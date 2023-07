Absoluter Renner: „ZDF-Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel holen überragende Quoten am Sonntag

Von: Volker Reinert

Teilen

Der „ZDF-Fernsehgarten“ lud am Sonntag (16. Juli) zur großen „Sommerparty“ ein. Andrea Kiewel holte mit ihrer Sonntags-Schlagershow überragende Quoten und die bislang besten des Sommers 2023.

Mainz – Andrea Kiewel (58) feierte am Sonntag (16. Juli) die große „Sommerparty“ im „ZDF-Fernsehgarten“. Aus quotentechnischer Sicht war die Ausgabe ein enormer Erfolg für den Sender. „Kiwi“ bescherte dem ZDF einen nochmals größeren Erfolg, als in der Vorwoche. 300.000 Fernsehzuschauer mehr schalteten – trotz des guten Sommerwetters – pünktlich zum Fernsehgarten ein.

„ZDF-Fernsehgarten“ ohne viele Schlagerstars trotzdem überaus erfolgreich

Im Vorfeld der Show waren Fans der Sendung allerdings enttäuscht. Auf dem Instagram-Kanal des „ZDF-Fernsehgarten“ wurde die Gästeliste veröffentlicht und die beinhaltete kaum Schlagerstars. Im Gegensatz zur ARD-Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47), die mit vielen Schlager-Acts an den Start ging.

Allerdings gab es auch ausreichend Sommerstimmung mit Künstlern, wie mit der niederländischen Sängerin Loona (48) oder der Band Marquess. Beide Acts traten mit ihren Songklassikern „Bailando“ und „Vayamos Companeros“ auf und heizten dem Publikum ordentlich ein. Auch mit dabei war der vorbestrafte DSDS-Sieger Severino Seeger (36).

Andrea Kiewel feiert Sommerparty im Fernsehgarten: Die schönsten Momente vom 16. Juli Fotostrecke ansehen

Bei den TV-Zuschauern kam die Sendung sehr gut an. Die große „Sommerparty“ fuhr sensationelle Quoten beim Gesamtpublikum ein. Insgesamt schauten 1,91 Millionen Menschen den Fernsehgarten, was einem Marktanteil von 19,6 Prozent entspricht. In den DWDL-Quotencharts des Sonntags sicherte sich der „Fernsehgarten“ damit einen soliden elften Platz und ist bisher die erfolgreichste Ausgabe des Sommers 2023.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Fernsehgarten erfolgreicher als „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross in der ARD

Sonntage im Sommer sind für viele Fernsehzuschauer die absolute Schlagerzeit. Vor dem Fernsehgarten, der in der Regel gegen 12 Uhr im ZDF startet, legt die ARD mit „Immer wieder sonntags“ und Moderator Stefan Mross um 10:03 Uhr los. Vergleicht man beide Schlagershows, zeigt sich aber ein deutliches Bild.

Grund zur Freude für Andrea Kiewel! Mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ erzielte die Moderatorin am Sonntag (16. Juli) Traumquoten und schrammte nur knapp an der 2-Millionen-Marke vorbei. © IMAGO / BOBO & IMAGO / BOBO

Da „Immer wieder sonntags“ am Sonntag 1,32 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken konnte (Marktanteil von 16,5 Prozent) geht „Kiwis“ Sendung im Quotenduell als deutlicher Sieger hervor. Fernsehgarten-Fans aufgepasst: Im August sendet das ZDF weniger Shows des Fernsehgartens aufgrund einer Sonderprogrammierung. Verwendete Quellen: dwdl.de