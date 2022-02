Olympia-Zeitplan heute live: Diese Wettkämpfe und Entscheidungen stehen am 14. Februar an

Von: Patrick Mayer

Teilen

Medaillen-Hoffnungen bei Olympia 2022: Skispringer Karl Geiger. © IMAGO / Eibner

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht der nächste Wettkampftag an. Biathlon, Skispringen, Bob - ein Überblick über die Entscheidungen am Montag, 14. Februar.

Olympia 2022: In Peking und China steht der nächste Wettkampftag der Winterspiele an.

Im Biathlon, in Ski alpin und im Snowboard geht es an diesem Sonntag um Medaillen.

Die Entscheidungen und Wettkämpfe vom 14. Februar im Überblick.

München/Peking - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (Zeitplan) steht an diesem Montag, 14. Februar, ein absolutes Highlight an: das Teamspringen der Skispringer. Und natürlich fliegt auch das DSV-Team um den Allgäuer Karl Geiger (Oberstdorf) in den Anhöhen von Zhangjiakou, rund 180 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt gelegen, mit um die Medaillen.

Damit Deutschland im Medaillenspiegel von Olympia 2022 Boden gut macht? Während die Damen durch den Bob-Kanal des Yanqing National Sliding Center nördlich von Peking sausen, versprechen auch die Wettbewerbe im Ski Freestyle und im Snowboard Spektakel. Entscheidungen und Wettkämpfe am 14. Februar - Merkur.de verschafft einen Überblick.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 14. Februar

Medaillen-Entscheidungen (5): Von Skispringen bis Bob (alle Zeiten in MEZ)

02.22 Uhr: Eiskunstlauf

Mixed, Eistanz, Kür

02.30 Uhr: Ski Freestyle

Slopestyle, Damen, Finale

04.00 Uhr: Bob

Lesen Sie auch Olympia 2022: Schock beim Biathlon: Norwegerin bricht zusammen - „Neuen Tiefpunkt erreicht“ Im Biathlon bei Olympia 2022 gab es am Sonntag bei den Damen in der Verfolgung einen Schreck-Moment im Ziel. Die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold ist nach dem Rennen zusammengebrochen und musste behandelt werden. Olympia 2022: Schock beim Biathlon: Norwegerin bricht zusammen - „Neuen Tiefpunkt erreicht“ Wichtige Punkte hergegeben: Peitings Pleite gegen Höchstadt ist doppelt schmerzhaft Es war ein Wochenende zum Vergessen für den EC Peiting. Der Eishockey-Oberligist ging gleich zwei Mal leer aus. Besonders bitter ist das mit Blick auf die Play-offs. Wichtige Punkte hergegeben: Peitings Pleite gegen Höchstadt ist doppelt schmerzhaft

Monobob, Frauen, 4. Durchgang

Skispringen bei Olympia 2022: DSV-Adler greifen im Teamspringen nach Medaille

13.00 Uhr: Ski Freestyle

Sprung, Damen, 2. Finale

13.06 Uhr: Skispringen

Teamspringen, Herren, 2. Durchgang

Weitere Wettkämpfe bei Olympia 2022: Spektakel beim Ski Freestyle und im Bob-Kanal

Curling

Frauen, Vorrunde:

02.05 Uhr: China - Japan

02.05 Uhr: Kanada - Rus. Ol. Komitee

02.05 Uhr: USA - Südkorea

13.05 Uhr: Dänemark - Rus. Ol. Komitee

13.05 Uhr: Großbritannien - Kanada

13.05 Uhr: Japan - Südkorea

13.05 Uhr: Schweiz - Schweden

Männer, Vorrunde:

07.05 Uhr: Dänemark - Norwegen

07.05 Uhr: Kanada - Italien

07.05 Uhr: Rus. Ol. Komitee - Schweden

07.05 Uhr: Schweiz - Großbritannien

Snowboard

02.30 Uhr: Big Air, Damen, Qualifikation

06.30 Uhr: Big Air, Herren, Qualifikation

Im Video: Olympia 2022 - Die wichtigsten Fragen & Antworten zu den Winterspielen in Peking

Bob

02.30 Uhr: Monobob, Frauen, 3. Durchgang

13.05 Uhr: Zweierbob, Männer, 1. Durchgang

14.40 Uhr: Zweierbob, Männer, 2. Durchgang

Eishockey

05.10 Uhr: Frauen, Halbfinale I

14.10 Uhr: Frauen, Halbfinale II

Ski Freestyle bei Olympia 2022: Spektakel bei den Winterspielen in China

Ski Freestyle

05.30 Uhr: Slopestyle, Herren, Qualifikation

12.00 Uhr: Sprung, Damen, 1. Finale

Skispringen

12.00 Uhr: Teamspringen, Herren, 1. Durchgang

(pm)