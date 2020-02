Panne bei "Alle gegen einen" auf ProSieben: Zuschauer genervt - so reagiert der Sender

Kein guter Staffelauftakt für "Alle gegen einen". In der Show auf ProSieben streikte am Samstagabend (15. Februar) die App - der zentrale Teil der Show. Jetzt reagiert der Sender.

Bei "Alle gegen einen" müssen ein Kandidat und die TV-Zuschauer per App Schätzfragen beantworten.

Am Samstag gab es in der Show auf ProSieben eine große Panne.

Die Zuschauer sind sauer über den Ausfall der App und beschweren sich auf Twitter.

Dortmund - Genervte Zuschauer und Ladebildschirme: So könnte man die Show "Alle gegen einen" auf ProSieben beschreiben. Denn in der Ausgabe am Samstag (15. Februar) gab es eine Panne, die die gesamte Show beeinflusst hat, berichtet RUHR24.de.*

"Alle gegen einen" (ProSieben): Zuschauer sollen Schätzfragen per App beantworten

In der Show müssen Kandidat und die Zuschauer vor dem Fernseher Schätzfragen zu verschiedenen Experimenten beantworten. Wer mit seiner Antwort näher an dem Ergebnis liegt, kann sich die Gewinnsumme auf seinem Jackpot-Konto gutschreiben lassen.

Die TV-Zuschauer können ihre Schätzung über die App abgeben und sind somit ein wichtiger Teil bei "Alle gegen einen". Nur schlecht, wenn genau diese App nicht funktioniert. Damit hatten am Samstagabend der Sender und Moderator Elton (48) zu kämpfen.

ProSieben reagiert auf Twitter zum Ausfall der App von "Alle gegen einen"

"Es gibt anscheinend Probleme mit der App, weil wahrscheinlich zu viele mitmachen", so der Moderator. Das wird den findigen Zuschauer vor dem TV wohl auch schon aufgefallen sein. Sie konnten sich entweder gar nicht erst in die App einloggen oder ihre Schätzung nicht abschicken.

Elton empfahl einen Neustart der App, was laut den Zuschauern, die sich auf Twitter massiv beschwerten, auch keinen Erfolg mit sich brachte. Schon kurz darauf meldete sich auch ProSieben auf Twitter und erklärte, dass der Sender über die Probleme Bescheid wisse.

Einige von euch haben Probleme mit der #AlleGegenEinen App. Das tut uns leid. Wir versuchen den Fehler zu reproduzieren und arbeiten dran. — ProSieben (@ProSieben) February 15, 2020

"Alle gegen einen" (ProSieben): Zusammenbruch der App sorgt für Frust

Auch wenn ProSieben auf Twitter mehrmals beteuerte, dass die Techniker bereits an der Lösung des Problems arbeiten würde, kam es in der vierten Runde zum völligen Zusammenbruch der App. In diesem Spiel sollten Schauspielerin Sophia Thomalla (30) und Sänger Smudo (51) Weintrauben mit ihren Füßen zerstampfen.

Kandidatin Sofia und die TV-Zuschauer sollten währenddessen schätzen, wie viele Liter Wein dabei herumkommen werden. Doch aus dem Plan wurde nichts, erklärte Elton live: "Ich höre gerade, wir haben jetzt größere Probleme mit unserer App. Und wir haben natürlich vorgesorgt, wenn etwas außerhalb schiefgehen sollte."

Statt App: ProSieben lässt Zuschauer im Studio raten

Scheinbar wollte ProSieben auf Nummer sicher gehen und hat vorsorglich das Publikum im Studio mit Abstimmgeräten versorgt. Anstelle der Zuschauer in der App musste nun also das Publikum vor Ort ran. Ganz zum Nachteil von Kandidatin Sofia, die den App-Joker in dem Spiel nicht mehr ziehen konnte.

+ Kandidatin Sofia konnte 34.000 Euro bei "Alle gegen einen" auf ProSieben gewinnen. © ProSieben/Dominik Hatt

Erst sechs Spiele später, in Runde neun, schien die App wieder einigermaßen zu funktionieren. Laut Twitter wusste der Sender selber nicht, was genau jetzt das Problem gewesen sei. In der ersten Staffel der Show sei die App noch wesentlich flüssiger gelaufen.

ProSieben reagiert: App soll in der nächsten Folge "Alle gegen einen" wieder funktionieren

Während einige Zuschauer verständnisvoll reagierten und die Professionalität von ProSieben lobten, waren aber auch einige Zuschauer genervt und ließen ihren Frust in einem Tweet auf Twitter raus.

@ProSieben hört auf Elton wie einen Idioten aussehen zu lassen indem ihr ihn gebetsmühlenartig wiederholen lasst dass die Apps funktionieren würde ....#allegegen1 #AlleGegenEinen — Chriiis (@Chriiis85) February 15, 2020

#AlleGegenEinen der Hauptbestandteil der Show ist doch auch die App. Schade das die App nicht funktioniert. Mich würde gerne interessieren wie der Mittelwert von Deutschland zustande kommt. Ist Deutschland das Studio ? — Valentin-Ch.Westphal (@ValentinChWest1) February 15, 2020

Laut ProSieben sollen Techniker die App bis zum kommenden Samstag auf den Kopf gestellt werden. Dann wird die nächste Folge von "Alle gegen einen" laufen. In der auch hoffentlich die Zuschauer ein Teil von sein werden.

