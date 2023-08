Darum fällt „Immer wieder sonntags“ am 20. August schon wieder aus

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schon wieder Sendepause für Stefan Mross: „Immer wieder sonntags“ muss diese Woche erneut aussetzen. Warum, erklärt nun die ARD nun.

Rust – Achtung, liebe Schlager-Fans: Stefan Mross (47) wird diesen Sonntag (20. August 2023) nicht auf Sendung gehen. „Immer wieder sonntags“ fällt erneut aus. Die ARD hat das TV-Programm geändert und erklärt nun, was stattdessen gesendet wird.

Darum fällt „Immer wieder sonntags“ am 20. August schon wieder aus

Pfingstgottesdienst, Sport-Sondersendung oder Frauen Fußball-WM: Stefan Mross musste diese „Immer wieder sonntags“-Saison schon einige Male seinen Sendeplatz räumen. So auch diese Woche. Doch warum eigentlich? Und was kommt stattdessen? Diese brennenden Fragen hat die ARD nun beantwortet. „Am 20.8. wird im Ersten die Leichtathletik-WM zu sehen sein, deshalb wird an diesem Tag keine Folge von ‚Immer wieder sonntags‘ ausgestrahlt“, so Felix Oser, ein Pressesprecher der ARD, auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Gurkensalat, Gartenzwerge, Trampolin: „Immer wieder sonntags“ vom 13. August in Bildern Fotostrecke ansehen

Was Stefan Mross mit seinem freien Wochenende anstellt, weiß er auch schon. „Ich kann mich dann auch mal richtig auskurieren“, so der Schlagerstar am Ende der letzten „Immer wieder sonntags“-Folge. Vor kurzem fing er sich eine fiese Sommergrippe ein und scheint wohl doch noch nicht ganz fit zu sein.

Auch der Fernsehgarten entfällt am 20. August Ein schwarzer Tag für alle Schlager-Fans. Nicht nur „Immer wieder sonntags“ entfällt auch 20. August, auch auf den ZDF-Fernsehgarten müssen TV-Zuschauer verzichten. Was stattdessen gesendet wird, hat das ZDF hier erklärt: Andrea Kiewel bald weniger im Fernsehgarten zu sehen – ZDF erklärt den Grund.

„Immer wieder sonntags“-Finale am 27. August: Diese Schlagerstars sind mit dabei

Am 27. August ist Stefan Mross mit dem großen „Immer wieder sonntags“-Finale dann wieder zurück in der ARD. Was geplant ist, ist noch nicht bekannt. Dafür veröffentlichte die ARD jetzt schon die Gästeliste. Mit dabei sind unter anderem Lucas Cordalis, Joelina Drews und Eloy de Jong.

Lucas Cordalis, Joelina Drews & Eloy de Jong: Diese Schlagerstars sind am 27. August bei „Immer wieder sonntags“ (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/HOFER & IMAGO/Sven Simon

Apropos „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross ist kein „Trompetenzwerg“. Das stellt er in der „Immer wieder sonntags“-Folge am 13. August klar und teilt gleichzeitig gegen einen Gast und Schlager-Kollegen aus. Verwendete Quellen: Anfrage von IPPEN.MEDIA an die ARD