WM-Vorbereitung: DEB-Auswahl siegt in der Slowakei

Deutschlands Dominik Kahun erzielte beim Sieg gegen die Slowakei zwei Tore. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Im fünften WM-Vorbereitungsspiel zeigt sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verbessert. Ein Torhüter aus Bremerhaven überzeugt in der Slowakei.

Zilina - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft langsam in Schwung. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Harold Kreis gewann in Zilina beim Olympia-Dritten Slowakei mit 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) und holte sich im fünften Testspiel den zweiten Sieg.

Bereits am Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) trifft die DEB-Auswahl in Trencin erneut auf die Slowakei. Der letzte Test vor der WM (12. bis 28. Mai) steigt am 9. Mai in München gegen die USA.

Ohne einige Leistungsträger von Meister EHC Red Bull München und Finalist ERC Ingolstadt sowie einigen Legionären aus Nordamerika konnte die deutsche Mannschaft zunächst nicht überzeugen. Die Gastgeber gingen mit der ersten Überzahl-Situation in Führung: Einen Schuss des Slowaken Samuel Knazko fälschte Kapitän Moritz Müller unhaltbar für Torhüter Maximilian Franzreb zum 0:1 ab (5. Minute). Der Keeper der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bewahrte sein Team danach mit zahlreichen Paraden vor dem zweiten Gegentor.

DEB-Team ab Ende des ersten Drittels stärker

Erst kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs wurde das Kreis-Team stärker. Einen Fehler des slowakischen Torhüters Samuel Hlavaj nutzte der frühere NHL-Profi Dominik Kahun zum 1:1-Ausgleich (18.). Den guten Lauf nahm das Kreis-Team ins zweite Drittel: Dominik Bokk von den Löwen Frankfurt drehte nach einer halben Stunde mit seinem Treffer zum 2:1 die Partie. Der Düsseldorfer Daniel Fischbuch erhöhte für die effektive DEB-Auswahl auf 3:1 (33.).

Die Gastgeber konnten durch Robert Lantosi im Schlussabschnitt mit einem verwandelten Penalty auf 2:3 verkürzen (45.), doch Kahun sorgte nach Bokk-Vorarbeit für das eigentlich sichere 4:2 (55.). Doch wieder musste Deutschland nach dem 3:4-Anschluss durch Richard Panik zittern (59.). Die Slowakei besaß mehrere Chancen zum Ausgleich, scheiterte aber am herausragenden Keeper Franzreb.

Beide Mannschaften traten nach der Schlusssirene noch zu einem kurzfristig angesetzten Penaltyschießen an. Auch hier siegte Deutschland durch einen erfolgreichen Versuch von Marcel Noebels mit 1:0. dpa