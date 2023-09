Weil sie Antiquität geputzt hat: „Bares für Rares“-Kundin verliert tausende Euro

Bei „Bares für Rares“ können Kandidaten besondere Stücke aus ihrem Keller zu Geld machen. Eine Verkäuferin machte zuletzt jedoch einen verhängnisvollen Fehler.

Köln – „Bares für Rares“ begeistert seit Jahren Antiquitätenhändler und Hobbysammler zugleich. Die Sendung, in der Kandidaten vermeintlich wertvolle Stücke vor der Kamera einem Team von Experten zum Kauf anbieten, hat bereits so einige skurrile Geschichten hervorgebracht. In der letzten Ausgabe präsentierte das Ehepaar Veronika und Ralf Ziegler einen Koffer der Luxusmarke Louis Vuitton aus dem Jahr 1878. Dabei hatte Veronika vor ihrem Auftritt in der Sendung einen schwerwiegenden Fehler begangen, der sie letztendlich wohl mehrere tausende Euro kostete.

Mit seinem Luxuskoffer begeistert das Ehepaar Ziegler die „Bares für Rares“-Händler

Der antike Reisekoffer sorgte beim Händlerteam von „Bares für Rares“ für große Augen. Denn ein so altes Stück hatte es in der Geschichte der Show noch nie gegeben. Den Eheleuten Ziegler war offenbar nicht bewusst, was für ein besonderes Angebot sie den Händlern mitgebracht hatten.

Denn statt den Koffer einfach in seinem Originalzustand vorzuführen, hatte Veronika Ziegler das Gepäckstück vor der Abfahrt noch einmal gründlich gereinigt und dabei auch das Innenfutter aus Leinen entfernt, „weil das alles zerstört war, das war fleckig“. Ein verhängnisvolles Missgeschick, wie sich später herausstellen sollte.

Der Louis-Vuitton-Koffer war viel mehr wert als ursprünglich gedacht

„Sie haben eigentlich die Geschichte der Truhe weggeputzt“, erklärte der „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz (50) den Zieglers, bevor sie ihren Louis-Vuitton-Koffer dem Händlerteam präsentierten. „Das ist in dem Zustand ganz, ganz hart. Hier muss ich jetzt bewerten, wie es ist. Und hier bin ich bei 2.900 bis 3.100 Euro.“ Ab 16.000 Euro aufwärts hätten die Kandidaten für ihr antikes Gepäckstück bekommen können, allerdings nur, wenn der Koffer weniger Gebrauchsspuren von innen und außen aufgewiesen hätte.

Das Ehepaar Veronika und Ralf Ziegler bot bei „Bares für Rares“ einen alten Koffer von Louis Vuitton an. Bei einer Putzaktion vor der Show begingen die Besitzer jedoch einen verhängnisvollen Fehler. © Screenshot / ZDF / „Bares für Rares“ vom 4. September

Mit dem letztendlich Verkaufspreis von 2.500 Euro, investiert von Julian Schmitz-Avila (37), zeigten sich die Zieglers dennoch zufrieden. Ursprünglich hatten sich die Eheleute nämlich nur zwischen 500 Euro und 700 Euro erhofft.

In der ZDF-Show kommen immer wieder Wertgegenstände zum Vorschein, mit denen niemand gerechnet hätte. Erst kürzlich entpuppte sich eine kuriose Staubsauger-Skulptur als „Bares für Rares"-Schatz.