Aktenzeichen XY im ZDF: Zehnstündiger Albtraum! Ehepaar brutal überfallen

Bei Aktenzeichen XY im ZDF wird ein Fall aus Helmstedt nahe Wolfsburg behandelt. Ein Ehepaar wurde brutal überfallen, der Albtraum dauerte zehn Stunden.

Update vom 5. Juni 2019, 21.34 Uhr: In der Live-Sendung von "Aktenzeichen XY... ungelöst" wurde der Fall des misshandelten Ehepaars aus Niedersachsen von Rudi Cerne im ZDF präsentiert. Am Tatabend steigen in dem Beitrag vier maskierte Personen über den Zaun des Grundstücks. Währenddessen sitzt das Ehepaar auf der Couch im Wohnzimmer und bespricht mögliche Urlaubsziele.

Einer der maskierten Männer steigt durch ein Fenster in das Haus der Eheleute in Helmstedt bei Wolfsburg. Ein anderer baut draußen eine Leiter auf. Dann geht der Ehemann mit dem Hund nach draußen. Seine Frau hört Geräusche im Treppenhaus. Dann kommt ihr Mann zurück.

"Aktenzeichen XY" im ZDF: Überfall auf Ehepaar in Helmstedt bei Wolfsburg - "Geld, wo ist Geld?"

Die beiden machen sich auf den Weg ins Schlafzimmer, als sie dort plötzlich auf die Einbrecher treffen. Diese gehen äußerst brutal vor, schlagen immer wieder auf den Mann ein. Dann werden die beiden gefesselt, beiden werden die Köpfe abgedeckt. Dann fragen die Räuber immer wieder nach "Geld, wo ist Geld?".

Der Mann geht mit zwei Männern nach unten ins Wohnzimmer, die Einbrecher räumen den Geldbeutel und die Kommode aus. Doch das Geld reich ihnen nicht. Sie räumen jetzt Schränke aus, finden einen Schlüssel. "Wo ist Tresor?", fragt einer der maskierten Männer. Die Frau führt die Täter ins Arbeitszimmer.

"Aktenzeichen XY" im ZDF: Überfall auf Ehepaar in Helmstedt - Räuber sorgen für Albtraum bei Wolfsburg

Die Einbrecher öffnen den Tresor, während der am Boden liegende Ehemann neben seiner Frau zwingend das Asthma-Spray braucht. Einer der Täter gibt es ihm, doch es kommt nur wenig Spray raus. Die Räuber kümmert es nicht, sie öffnen einen der drei Tresore und räumen die Wohnung weiter aus. Dann öffnet einer der Räuber den großen Tresor im Arbeitsraum. Darin liegen Waffen, die die Männer mitnehmen.

Insgesamt dauert der Überfall im Haus des Ehepaars in Helmstedt bei Wolfsburg mehr als drei Stunden. Zum Abschluss zerschmettern die Räuber mehrere Flaschen auf dem Boden, während sie das Ehepaar gefesselt im Keller eingesperrt zurücklassen. Die Räuber flüchten nach dem Überfall mit Bargeld und Schmuck - inklusive Ring und Uhr.

Die beiden Eheleute können sich von ihren Fesseln befreien, rufen durch das geöffnete Fenster um Hilfe. Ein Mann aus der Nähe hört die beiden. Nach zehn Stunden hat der Albtraum ein Ende.

"Aktenzeichen XY" im ZDF: Räuber misshandeln Ehepaar in Helmstedt nahe Wolfsburg

Meldung vom 5. Juni 2019, 13.51 Uhr: In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" bittet die Polizei Wolfsburg in Niedersachsen am Mittwochabend, 5. Juni, 20.15 Uhr um Mithilfe bei einem extrem grausamen Fall, der sich in Helmstedt bei Wolfsburg zugetragen hat.

Wie nordbuzz.de* berichtet, misshandelten und fesselten extrem brutale Räuber ein Ehepaar. Sie gingen so barbarisch vor, dass sogar Knochen brachen.

Aktenzeichen XY im ZDF: Fall aus Wolfsburg in Niedersachsen - Räuber misshandeln Ehepaar in Helmstedt

Laut Pressemitteilung zur aktuellen "Aktenzeichen XY"-Sendung überfielen die vier brutalen Räuber das Ehepaar im September 2018, gegen 22.30 Uhr in ihrem Haus im Kreis Helmstedtbei Wolfsburg in Niedersachsen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Stock, das sie über eine Leiter erreichten, unbemerkt Zugang zum Haus. Die 60, beziehungsweise 61 Jahre alten Eheleute wollten gerade schlafen gehen, als sie Lärm bemerkten und ihnen plötzlich vier maskierte Männer gegenüber standen.

Wie auch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" berichtet, gingen die Räuber extrem brutal vor: Sie misshandelten insbesondere den Mann so grausam, dass sie ihm die Knochen des Schlüsselbeins brachen.

Aktenzeichen XY im ZDF: Brutale Räuber sperren gefesseltes Ehepaar in Keller

Doch damit nicht genug: Nachdem die brutalen Räuber innerhalb von drei Stunden Schmuck, Waffen und Elektronik aus dem Haus im Kreis Helmstedt bei Wolfsburg in Niedersachsen erbeutet hatten, sperrten sie das misshandelte und gefesselte Ehepaar im Keller ein. Die Täter verständigten sich untereinander eine osteuropäische Sprache. Ihr Anführer sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei geht davon aus, dass sich ein weiterer Täter außerhalb des Hauses befunden hat.

Zudem können mit dem Fall zwei Fahrzeuge in Verbindung gebracht werden. Bei einem soll es sich um einen weißen Transporter handeln, der gegen 2.35 Uhr in Richtung des Tatorts unterwegs war.

+ Vier maskierte Männer attackierten das Paar bei dem Überfall aus der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auf brutalste Weise. © Screenshot ZDF

Aktenzeichen XY im ZDF: Polizei Wolfsburg in Niedersachsen bittet im TV um Hilfe

Das misshandelte und gefesselte Ehepaar konnte erst am nächsten Morgen gefunden und befreit werden, nachdem Arbeiter einer benachbarten Baustelle Hilferufe hörten und die Polizei alarmierten. Bei der "Aktenzeichen XY"-Sendung wird ein Polizeibeamter aus Wolfsburg in Niedersachsen anwesend sein. Unter anderem werden die von denbrutalen Räubern erbeuteten Gegenstände gezeigt.

Mehrere Belohnungen von insgesamt 15.000 Euro sind ausgelobt. Zuschauer, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall aus Helmstedt nahe Wolfsburg geben können, können ist im Rahmen der ZDF-Sendung unter der Telefonnummer 05361/4646250 ein Hinweistelefon eingerichtet.

