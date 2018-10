Sondersendung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“: Vier junge Menschen verschwanden spurlos

In der neuesten Ausgabe der „ZDF“-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ dreht sich alles um Vermisstenfälle von Kindern und jungen Erwachsenen. Wir stellen die vier Gesuchten vor.

München - Für die Eltern ist es die schlimmste Hölle, die man sich nur vorstellen kann, für Ermittler eine der größten Herausforderungen im Job: Wenn ein Kind verschwindet, ist nichts mehr, wie es war. Das „ZDF“-Magazin „Aktenzeichen XY… ungelöst“ widmet sich nun schon zum neunten Mal in einer Spezial-Aus­gabe verschwundenen Kindern und jungen Erwachsenen. Um diese Fälle geht es an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) in der Live-Sendung mit Moderator Rudi Cerne.

Georgine aus Berlin

Ziemlich genau zwölf Jahre liegt der Tag zurück, an dem die damals 14-jährige Georgine Krüger aus Berlin verschwindet. Zuletzt gesehen wurde sie am 25. September 2006 auf dem Weg nach Hause. Dort kam sie nie an - obwohl sie nur noch wenige Hundert Meter zu gehen hatte. Georgines Mutter, ihre kleine Schwester sowie Kriminalhauptkommissar Thomas Ruf vom LKA Berlin sind im Studio und sehnen sich nach einer Antwort auf die Frage: „Wo ist unsere ,Gina‘?“

Leonie aus Remscheid

Am 23. Juli 2016 verschwindet die 14-jährige ­Leonie Gritzka aus Remscheid (Nordrhein-Westfalen). Sie hat zu der Zeit wohl einen neuen Freund, der sie an jenem Tag in der Stadt abgeholt haben soll. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Es gab in den vergangenen Jahren einige Hinweise aus der Bevölkerung, die aber nicht zum Erfolg führten. In der Sendung ist Leonies Vormund Hildegard E. zu Gast, ihre Mutter hat zudem einen Brief an ihre Tochter geschrieben.

Andreas aus Hamburg

Über 20 Jahre wird An­dreas Dünkler bereits vermisst. Der damals 29-jährige Jurastudent geht am 18. Februar 1997 mit seinen Freunden in eine Bar. Zuletzt gesehen wurde er gegen 22 Uhr an einem U-Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof. Danach verliert sich seine Spur. Im vergangenen Jahr meldete sich ein Zeuge, der Andreas Dünkler in der U-Bahn gesehen haben will - in Begleitung zweier Männer und in einem labilen Zustand. In der Sendung wird der Fall wieder aufgerollt. Andreas’ Pflegemutter ist im Studio. Der junge Mann war im ­Alter von zehn Jahren adoptiert worden.

Und wo steckt die vierfache Mutter Brigitte?

Dieser Fall unterscheidet sich von den oben genannten, denn Brigitte Volkert aus dem unterfränkischen Burgsinn ist nicht nur Kind, sondern selbst vier­fache Mutter. Normalerweise macht sie ihrem Nachwuchs im Alter von damals zwei bis zehn Jahren morgens das Frühstück und bringt ihn danach zur Schule beziehungsweise in die Kita.

Doch als die Kinder am 23. November 2005 aufwachen, fehlt von Brigitte Volkert jede Spur - bis heute. Die Ermittlungen ergeben, dass die damals 27-Jährige weder Geld noch Papiere bei sich trägt, als sie verschwindet. Allerdings nutzte sie ein Zweithandy, mit dem sie SMS verschickte. Hatte sie einen Geliebten?

Die Hoffnung, dass Brigitte noch lebt, wurde erschüttert, als 2017 wenige Kilometer von Burgsinn entfernt in einem Abwasserrohr eine skelettierte Leiche gefunden wurde. Zunächst ging die Kripo davon aus, dass es sich um Brigitte Volkert handelt. Doch rechtsmedizinische Untersuchungen führten zu einem 39-Jährigen aus Schweinfurt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Vermisstenfalls Volkert führen, hat die Polizei eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Angehörige möchten nicht in die ­Öffentlichkeit, in der Sendung tritt deswegen „nur“ ein Kripo-Beamter auf.

