Aus diesem Grund sprangen am Dienstag um 21:48 Uhr reihenweise Zuschauer von ARD zu ZDF ab

Schwankendes Publikum

Am Dienstagabend hatte die ARD das insgesamt größte Fernsehpublikum. Um 21:48 Uhr sprangen zahlreiche Zuschauer aber plötzlich zum ZDF um.

Berlin/Mainz – Zwar konnte sich das neue RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden“ am Dienstagabend (15. August) abermals großer Beliebtheit erfreuen, die Primetime-Sendungen der ARD und des ZDF konnten wie üblich aber weitaus mehr Interessenten anziehen. Vor allem „Die Heiland“ und „In aller Freundschaft“ im Ersten führten in den Zuschauerzahlen – um 21:48 Uhr wechselten viele Fernsehende aber auf einmal zum ZDF. Was könnte dahinter gesteckt haben?

Kein Interesse an „Fakt“? ARD-Zuschauer sprangen am Dienstagabend um 21:48 Uhr massenweise ab

Sprechen beide Sender normalerweise zwei sich sehr überschneidende Zielgruppen an, konnten die Programme der ARD und des ZDF am Dienstagabend kaum unterschiedlicher gewesen sein. Mit der Anwaltsserie „Die Heiland“ und der Krankenhaus-Kultshow „In aller Freundschaft“ setzte das Erste auf Fiktion, während im ZDF mit einer „ZDFzeit“-Ausgabe zur Fast-Food-Kette McDonald‘s und „Trocknet Deutschland“ eine Reportage zum Wassermangel auf der Tagesordnung standen. Gegen 21:45 Uhr zeigten beide Sender mit „Fakt“ und dem „heute journal“ dann Nachrichtenmagazine – von denen eines eindeutig besser ankam.

Wie ein Blick auf die AdScanner Insights bei dwdl.de offenbart, war am Dienstagabend um 21:48 Uhr ein deutlicher Einbruch in den Zuschauerzahlen der ARD erkennbar, während das ZDF-Publikum stetig zunahm. Grund für dieses wechselnde Interesse dürfte der Start von „Fakt“ gewesen sein, der viele Zuschauer dazu bewegt haben könnte, stattdessen beim „heute journal“ oder den Produktionen der privaten Sender wie „Wettkampf in 4 Wänden“ einzuschalten.

Um 21:05 Uhr: ARD verliert mit Start von „In aller Freundschaft“ massenhaft Zuschauer

Dass viele Zuschauer scheinbar kein besonders großes Interesse an „Fakt“ hatten, war nicht der einzige Einbruch für die ARD des Abends. Bereits um 21:05 Uhr – mit dem Start von „In aller Freundschaft“ – ging die Zahl der Interessenten deutlich zurück. Viele Fernsehende schien es derweil zu „Hartz und herzlich“ bei RTL Zwei, „My Mom, Your Dad“ bei Vox und „Navy CIS: Hawaii“ bei Sat.1 zu ziehen.

Am Dienstagabend ging das Interesse an der ARD am Abend deutlich zurück – am Vortag war jedoch das genaue Gegenteil der Fall. Denn am Montag brachen die Zuschauerzahlen im ZDF um 21:44 Uhr radikal ein. Verwendete Quellen: dwdl.de

