schönau am Königssee Silber Vierer Silber Zweier Christian Rasp, Berchtesgaden

Silber Vierer

Berchtesgaden Silber Vierer Christopher Weber, Dortmund

Silber Vierer

Dortmund Silber Vierer Alexandra Burghardt, Altötting

Silber Zweier

Altötting Silber Zweier Mariama Jamanka, Berlin

Silber Zweier

Berlin Silber Zweier Deborah Levi, Frankfurt am Main

Gold Zweier

Frankfurt am Main Gold Zweier Laura Nolte, Dortmund

Gold Zweier

Dortmund Gold Zweier Christoph Hafer, Bad Feilnbach

Bronze Zweier

Bad Feilnbach Bronze Zweier Matthias Sommer, Bochum

Bronze Zweier

Bochum Bronze Zweier Quelle: Bundespraesident.de

Wintersportler stolz auf ihre Auszeichnungen - zahlreiche Fotos auf Instagram

Die Wintersportlerinnen und Wintersportler waren mehr als stolz auf die Ehrung und verbreiteten einige Fotos in den Sozialen Medien. Skifahrerin Lena Dürr zeigte das Zoll Ski Team in Uniform:

Skispringer Markus Eisenbichler, der Bronze mit dem Team holte, postete das Foto mit ihm und Frank-Walter Steinmeier auf seiner Seite und schrieb: „Vielen Dank für diese besondere Auszeichnung“:

Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste Auszeichnung im Sport und wird seit 1950 verliehen. Die Athletinnen und Athleten, sagte Steinmeier, seien „Vorbilder nicht nur für den Wunsch, auch Spitzensportler und Medaillengewinner zu werden“. Die Geehrten haben „sehr viele“ dazu ermutigt, „den Spaß und die Selbstverwirklichung im Sport zu suchen“ - und „nicht zuletzt auch vor aller Welt für unser Land Werbung gemacht“. (ank mit SID und dpa)