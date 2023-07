Wintersport-Star berichtet von täglichen Qualen

Die norwegische Langläuferin Heidi Weng kämpft täglich mit den Folgen einer Gehirnerschütterung aus dem März 2023. © Mathias Bergeld/imago

Im März 2023 stürzte Wintersport-Star Heidi Weng schwer. Seitdem ist alles anders. Trotzdem will sie weiterkämpfen – für ihren großen Traum.

München – Manchmal sind es nur Sekunden, die das Leben verändern können. Das hat Langlauf-Star Heidi Weng im März 2023 am eigenen Leib erfahren. Damals rutschte die 31 Jahre alte Norwegerin auf einer Eisplatte aus, schlug hart mit dem Kopf auf den Boden. Diagnose: Schwere Gehirnerschütterung. Seitdem kämpft die Profisportlerin täglich mit schlimmen Kopfschmerzen, quält sich regelrecht durch ihre Vorbereitung auf die neue Saison, wie sie erzählt. Doch sie möchte durchhalten, Olympia 2026 ist ihr großes Ziel.

Heidi Weng Geboren am: 20. Juli 1991 (Alter 31 Jahre), Ytre Enebakk, Norwegen Nationalität: Norwegen Disziplin: Ski-Langlauf Größte Erfolge: 1x Bronze bei Olympischen Winterspielen, 5x Gold bei Weltmeisterschaften, 2x Gewinn des Gesamtweltcups, 2x Gewinn der Tour de Ski

Langlauf-Star Weng kämpft mit Folgen einer Gehirnerschütterung

Weng hat im Langlauf fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt – bis auf Olympisches Gold. Das möchte sie unbedingt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in in Mailand und Cortina d‘Ampezzo nachholen, doch der Kopf macht Probleme. „Ich habe jeden Tag mit ständigen Kopfschmerzen zu kämpfen“, wird die 31-Jährige bei Ski Nordique zitiert. „Ich muss tägliche Pausen einlegen und alleine sein.“

Keine guten Voraussetzungen für Leistungssport. Doch Weng kämpft. In der Vorbereitung auf die kommende Saison müsse sie seither „absolut mehr tun“ und „mein Bestes geben, um die Konsequenzen zu vergessen“. Mit Ärzten und Familie sprach sie über ihre Probleme, es gebe aber keine Wunderlösung für die quälenden Kopfschmerzen. „Ich werde mit meinen Beschwerden leben und versuchen müssen, mein Bestes zu geben“, sagte die fünfmalige Staffel-Weltmeisterin.

Alltag für Weng nach Gehirnerschütterung schwerer geworden

Auch der Alltag ist schwerer geworden, Auto fahren, Partys oder gesellschaftliche Veranstaltungen seien nicht mehr so einfach zu meistern, erzählt Weng. „Ich muss mich danach immer ausruhen und vor allem Ruhe haben.“ Aufgeben gibt es aber für die 31-Jährige nicht. „Die Situation bleibt schwierig, aber ich muss unbedingt meinen Alltag so normal wie möglich leben, mein Bestes geben, um zu trainieren, mich dann auszuruhen und auf bessere Tage zu warten“, sagte sie.

Trotzdem: Erste kleine Erfolge kann Weng im Training bereits verzeichnen. „Ich habe im Frühjahr viel trainiert, mit guten Ergebnissen und bin ziemlich stolz auf mich“, sagte sie. Bei der Nordischen Ski-WM 2025 und den Olympischen Winterspielen 2026 hofft sie dann noch einmal auf den großen Coup.

Anders erging es Wengs norwegischer Biathlon-Kollegin Tiril Eckhoff. Der Superstar kämpfte so schwer mit den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung, dass eine Rückkehr in den Leistungssport unmöglich wurde. Sie beendete nach der vergangenen Saison ihre Karriere, bleibt dem Biathlon aber in anderer Funktion treu.