Deshalb schalteten am Dienstagabend ab 22 Uhr reihenweise Zuschauer ARD ab 

Trotz zwischenzeitlich hoher Quoten schalteten am Dienstag (22. August 2023) um 22 Uhr reihenweise ARD-Zuschauer ab. Das hat einen eindeutigen Grund.

Budapest – Jeden Tag aufs Neue kämpfen öffentlich-rechtliche und private Sender um den Tagessieg im Quotenrennen. Besonders die Marktanteile zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr interessieren die Verantwortlichen. Am Dienstag schnappte sich das ZDF den Tagessieg und damit die meisten Zuschauer, aber auch die ARD sicherte sich gute Zahlen – zumindest zwischenzeitlich. Um 22 Uhr schalteten schließlich massenweise Menschen ab.

Der Dienstagabend stand im Ersten – wie am Tag zuvor beim ZDF – ganz im Zeichen der Leichtathletik-WM. Für die deutschen Athleten gab es zu diesem Zeitpunkt zwar noch keinen Grund zum Jubeln – denn Medaillen konnten die Sportler bisher keine sammeln. Trotzdem war die Ausstrahlung ein voller Erfolg für den Rundfunkverbund: Laut DWDL schauten 4,3 Millionen Menschen zu – damit lag die Einschaltquote sogar über der Quote der „Tagesschau“.

Die „Ad-Scanner“-Kurve von DWDL zeigt auf: Von 20:15 Uhr über den gesamten Abend hinweg konnte das Sport-Event immer mehr Zuschauer einsammeln, die sich auch nicht mehr von Konkurrenz-Programmen abwerben ließen. Die Kurve der ARD bewegte sich stetig nach oben – während die anderen Sender konstant oder sogar abnehmend mit weniger Menschen vor den Bildschirmen vorliebnehmen mussten. Um 22 Uhr gab es allerdings einen radikalen Einschnitt: Mit dem Ende der WM-Übertragung verlor die ARD direkt massenhaft Zuschauer.

Sport-Events locken Zuschauer vor die Bildschirme

Aktuell sichern nationale und internationale Sportler den TV-Sendern ordentlich Einschaltquoten. Erst am 20. August traten Spanien und England zum Finale der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland an. Spanien konnte sich bei dem Spiel in Sydney durchsetzen und holte nach einem 1:0 Sieg zum ersten Mal den Titel nach Hause. Auch wenn die deutsche Mannschaft in der Endrunde nicht vertreten war, schauten sich 5,38 Millionen Menschen hierzulande das finale Match an. Der Marktanteil lag bei starken 41,8 Prozent.

