Olympia: Zweier-Bob vor Doppelsieg - Deutsche Damen bleiben in Führung

Von: Helena Grillenberger

Titelverteidigerin Mariama Jamanka geht auf Rang zwei in den dritten Lauf. © Eibner/Memmler/imago

Heute geht es im Bob mit guten Chancen auf eine Olympia-Medaille weiter. Wir begleiten den Zweier-Bob der Damen ab 13 Uhr hier im Live-Ticker.

Olympia 2022: Zwischenstand nach den ersten beiden Läufen im Zweierbob der Damen

1. Laura Nolte (Deutschland) 2:02,05 2. Mariama Jamanka (Deutschland) + 0,5 Sekunden 3. Elana Meyers Taylor (USA) + 0,74 Sekunden 4. Christine de Bruin (Kanada) + 1,16 Sekunden 5. Kaillie Humphries (USA) + 1,33 Sekunden 6. Kim Kalicki (Deutschland) + 1,34 Sekunden

15.15 Uhr: Damit ist der zweite Durchlauf beendet. Es bleibt bei einer deutschen Doppelführung, mit der die Athletinnen morgen in Lauf drei gehen. Die Medaillen-Hoffnung ist groß. Ab 13 Uhr geht es hier morgen mit dem dritten Lauf weiter.

15.13 Uhr: Kann Nolte jetzt ihre Führung behaupten? Am Start hat die Deutsche leichte Schwierigkeiten. Doch sie kann ihren Vorsprung ausbauen! Mit wahnsinns Speed stellt Nolte einen Bahnrekord auf. Mit einer halben Sekunde Vorsprung geht die Deutsche in die Pause.

15.11 Uhr: Was macht Mariama Jamanka? Der Start läuft nicht gut für die Goldgewinnerin von 2018, fünf Hundertstel ist sie langsamer als bei ihrem ersten Lauf. Doch die obere Passage schafft sie gut. In der Bahn macht sie viel Zeit gut, 16 Hundertstel hatte die Vorspung auf Meyers Taylor. Die baut sie aus auf 24 Hundertstel bis ins Ziel! Starke Fahrt der Titelverteidigerin!

15.09 Uhr: Elana Meyers geht in Führung! Die US-Amerikanerin liegt nach ihrer sensationellen Fahrt vier Zehntel Sekunden vor Christine de Bruin.

15.07 Uhr: Kaillie Humphries verliert viel Zeit. Sie nimmt mehrfach die Bande mit. Rang zwei für die US-Amerikanerin. Jetzt kommen die besten drei des ersten Durchgangs.

15.05 Uhr: Was macht die Kanadierin? Christine de Bruin liegt 18 Hundertstel vor Kalicki. Damit baut sie ihren Vorsprung allerdings nur minimal aus - zwei Hundertstel insgesamt.

15.03 Uhr: Kalicki mit elf Hundertstel in Führung! Nach vorne kann sie damit aber nicht angreifen.



15.01 Uhr: Melanie Hasler nimmt im oberen Teil direkt dreimal die Bande mit. Trotzdem ist die Schweizerin schnell unterwegs.

14.59 Uhr: Führung für Kanada! Cynthia Appiah nach Lauf zwei auf Rang eins! Sie kann ihren Vorsprung aus dem ersten Lauf verteidigen und fährt im zweiten Lauf sogar Bestzeit.

14.51 Uhr: Es bleibt bei den Festspielen von Sergeeva! Auch Mingming kann die Russin nicht schlagen.

14.47 Uhr: Vier Plätze hat die Russin bisher gutgemacht. Neun Hundertstel hinter Sergeeva liegt Kartin Beierl aus Österreich. Magot Boch leistet sich im flachen oberen Teil der Bahn einen großen Patzer. Damit hat die Französin ebenfalls keine Chance. Nach ihrer schwachen Fahrt fällt sie auf Rang sieben zurück.

14.39 Uhr: Die Belgierin An Vannieuwenhuyse und Nadezha Sergeeva aus Russland behaupten ihren Vorsprung aus Lauf eins. Die Russin lieferte einen schwachen Start, geht aber dennoch in Führung!

14.35 Uhr: Eine gute Fahrt zeigt Melissa Lotholz. Die Kanadierin liefert im zweiten Lauf Bestzeit und geht in Führung.

14.32 Uhr: Die Schweizerin ist minimal schneller als im ersten Lauf. Trotzdem ist es keine gute Fahrt der von Fontanive.

14.30 Uhr: Weiter geht‘s im Eiskanal. Bis die deutschen Damen dran sind, dauert es noch: Denn im zweiten Lauf starten die Teams in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt Martina Fontanive eröffnet den zweiten Lauf.

Update vom 18. Februar, 14.27 Uhr: In ein paar Minuten geht es weiter. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchlauf der Damen im Zweierbob!

Olympia 2022: Zwischenstand nach dem ersten Lauf im Zweierbob der Damen

1. Laura Nolte (Deutschland) 1:01,040 Minuten 2. Mariama Jamanka (Deutschland) +0,060 Sekunden 3. Elana Meyers Taylor (USA) +0,220 Sekunden 4. Kaillie Humphries (USA) +0,370 Sekunden 5. Christine de Bruin (Norwegen) +0,410 Sekunden 6. Kim Kalicki (Deutschland) +0,570 Sekunden

13.33 Uhr: Das war‘s mit dem ersten Lauf! Gute Chancen für die deutschen Damen, noch folgen aber drei Durchgänge. Um 14.30 Uhr geht es hier weiter mit dem Live-Ticker zum zweiten Lauf.

13.31 Uhr: Und auch Ying Qing kommt nicht an die deutsche Spitze heran. Die Chinesin landet auf Rang 13.

13.29 Uhr: Rang neun für Andrea Grecu. Der Rumänin waren vor dem Wettkampf als Außenseiterin gute Chancen prognostiziert worden.

13.27 Uhr: Die Starterinnen mit den höheren Startnummern liegen im Weltcup weiter zurück. Das merkt man auch bei diesem Wettkampf: Sie haben Schwierigkeiten, mit den Zeiten der Spitze mitzuhalten. Auch die beiden Kanadierinnen Melissa Letholz und Cynthia Appiah schaffen nur einen Platz im unteren Drittel des Feldes.

13.23 Uhr: Nadezhda Sergeeva kann den deutschen Pilotinnen nicht gefährlich werden: Schon zu Beginn liegt die Russin deutlich zurück. Mit genau einer Sekunde Rückstand im Ziel ist sie momentan letzte. Auch Melanie Hasler wird beim Kampf um die Medaillen nicht mitmischen können - Rang sieben für die Schweizerin, kanpp hinter Kalicki.

13.19 Uhr: Die nächste Deutsche, die vorne mitmischen will: Mariama Jamanka, die Olympiasiegerin von 2018, leistet sich zwei kleine Fehler zu Beginn. Trotzdem beendet sie den Lauf mit nur sechs Hundertstel Rückstand auf Nolte. Starke Fahrt!

13.17 Uhr: Beste Startzeit für die US-Amerikanerin Meyers Taylor. Im oberen Teil liegt sie sogar vor Nolte! Im unteren Teil verliert aber auch sie wieder Zeit. 22 Hundertstel hinter Nolte belegt die US-Amerikanerin Platz zwei.

13.15 Uhr: Die US-Amerikanerin Kelly Humphries ist unterwegs. Im oberen Teil kann sie mit Nolte mithalten. Im unteren Teil verliert aber dann auch sie auf die Deutsche. Rang zwei mit 37 Hundertstel Rückstand auf die Spitze.

13.12 Uhr: Kann Christine de Bruin Nolte gefährlich werden? Im oberen Abschnitt liegt die Kanadierin bereits hinter der Zeit der führenden Deutschen. Sie schafft es auf Platz zwei.

13.10 Uhr: Kim Kalicki startet etwas langsamer als Nolte. Doch sie hat ein gutes Tempo. Mit 61 Hundertstel Rückstand auf Nolte belegt sie Rang zwei.

13.08 Uhr: Nolte legt vor: Trotz einem leichten Fehler nach der sechsten Kurve. 1:01,04 ihre Zeit, beinahe acht Zehntel schneller als die zuvor führende Russin.

13.07 Uhr: Laura Nolte am Start. Deutlich schnellerer Start als die drei vor ihr.

13.05 Uhr: Margot Boch liegt deutlich hinter den anderen. Zum Ende hin holt sie Zeit auf. Die Französin liegt mit sieben Hundertstel auf die Spitze auf Rang drei.

13.04 Uhr: Trotz unsauberer Fahrt schneller als die Chinesin: Anastasia Makarova touchiert zweimal die Bande. Fünf Hundertstel liegt die Russin vor Mingming.

13.01 Uhr: Huai hat ihren ersten Lauf beendet. Die Chinesin kennt sich im Kanal aus. Um die 600 Trainingsläufe hat sie hier bereits absolviert. Technisch lieferte sie eine saubere Fahrt ab. Mit 1:01,88 setzt sie die erste Zeitmarke.

13.00 Uhr: Und los geht‘s mit dem ersten Lauf im Zweiterbob! Den ersten Durchgang eröffnet Mingming Huai aus China. Zwanzig Pilotinnen stehen auf der Startliste. Laura Nolte startet als Vierte, direkt dahinter Kim Kalicki. Mariama Jamanka kommt als Neunte. Um 14.00 Uhr MEZ startet dann Durchgang Nummer zwei.

Update vom 18. Februar, 12.53 Uhr: Gleich geht es hier los. Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf im Eiskanal von Yanqing!

Update vom 18. Februar, 12.30 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los! Der erste Durchgang im Zweierbob der Damen, bei dem sich das deutsche Team durchaus Chancen auf Podestplätze ausrechnet. Ab 13.00 Uhr hier im Live-Ticker.

Erstmeldung vom 18. Februar: Yanqing - Deutschland hat gute Chancen auf die nächsten Medaillen. Im Zweierbob gehen heute die Damen auf die Jagd nach einem Platz auf dem Podest. Die ersten beiden Läufe finden heute statt, morgen - am Samstag, 19. Februar - folgen dann Lauf drei und vier und damit die Entscheidung im Eiskanal.

Für Mariama Jamanka geht es dabei um die Titelverteidigung: 2018 holte sie in Pyeongchang den Olympiasieg im Zweier-Bob. Als Anschieberin hatte sie vor vier Jahren noch Lisa Buckwitz an ihrer Seite. Vielleicht schiebt ja bei Olympia 2022 nun Alexandra Burghardt die Bob-Pilotin zu Gold? Denn für die Anschieberin ist es bereits das zweite Mal Olympia in 200 Tagen. Burghardt war schon bei den Sommerspielen in Tokio dabei. Nur 196 Tage später gab sie ihr Debüt bei den Olympischen Winterspielen.

Zweier-Bob im Live-Ticker: Deutsche Damen glänzen im Training

Und auch die deutschen Teamkolleginnen haben gute Chancen: Im fünften Trainingslauf glänzte Kim Kalicki mit Anschieberin Lisa Buckwitz mit Bestzeit. Laura Nolte und Deborah Levi schafften im dritten und vierten Übungslauf Bestzeit.

Eine ähnliche Machtdemonstration wie bei den Herren zuletzt ist heute aber wohl nicht zu erwarten. Die deutschen Herren holten am Dienstag in ihren Zweier-Bobs Gold, Silber und Bronze. Die Chancen der deutschen Damen auf eine Medaille sind trotzdem hoch. Heute gilt es aber vor allem, mit zwei sauberen Läufen den Grundstein für morgen zu legen.