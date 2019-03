Aktenzeichen XY: Schock-Meldung! Sprecher unerwartet gestorben - so erfuhr das ZDF vom Todesfall

Schock für viele TV-Fans: Einer der berühmtesten deutschen Synchronsprecher ist verstorben. Seinen Tod bestätigte das ZDF.

Update 29. März, 10.08 Uhr: Auf der öffentlichen Facebook-Seite der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ nimmt das Team der erfolgreichen Kriminal-Show nun Abschied vom langjährigen Synchronsprecher Michael Brennicke. Fast 30 Jahre lang lieh Brennicke seine Stimme dem TV-Format. Für Rudi Cerne war er damit „die ‚Stimme‘ von XY.“ Zu der genauen Todesursache gibt es bislang noch keine Informationen.

Update 28. März, 21.31 Uhr: Wie die Bild berichtet, sei der Tod des Synchronsprechers kurze Zeit vor der Ausstrahlung der aktuellen „Aktenzeichen XY“-Sendung bereits intern kommuniziert worden. Nachdem Michael Brennicke die Texte zu der aktuell ausgestrahlten ZDF-Sendung bereits Tage zuvor eingesprochen hatte, meldete sich der zuständige Securitel-Mitarbeiter kurz vor Ausstrahlung der Sendung bei ihm, um eine kleine Änderung an einem der Beiträge zu besprechen. Dabei erfuhr das Team vom Tod des Synchronsprechers.

Aus diesem Grund wurde einer der vier ausgestrahlten Beiträge dann von einem Ersatzkollegen eingesprochen. Über den Tod der seit knapp 30 Jahren bekannten „Aktenzeichen“-Stimme verlor Rudi Cerne bei der Ausstrahlung jedoch kein Wort. Aus Rücksicht vor der Familie wurde der Tod zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Securitel-Geschäftsführer Martin Groß erklärt: „Wir werden zusammen mit der Familie am Samstag eine große Traueranzeige schalten.“

Schock bei Aktenzeichen XY: Stimme der ZDF-Sendung unerwartet verstorben

München - Seine Stimme dürfte vielen deutschen TV-Fans ein Begriff sein, nun ist Michael Brennicke offenbar völlig unerwartet im Alter von nur 69 Jahren verstorben. Sein wohl bekanntestes Engagement hatte der Sprecher regelmäßig im ZDF, dort verlieh er der Kult-Sendung „Aktenzeichen XY“ seine Stimme. Elisa Schultz von „Aktenzeichen XY“ bestätigte den Tod des Synchronsprechers am Donnerstag der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Für viele Fans des Formates gehörte Brennickes Stimme fest zur grusligen Darstellung der Kriminal-Sendung. Insgesamt 30 Jahre moderierte Brennicke die ZDF-Sendung aus dem Off. Der Synchronsprecher stand für „Aktenzeichen XY“ sogar diverse Male selbst vor der Kamera. Als Polizist, Angehöriger oder Mörder war Brennicke in den 70er und 80er Jahren zu sehen, wie Wunschliste.de berichtet.

Aktenzeichen XY: Synchronstimme Michael Brennicke verstorben

Wann der Synchronsprecher verstarb, ist bislang nicht bekannt. Auch offizielle Informationen zur Todesursache scheinen noch nicht vorzuliegen. Wie Stimmenkartei.de jedoch wissen will, verstarb Brennicke bereits am 25. März völlig überraschend in München. In den für die aktuelle Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ aufgezeichneten Filmen lieh der Sprecher dem TV-Format jedoch offenbar noch einmal seine Stimme. Auch in den neuen Folgen von „Vorsicht, Falle!“ am Samstag soll Brennicke noch einmal zu hören sein.

Michael Brennicke hatte des Weiteren unter anderem die amerikanischen Schauspieler Chevy Chase, Dustin Hoffman sowie den italienischen Star Adriano Celentano synchronisiert.

