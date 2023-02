Abschied beim Bergdoktor: Martin Gruber zieht zu Franziska nach New York

Von: Lukas Einkammerer

Neben großem Familiendrama steht bei „Der Bergdoktor“ nun auch ein Abschied bevor. Denn Dr. Martin Gruber will seine Heimat verlassen. Für ihn steht eine Reise nach New York an – wo Franziska lebt.

Ellmau – Was waren es noch für Zeiten als es bei „Der Bergdoktor“ idyllisch und friedlich zuging und sich die Serienfiguren liebevoll und loyal zur Seite standen. Mittlerweile ist die Stimmung in der beliebten ZDF-Serie drastisch gekippt und das Familienwohl der Grubers um Protagonist Martin (Hans Sigl, 53) und Mama Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) steht vor dem Aus. Während sich die 16. Staffel ihrem Ende nähert, scheint es ganz so, als könnte sich in der kultigen Heimatserie schon bald alles ändern – und das lang ersehnte Happy End für die Grubers rückt in der siebten Folge „Neuland“ in weite Ferne.

„Abstand tut dir gut“: Franziska will, dass Bergdoktor Martin Gruber nach New York geht

Neben den rätselhaften Patientenfällen, die Dr. Martin Gruber und seinen Kollegen zu schaffen machen, steht in der aktuellen „Bergdoktor“-Staffel vor allem sein malträtiertes Privatleben im Mittelpunkt. Denn nachdem Martin seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) die geheime Beziehung mit dessen verstorbener Frau Sonja gestanden hat, hängt her Haussegen gehörig schief – und der sympathische Landarzt wurde vom Gruberhof verbannt. Alle Versuche, sich zu entschuldigen, blockt Hans ab und die Versöhnung der zwei Brüder scheint unmöglich.

VORSICHT, SPOILER: Das endlose Familiendrama wiegt schwer auf Martin Gruber und um sich die Last von der Seele zu sprechen, ruft er Franziska (Simone Hanselmann, 43) an – die Mutter seines Sohns Johann, die am Ende der letzten Staffel nach New York gezogen ist. Seine Verflossene hat sich in der glitzernden Ostküsten-Metropole ein neues Leben aufgebaut und hat einen vielversprechenden Vorschlag für ihn: „Wie wäre es denn, wenn du uns ein paar Tage besuchen kommst? Ich meinte, vielleicht tut der Abstand dir ja auch ganz gut und du kommst auf andere Gedanken.“

Ein Tapetenwechsel nach den explosiven Auseinandersetzungen mit seinem jüngeren Bruder könnte für Martin genau das richtige sein – und so nimmt er Franziskas Angebot, ohne groß zu zögern, an: Eine Woche USA – tausende Meilen entfernt von allem Ärger und Arbeitsstress. Während Bergdoktor-Mama Lisbeth fürchtet, ihre Söhne zu verlieren, scheint Distanz für Martin der einzige Ausweg zu sein.

Keine Versöhnung in Sicht: Bergdoktor Martin Gruber zieht nach Familiendrama nach New York

VORSICHT, SPOILER: Dass die Situation so weit eskaliert ist, dass sein Bruder die Praxis schließt und nach New York gehen will, sollte für Hans eigentlich ein Weckruf sein – doch er zeigt sich so eiskalt wie noch nie zuvor. „Ist doch schon mal ein Anfang, besser wäre er bleibt ganz dort“, wettert er vor seiner Mutter und seiner Freundin Linn. „Und weil der Martin dich hintergangen hat, soll jetzt die ganze Gruberfamilie auseinanderbrechen?“, schießt Linn zurück, „Ist es wirklich das, was du willst, Hans?“

Doch ihr Herzensmann lässt nicht mit sich reden, scheint alle Vernunft über Bord geworfen zu haben und stellt eine drastische Forderung: Linn, die in Martins Praxis arbeitet, soll sich einen neuen Job suchen. „Also jetzt wird es völlig absurd“, lässt sie verärgert verlauten und Lisbeth schließt sich ihr an: „Der spinnt.“

Dass Hans so in sein Berufsleben eingreifen will, treibt Martin zur Weißglut und er stellt er sich seinem Bruder – doch das Gespräch der beiden läuft erneut völlig aus dem Ruder. „Du hast mir mein ganzes Leben genommen, du, und jetzt haust du endlich ab“, schreit Hans ihn an, während Lisbeth nur tränenüberströmt zusehen kann, wie die Beziehung ihrer Kinder endgültig zerbricht. Wortlos fährt Martin davon und ruft schließlich erneut bei Franziska an: „Ich brauche das Gästezimmer nicht. Ich werde mir ein kleines Apartment nehmen, Franziska. Kann sein, dass ich länger bleibe. Sehr viel länger.“

Hans hat mit seinen Worten großen Schaden angerichtet – und es bleibt abzuwarten, ob Martins Umzug nach New York endgültig das Ende für die Gruber-Brüder bedeutet. Am 23. Februar zeigt das ZDF die achte und letzte Folge „Der Weg zurück“ und das Bergdoktor-Staffelfinale verspricht schon jetzt, höchst dramatisch zu werden. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 9. Februar 2023, fuersie.de