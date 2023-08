Darum schalteten Zuschauer kurz nach Start des „Tatort“ massenweise doch wieder ab

Trotzdem Top-Quoten

Von Volker Reinert schließen

Am Sonntag sendete die ARD eine Folge des „Tatort“ aus Münster zur Primetime um 20:15 Uhr aus. Der Krimi holte enorme Einschaltquoten. Doch kurz nach Start der Folge kam es zum Zuschauerschwund.

Münster – Der „Tatort“ in der ARD gehört für viele TV-Zuschauer am Sonntagabend um 20:15 Uhr zum absoluten Pflichtprogramm. Woche für Woche lockt die Krimi-Reihe mehrere Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme und generiert für das Erste stets Traumquoten. So auch am Sonntag (20. August) mit dem beliebten Münsteraner „Tatort“. Doch kurz nach Start der Folge „Limbus“ schalteten viele Zuschauer um.

„Tatort“ sichert sich Platz 1 in den Tagescharts der meistgesehenen Sendungen beim Gesamtpublikum

Wirft man einen Blick auf die DWDL-Zahlenzentrale, ist ersichtlich, dass der „Tatort“ aus Münster sowohl beim Gesamtpublikum, als auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen absahnen konnte. Vor allem beim Gesamtpublikum dominierte der „Tatort“ am Sonntag. Mit 5,62 Millionen Zuschauern holte der öffentlich-rechtliche Sender eine Einschaltquote von 24,7 Prozent und sicherte sich Platz 1 in den Tagescharts der meistgesehenen Sendungen.

In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schauten 0,68 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 15,7 Prozent entspricht. In den Charts reichte es zwar nicht für den ersten Platz, dennoch platzierte sich der „Tatort“ auf Rang 5 vor allen anderen Sendungen zur Primetime um 20:15 Uhr. Lediglich das Frauen-Fußball-WM-Finale, die dazugehörige Berichterstattung und die Nachrichten der ARD und des ZDF platzierten sich höher.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

TV-Zuschauer schalten nach der „Tagesschau“ reihenweise ab

Laut AdScanner-Daten von dwdl.de blieben viele Fernsehende nach den „Tagesschau“-Nachrichten in der ARD mit Moderator Jens Riewa (60) noch beim Sender und der anschließenden „Tatort“-Ausgabe. Doch kurze Zeit nach dem Start des Krimis mit den Hauptdarstellern Jan Josef Liefers (59) und Axel Prahl (63) schalteten viele Zuschauer weg und zappten auf einen anderen Sender.

Ein möglicher Grund könnte sein, dass sich das Erste für eine Wiederholungsfolge aus dem Jahr 2020 zur Primetime entschieden hat. Die „Tatort“-Reihe geht wie jedes Jahr in eine mehrwöchige Sommerpause, doch schon am Sonntag (3. September) geht es wie gewohnt weiter: Den Start macht der „Tatort“ aus Ludwigshafen mit Ulrike Folkerts (62).

+ Die „Tatort“-Kommissare Axel Prahl und Jan Josef Liefers aus Münster konnten zwar gute Einschaltquoten am Sonntag (20. August) in der ARD holen, aber kurz nach Start der Folge schalteten viele Menschen ab. War die Wiederholungsausgabe schuld? © IMAGO / Revierfoto & IMAGO / Revierfoto

Das ZDF erlebte am Mittwoch (16. August) ein ähnliches Phänomen, als ab 21:45 Uhr die „heute-journal“-Nachrichten enorme Zuschauereinbußen hinnehmen mussten. Verwendete Quellen: dwdl.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / Revierfoto & IMAGO / Revierfoto