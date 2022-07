„Anderweitig unterwegs“: Anna-Carina Woitschack fehlt in der „Immer wieder sonntags“-Starküche

Was darf bei „Immer wieder sonntags“ nicht fehlen? Richtig: Die Starküche mit Anna-Carina Woitschack. Doch diese Woche fehlte die Schlagersängerin. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Was darf bei „Immer wieder sonntags“ nicht fehlen? Richtig: Die Starküche mit Anna-Carina Woitschack. Doch diese Woche fehlte die Schlagersängerin und Stefan Mross und die Amigos mussten sich der „Herausforderung Herd“ alleine stellen.

Rust - Seit 2021 hat Anna-Carina Woitschack ihre eigene Rubrik bei „Immer wieder sonntags“: Die Starküche. Gekocht werden dabei „Gerichte mit Geschichte“, also Gerichte, mit denen die „Immer wieder sonntags“-Gäste etwas Besonderes verbinden. Doch in der letzten Folge fehlte Anna-Carina Woitschack, weil sie „anderweitig unterwegs“ verrät Stefan Mross.

„Ich brauche heute unbedingt eure Hilfe, heute in der Starküche“, so Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) zu den Amigos. Bernd und Karl-Heinz helfen natürlich gerne und folgen dem Moderator in die gelbe „Immer wieder sonntags“-Küche. „Meine liebe Frau, die Anna-Carina, ist anderweitig unterwegs. Die steht ganz, ganz weit weg auf einer Bühne“, verrät er weiter.

Männer unter sich: Stefan Mross, Bernd und Karl-Heinz Ulrich auf den Weg in die „Immer wieder sonntags“-Starküche © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Auf welcher Bühne Anna-Carina Woitschack genau steht und um welche Veranstaltung es genau geht, verrät Stefan Mross nicht. Unsere Kollegen von „schlager.de“ wollen allerdings wissen, dass die Schlagersängerin bei einem Hotel-Event in Magdeburg auf der Bühne stand.

Männer allein in der Starküche: Stefan Mross und die Amigos übernehmen

Aber auch wenn Anna-Carina Woitschack diesmal bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross) fehlt, bleibt die Starküche nicht kalt. Ganz nach dem Motto: Selbst ist der Mann - oder in dem Fall, die Männer - stellten sich Stefan Mross und die Amigos der „Herausforderung Herd“. „Aber wir Männer können ja auch ein bisschen kochen. Zumindest können wir grillen“, witzelt Stefan Mross.

Beim Thema „Grillen“ ist Amigos-Star Karl-Heinz Feuer und Flamme. Und, dass obwohl er sich nach dem Auftritt einen Seitenhieb gegen Stefan Mross nicht verkneifen konnte. Vor laufender Kamera macht Karl-Heinz Ulrich dem „Immer wieder sonntags“-Moderator klar, dass er keine Lust hat, sich mit ihm zu unterhalten. Verwendete Quellen: Das Erste/Immer wieder sonntags & schlager.de