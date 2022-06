Andrea Berg und Olaf der Flipper: Starke Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ am 3. Juli

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Auch in der vierten „Immer wieder sonntags“-Folgen stehen wieder hochkarätige Schlagerstars auf der Bühne. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & dpa/Philipp von Ditfurth & dpa/Uli Deck

Auch in der vierten „Immer wieder sonntags“-Folgen stehen wieder hochkarätige Schlagerstars auf der Bühne. Neben Stefan Mross werden unter anderem Andrea Berg und Olaf der Flipper für Stimmung sorgen. Natürlich darf auch die Starküche mit Anna-Carina Woitschack nicht fehlen.

Rust - Stefan Mross begrüßt seine Fans am 3. Juli bereits das vierte Mal in seiner „Immer wieder sonntags“-Arena. Auch diesmal treten wieder hochkarätige Gäste auf. Am Sonntag werden unter anderen Andrea Berg, Olaf der Flipper und Francine Jordi für gute Laune sorgen.

Andrea Berg und Olaf der Flipper: Starke Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ am 3. Juli

Seit 1995 geben sich die großen Schlagerstars bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross) die Klinke in die Hand - um am 3. Juli ist das auch nicht anders. In der vierten Ausgabe der diesjährigen TV-Saison werden Andrea Berg, Eric Philippi, Maggie Reilly, und Die Fetzig’n aus dem Zillertal auf der Bühne neben Stefan Mross stehen.

Andrea Berg heizt am 3. Juli den TV-Zuschauern bei „Immer wieder sonntags“ ein © Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Nachdem die Flippers vor kurzem mit ihrem uralt Hit „Wir sagen Danke schön“ viral gingen und Fans sogar eine Petition starteten, dass die Band nächstes Jahr am Rock am Ring spielen soll, gibt sich Olaf der Flipper nächstes Wochenende bei „Immer wieder sonntags“ die Ehre. Außerdem wird noch Francine Jordi bei Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) auf der Bühne stehen.

„Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade: Marc Laurin gewinnt zum dritten Mal

Was bei „Immer wieder sonntags“ natürlich auch nicht fehlen darf: die Sommerhitparade. Dreimal hat Marc Laurin mit seinem ohrwurmverdächtigen Song „Eine Frage der Zeit“ schon gewonnen. Kann er sich auch ein viertes Mal gegen Davin Bernhard durchsetzen? Das finden Fans am Sonntag pünktlich um 10:03 Uhr bei „Immer wieder sonntags“ heraus.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Bei „Immer wieder sonntags“ sprachen die Zillertaler Haderlumpen gerade über ihren Abschied aus der Musiklandschaft, da drang lautes Gelächter auf die Bühne. Stefan Mross reagierte kurzzeitig verwirrt. Was vorgefallen war, verstand der verdutzt dreinblickende Schlagerstar selbst nicht so ganz. Verwendete Quellen: swr.de/sonntags/service/sendetermine