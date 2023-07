Aufholjagd: Am Mittwoch wechselten die Zuschauer vom Ersten um 21:45 Uhr zum ZDF

Von: Lukas Einkammerer

Am Mittwoch starteten im ZDF und im Ersten um 21:45 Uhr zeitgleich „Plusminus“ und das „heute journal“. Für eines der beiden Magazine interessierten sich die Zuschauer aber eindeutig mehr.

Mainz/Berlin – Die beste Zuschauerzahl des Tages kann beim Gesamtpublikum fast immer die ARD oder das ZDF abräumen – und vor allem mit den Flagschiff-Formaten zur und nach der Primetime locken die Öffentlich-rechtlichen Millionen von Zuschauern vor die Fernsehgeräte. Am Mittwoch (19. Juli) zeigten beide Sender um 21:45 jeweils ein Magazin – „Plusminus“ im Ersten und das „heute journal“ im ZDF – eines der beiden kam dabei aber eindeutig besser an.

ARD und ZDF am Mittwochabend: „heute journal“ um 21:45 Uhr deutlich vor „Plusminus“

Um 20:15 Uhr zeigte die ARD den Spielfilm „Nacht ohne Morgen“, der bereits im November 2011 seine Erstausstrahlung gefeiert hatte. Zeitgleich lief im ZDF das Quiz-Format „Da kommst du nie drauf!“ mit Johannes B. Kerner (58). Trotz hochkarätiger Stargäste wie Sasha (51) und Michael Mittermeier (57) musste die Rateshow im Vergleich mit dem zwölf Jahre alten ARD-Streifen aber den Kürzeren ziehen und schnitt trotz eines stetig wachsenden Publikums letzten Endes deutlich schlechter ab.

Während die ARD zur Primetime mehr Fernsehende für sich begeistern konnte als sämtliche andere Sender, verlor „Nacht ohne Morgen“ laut den AdScanner-Daten von dwdl.de über die 90 Minuten Spieldauer hinweg stetig an Interessenten und als um 21:45 Uhr das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ auf Sendung ging, stürzten die Zuschauerzahlen drastisch ab. Das ZDF konnte derweil beim parallel laufenden „heute journal“ einen rasanten Anstieg verzeichnen und lag in den Quoten bis etwa 22:30 Uhr klar vorn.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Quotenkampf um 21:45 Uhr: RTL, Sat.1 und KabelEins wachsen, doch RTLZWEI sinkt

Auch in den privaten Sendern war um 21:45 Uhr ein klarer Umbruch zu spüren. Zwar hielt sich „Die Bachelorette“ bei RTL sehr stabil, „Herr Glööckler sucht das Glück“ sackte bei RTZLZWEI aber deutlich ab. Sat.1 konnte mit „Die Pyramide“, das längste Primetime-Format des Abends, hingegen bis 22:15 Uhr stetig neue Zuschauer für sich gewinnen und der Hollywood-Blockbuster „Kampf der Titaten“ bescherte KabelEins zwischen 21:45 Uhr und 22:00 Uhr den besten Wert des Abends.

„Plusminus“ oder „heute-journal“: Ein Format kam am Mittwoch um 21:45 Uhr bei den Zuschauern viel besser an. © dpa/ZDF | Jana Kay; SWR/Patricia Neligan (Fotomontage)

Die Tages-beste Quote beim Gesamtpublikum können in der Regel zwar immer die ARD oder das ZDF abstauben, beim jüngeren Publikum erfreuen sich die aber auch Formate der privaten Sender großer Beliebtheit. Am Dienstag schalteten bei RTL um 20:30 Uhr jedoch reihenweise Zuschauer ab.