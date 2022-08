Wintersportlerin (29) nach Schlaganfall auf einem Auge fast blind - Corona als Ursache?

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Kati Beierl im Krankenhaus nach ihrer Schlaganfall-Diagnose. Die Bob-Athletin hat seitdem große Sichtprobleme. © Screenshot Kati Beierl Instagram

28 Jahre, Profisportlerin, plötzlich Schlaganfall und fast blind? Kati Beierl, mittlerweile 29, durchlebt zurzeit sehr schwere Tage.

Wien - Der Sommer ist für Wintersportler die Zeit der Erholung und des Urlaubs. Kati Beierl plante genau das, denn sie hatte eine ziemlich anstrengende Saison hinter sich. Für die Bobpilotin lag das nicht nur an der sportlichen Leistung, sondern auch an einer Corona-Infektion kurz vor den Olympischen Spielen im Februar in Peking.

Damals sagt die Athletin zu den Niederösterreichischen Nachrichten: „Es hat alle erwischt, aber mich ordentlich. Trotz der Dreifachimpfung muss ich jetzt beim Training oft längere Pausen machen, weil ich nur schwer atmen kann. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man nicht geimpft ist und sich Corona einfängt.“

Wintersportlerin Beierl: „Kann auf dem linken Auge kaum noch sehen“

Nun die Schocknachricht vom 11. August 2022 beim Ausruhen von der anstrengenden Zeit, fünf Tage vor ihrem 29. Geburtstag: Beierl erlitt im Peru-Urlaub einen Schlaganfall. Das alles teilte sie ihren Fans mit einem Krankenhausfoto auf Instagram mit. „Ich dachte, es wäre normale Migräne und ging ins Bett. Als 28-Jährige dachte ich erst gar nicht an einen Schlaganfall. Weil es nicht besser wurde, nahm ich den bestmöglichen Flug zurück nach Wien und bekam die Diagnose“, schreibt Beierl, die allerdings mit schlimmen Folgen leben muss.

„Auf meinem linken Auge kann ich kaum noch sehen. Glücklicherweise ist das mein einziges Symptom, aber es ist schlimm“, meint Beierl. Laut den Ärzten könnte es wieder besser werden, aber sicher sei nichts. „Selbst wenn es besser wird, ist es nicht klar, ob ich wieder Autofahren oder Bobfahren kann. Ich werde noch eine Weile im Krankenhaus bleiben müssen“, so Beierl am 16. August 2022.

Schlaganfall mit 28 als Spitzensportlerin? Selbst Corona-Infektion könnte Ursache sein

Über die Hintergründe des Schlaganfalls kann bisher nur spekuliert werden. Beim österreichischen Portal „heute“ sagt Beierl auf Nachfrage: „Links sehe ich einen Teil gar nicht und der Großteil des Blickfeldes flimmert. Die Mediziner sind noch ratlos, wie es dazu kommen konnte“. Die Corona-Infektion aus dem Januar könne eine Rolle spielen. „Das wird alles aktuell überprüft“, sagt die Verletzte.

Ihr größter Erfolg war der Gesamtweltcupsieg im Zweierbob 2020/2021, nun wird sie froh sein, überhaupt wieder auf die Bobbahn zurückkehren zu können.

Eine 26-jährige Weltmeisterin überlebte ein Drama am Mont Blanc nicht, sie stürzte ab und starb. Dabei war sie eigentlich Expertin auf ihrem Gebiet. (ank)