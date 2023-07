Zeitversetzte Nutzung: So viele Menschen sahen sich Markus Lanz noch an

Die endgültigen Quoten der vergangenen Woche sind da. Einer der Gewinner ist das Talk-Format „Markus Lanz“.

Hamburg - Das Talk-Format von Markus Lanz (54) hat in der vergangenen Woche stark von zeitversetzter Nutzung profitiert. Die endgültig gewichteten Quoten liegen erst drei Tage nach den vorläufigen Quoten vor, die schon am jeweils nächsten Morgen veröffentlicht wurden. Bei den endgültigen Werten werden verspätete Daten der Haushalte als auch die zeitversetzte Nutzung mit eingerechnet. Bei der zeitversetzen Nutzung handelt es sich aber nicht um Mediatheken-Abrufe, sondern um Aufnahmen des linearen Programms etwa auf Festplattenrekordern. Diese spielte Markus Lanz dieses Mal enorm in die Karten.

„Markus Lanz“ ist dank zeitversetzter Nutzung auf dem Vormarsch

„Markus Lanz“ vom Dienstag, dem 18. Juli, sahen im Nachgang noch 90.000 Menschen mehr an, mittwochs (19. Juli) und donnerstags (20. Juli) waren es 110.000, wie dwdl.de berichtet. Beim Publikum der 14- bis 49-Jährigen konnten die Folgen ihren Marktanteil damit jeweils um 1,5 Prozent steigern. Zwei der drei Ausgaben kamen auf einen zweistelligen Marktanteil.

Noch erfolgreicher als das ZDF-Talkformat beim Marktanteil im Nachgang waren die RTL-Produktionen „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“, die jeweils 1,9 Prozent Marktanteil dazugewannen. Auf Platz 1 der Formate, die durch zeitversetzte Nutzung die meisten Zuschauer gesammelt haben, liegt die Thriller-Serie „Karen Pirie - Echo einer Mordnacht“, die Sonntag, dem 23. Juli im ZDF gezeigt wurde und nun von etwa zwei Millionen Menschen gesehen wurde.

„Markus Lanz“: Das waren die Themen

Im Talk bei Lanz am 18. Juli sprach der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck (83) über Themen wie Migration und den Wählerverlust bei den Parteien der Mitte. Am 19. Juli waren die Zukunft der Arbeitswelt und der Wandel der deutschen Gesellschaft Themen. Am 20. Juli ging es unter anderem um die Protestkultur der Klimabewegung.

Generell soll es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern allerdings nicht besonders gut laufen. Ein Mitarbeiter schoss heftig gegen ZDF und ARD und sagte den Untergang voraus. Verwendete Quellen: dwdl.de, ZDF Mediathek