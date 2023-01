Zu viel gewollt

Von: Sven Sartison

Medaille verpasst: Nickco Palamaras im Slalom. © Imago

Im Slalom ist für Nickco Palamaras bei der Junioren-Weltmeisterschaft im österreichischen St. Anton die Goldmedaille zum Greifen nah. Dann macht der Athlet des SC Garmisch einen entscheidenden Fehler.

St. Anton – Im ersten Moment ist die Enttäuschung bei Nickco Palamaras groß gewesen. „Ich war sehr enttäuscht“, gibt er zu. Auf Platz drei hatte der 18-Jährige vom SC Garmisch nach dem ersten Durchgang im Slalom bei der Junioren-Weltmeisterschaft im St. Anton/Österreich gelegen. Edelmetall in seiner Paradedisziplin schien in greifbarer Nähe zu sein. Doch dann wollte Palamaras im finalen Lauf möglicherweise ein bisschen zu viel. Ein kleiner Fahrfehler im Schlussabschnitt und zack: Raus war er.

„Der zweite Durchgang war am Limit, ich wollte den Sieg“, erklärt er. Tatsächlich sah es lange gut aus für den gebürtigen US-Amerikaner, der erst seit diesem Winter für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start geht. Aggressiv schlängelte er sich um die Stangen, war auf Kurs zur Bestzeit. Dann kam der verhängnisvolle Patzer.

Und dennoch: Unzufrieden trat Palamaras die Heimreise nicht an. Denn sein vor der WM gestecktes Ziel, eine Medaille zu holen, hatte er schon vergangenen Freitag erreicht. An der Seite von Luis Vogt gab es Silber in der Kombination. Da fallen das Ausscheiden im Slalom sowie Rang 35 im Riesenslalom nicht zu sehr ins Gewicht. „Es war eine gute erste Junioren-WM für mich. Ich bin sehr zufrieden.“