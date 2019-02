Aktenzeichen XY: Paar in Supermarkt brutal verprügelt - Polizei sucht live im TV nach diesen jungen Männern 

Mit sehr konkreten Bildern aus einer Überwachungskamera suchte die Polizei nun bei Aktenzeichen XY nach zwei handgreiflichen Männern. Sie attackierten ein Paar in einem Supermarkt.

Brandenburg an der Havel - Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ versucht jeden Monat brutale Verbrechen aufzuklären, in der aktuellen Ausstrahlung am Mittwochabend wendete sich nun die Kriminalpolizei Brandenburg an der Havel an die Öffentlichkeit. Mit wirklich sehr konkreten Fahndungsbildern wird nach zwei brutalen Schlägern gesucht, die beiden jungen Männer sollen ein Paar in einem Supermarkt in Brandenburg an der Havel attackiert haben.

Aktenzeichen XY: Brutale Attacke in Supermarkt in Brandenburg an der Havel

Am 11. September 2018 gerieten die beiden jungen Männer mit dem Paar in Streit. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung vor dem Supermarkt, betritt das Paar den Lebensmittelladen, um einer entgleisenden Diskussion aus dem Weg zu gehen. Womit die beiden wohl nicht rechneten: die beiden aggressiven Männer folgen ihnen in den Supermarkt, dort eskaliert die Situation dann vollständig.

+ Der junge Mann im weißen T-Shirt ist der Haupttäter. Sein passiver Komplize trägt ein schwarzes Shirt. © Kripo Brandenburg / Havel

Aus heiterem Himmel greift einer der Männer nach einer in der Nähe stehenden Schnapsflasche, er schlägt die 30-Jährige Frau damit nieder. Die völlig überraschte Frau sackt mit einer blutenden Wunde am Kopf zusammen. Zur Hilfe eilende Zeugen werden bedroht, weggeschubst und ebenfalls verletzt, wie Rudi Cerne den Zuschauern in der laufenden Sendung mitteilt.

Polizei Brandenburg an der Havel sucht in Aktenzeichen XY nach Schlägern

Auch der 29-jährige Freund der jungen Frau wird brutal niedergeschlagen, auch er wird schwer am Kopf verletzt. Die beiden brutalen Täter ergreifen die Flucht, konnten auch fünf Monate nach der Tat noch nicht identifiziert werden. Die Polizei Brandenburg veröffentlichte nun jedoch wirklich sehr konkrete Fahndungsbilder. Auf den scharf gestochenen Bildern einer Überwachungskamera sind die beiden Männer zu sehen, beide haben dunkle Haare und ein südländisches Aussehen.

Der vermeintliche Haupttäter, der die Körperverletzungen begangen hat, ist ca. 1,85 Meter groß, hat lockige Haare mit einem Undercut und trägt bei der Tat ein weißes Poloshirt der Marke „Nike“. Sein Komplize, der sich bei der Tat eher passiv verhalten hat, ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt mit goldener Schrift, ein Basecap und eine dunklen Hose.

