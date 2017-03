Das Tatort-Aus: Kommissar Kopper schmeißt hin

München - Das Tatort-Ermittler-Team aus Ludwigshafen fällt auseinander. Andreas Hoppe hört nach mehr als 20 Jahren als Kommissar Mario Kopper aus. Nun erklärt er seine Gründe.

Beim Tatort tut sich was! Erst sagt Harald Schmidt seine Rolle im neuen Schwarzwald-Krimi ab, dann geben Sabine Postel und Oliver Mommsen bekannt, dass sie 2019 ihren letzen Fall in Bremen lösen - und nun gibt es noch eine große Veränderung in Ludwigshafen: Andreas Hoppe, der seit 1996 an der Seite von Ulrike Folkerts Kommissar Mario Kopper spielt, steigt aus der ARD-Reihe aus. Sein letzter Einsatz (Titel: Tatort - Kopper) wird im Herbst ausgestrahlt. Was sind die Gründe für die Entscheidung?

Zum einen war es kein großes Geheimnis, dass Hoppe zuletzt mit den Drehbüchern „seiner“ Krimis haderte. Mit der Idee einer Improvisations-Folge, wie sie am vergangenen Sonntag gezeigt wurde, konnte er dem Vernehmen nach auch wenig anfangen. Dort tauchte er denn auch nur am Rande auf. Die offizielle Begründung des SWR lautet, man wolle den Odenthal-Tatort „weiterentwickeln“.

Ulrike Folkerts bedauert den Weggang ihres Kollegen. „Wir haben so viel zusammen erlebt, 20 Jahre lang viele Täter geschnappt, wichtige Themen auf den Bildschirm gebracht und am WG-Tisch italienisches Essen genossen. Ich werde Andreas Hoppe am Set und in unseren Filmen vermissen.“

thy