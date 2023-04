Zum Abschied gehen die Lichter aus

Von: Sven Sartison

Teilen

Ein letztes Mal auf der großen Bühne: Dominik Greindl (r.) bei der Curling-Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa neben seinem Teamkollegen Magnus Sutor. © Privat

Bei der Curling-Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa verabschiedet sich Dominik Greindl von der großen Bühne. Auf seine lange Karriere blickt er zufrieden zurück.

München – Dominik Greindl hat in seiner Karriere schon so einiges mitgemacht. Und doch musste er bei der Curling-Weltmeisterschaft Anfang des Monats in Ottawa feststellen, dass es immer etwas gibt, das einem so bis dato noch nicht passiert ist. Im abschließenden Spiel der sogenannten „Round Robin“, der Vorrunde des Turniers, gegen Japan fiel plötzlich der Strom in der Halle aus. „Sowas habe ich auch noch nie erlebt. War aber ganz witzig“, erzählt der Garmisch-Partenkirchner.

Und irgendwie auch ein Stück weit symbolisch. Denn nicht nur in der TD Place Arena gingen die Lampen aus. Auch Greindl selbst drückte nach der WM in Kanada auf den Schalter des Rampenlichts. Nach vier Welt- und drei Europameisterschaften ist Schluss mit dem Leistungssport. Zu groß war der nötige Aufwand. Praktisch jedes Wochenende fuhr er von München, wo er für einen großen Wirtschaftsprüfer arbeitet, nach Füssen. Von Freitag bis Sonntag wurde im Allgäu trainiert. Früher machte er das auch in der Heimat, doch seitdem es die Curling-Halle im Olympia-Eissportzentrum nicht mehr gibt, ist das nicht mehr möglich. Beim SC Riessersee ist er daher inzwischen ausgetreten, schon länger spielte er für den CC Füssen. Dazu machen sich die vielen Jahre sportlicher Betätigung inzwischen auch körperlich bemerken, haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Knorpelschaden im Ellbogen zwang ihn im Sommer zu einer langen Reha. „Über die Saison habe ich dann entschieden, dass es einfach Zeit ist, sich zu verabschieden.“ Und wo ginge das besser als auf der ganz großen Bühne?

Das deutsche Curling-Team bei der WM in Ottawa: (h.v.l.) Physio Matthias Simon, Dominik Greindl, Sixten Totzek, Magnus Sutor, Marc Muskatewitz, Klaudius Harsch, (v.) Nationaltrainer Uli Kapp © Privat

„Es war ein toller Abschluss“, sagt Greindl. Zwischen 5000 und 6000 Zuschauer fanden sich an jedem Turniertag auf den Rängen ein. „So etwas kennt man aus Europa nicht.“ Und auch mit der Performance auf dem Eis konnte der 34-Jährige zufrieden sein. Vier Siegen gegen Tschechien, die Türkei, Südkorea und Japan standen acht Niederlagen gegenüber. Bedeutete in der Endabrechnung Rang neun. „Das Ziel waren die Top Ten. Das haben wir geschafft.“ Dass die deutsche Mannschaft nicht ganz an die Weltmeisterschaft im Vorjahr, als man in Las Vegas (USA) als Siebter nur hauchzart die Playoffs verpasste, anknüpfen konnte, störte daher nicht. Zumal es dafür leicht zu erklärende Gründe gibt.

Keine Sorgen um Zukunft des deutschen Curlings

Zum einen gingen Greindl und Co. damals ganz anders an die Sache ran, ordneten dem Erfolg alles unter, betrieben den Sport für ein halbes Jahr in Vollzeit. Das war möglich, weil Greindl für diese Zeit von seinem Arbeitgeber freigestellt wurde, wie viele andere Wintersportler zur Bundeswehr ging. „Mein Dienstplan dort war mein Trainingsplan“, erklärt er: „Dadurch konnten wir in einem ganz anderen Umfang trainieren, haben viel mehr Wettkämpfe bestritten und hatten ein stabileres Fundament.“ Als Amateursportler ein Vorgehen, dass sich selbstredend nicht jedes Jahr so durchziehen lässt. Zum anderen reiste Deutschland heuer mit einem neu formierten Team über den großen Teich. „Ich habe den Jungen quasi noch einmal als erfahrener Recke ausgeholfen“, benennt er seine Rolle.

Sorgen um die Zukunft des deutschen Curlings nach seinem Karriereende hat Greindl nicht. Grundsätzlich sei das Bestreben innerhalb des Verbandes, sich weiterzuentwickeln. Viele der jungen Spieler zieht es im nächsten Jahr zur Bundeswehr, bei der sie die Möglichkeit haben, ein Fernstudium zu machen und sich zugleich mehr auf den Sport zu konzentrieren. „Es wird schon versucht, die Lücke nach oben zu schließen. Aber es dauert einfach“, erklärt er. Mindestens zwei bis drei Jahre schätzt Greindl. „Dann haben wir auch wieder Teams, die um die Playoffs spielen.“

„Es hat Spaß gemacht. Die Erfahrungen möchte ich nicht missen. Ich bin viel rumgekommen, habe viele Lebenserfahrungen sammeln dürfen und Freunde gefunden.“

Er selbst wird sich das aus der Ferne anschauen. Ganz mit dem Curling aufhören kann und will der Werdenfelser aber nicht. Hobbymäßig wird er auch nach der aktiven Karriere Steine über das Eis gleiten lassen. „Plauschcurling“, nennt er das. Ein bisschen spielen, danach zusammensitzen und das ein oder andere Bier trinken. Macht den Abschied sicher ein Stück weit leichter. Auch wenn er mit sich und seiner Entscheidung vollkommen im Reinen ist. „Es hat Spaß gemacht. Die Erfahrungen möchte ich nicht missen. Ich bin viel rumgekommen, habe viele Lebenserfahrungen sammeln dürfen und Freunde gefunden.“ Und dabei festgestellt, dass es immer etwas gibt, das man noch nicht erlebt hat. Egal, wie viele Jahre man schon dabei ist.