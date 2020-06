„Anne Will“ geht in die Sommerpause: 2020 dauert die Unterbrechung ungewöhnlich lang

Die „Anne Will“-Sommerpause beginnt 2020 im Vergleich zu den vergangenen Jahren früher - obwohl es aufgrund der Coronakrise Gesprächsbedarf gibt.

Anne Will kommt immer Sonntags um 21.45 Uhr.



In diesem Jahr dauert die „Anne Will“-Sommerpause länger als 2019.

länger als 2019. Das überrascht, da es aufgrund der Corona-Pandemie großen Informationsbedarf gibt.

Die „Anne Will“-Sommerpause startet 2020 zu einem überraschenden Zeitpunkt: Mitten in der Corona-Pandemie, wenn viel Gesprächs- und Informationsbedarf besteht. In den vergangenen Wochen ging es bei Anne Will fast ausnahmslos um die Krise. Am 24. Mai beispielsweise diskutierten unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Parteivorsitzende der Grünen Annalena Baerbock über die Frage „Milliarden gegen die Krise – wird das Geld richtig investiert?“. Normalerweise ist die Themenmischung des Polit-Talks sehr breit - von Klimaschutz über Wahlen bis hin zu psychischer Überlastung. Zu den berühmtesten Interview-Partnern der Moderatorin zählten beispielsweise Angela Merkel und Greta Thunberg.

„Anne Will“: Günther Jauch machte ihr den Sendeplatz streitig

Als Nachfolgerin von Sabine Christiansen moderierte Anne Will die politische Talk-Show erstmals am Sonntag, den 16. September 2007 unter ihrem Namen. Günther Jauch hatte die Positionen zuvor abgelehnt. Produziert wird die Polit-Talkshow von der Will Media GmbH,deren Geschäftsführerin Anne Will selbst ist.

Am 11. September 2011 übernahm Günther Jauch dann doch den Sendeplatz am Sonntagabend und Anne Will wurde fortan immer Mittwochs ausgestrahlt. Ende 2015 wechselte die Moderatorin zurück auf den Sendeplatz am Sonntag, nachdem Günther Jauch seine Talkshow aufgegeben hatte.

„Anne Will“-Sommerpause: Pro Jahr gibt es derzeit 30 Sendungen

Abgesehen von bestimmten Terminen wie etwa Feiertage sowie der Sommerpause wird die Talkshow „Anne Will“ wöchentlich am Sonntagabend um 21.45 Uhr im Ersten (ARD) gesendet. Insgesamt hat die Moderatorin 30 Sendungen pro Jahr mit dem Sender vertraglich vereinbart. Auch über den Live-Stream des Ersten lässt sich die Talkshow mitverfolgen. Nach der Sendung ist es möglich, sie in derARD-Mediathek zu sehen.

„Anne Will“-Sommerpause: Wann beginnt sie 2020?

2020 startet die Sommerpause von Anne Will bereits Mitte Juni. Die letzte Sendung wird nach einem „Polizeiruf 110“-Krimi am 14. Juni 2020 ausgestrahlt. Die erste Sendung nach der Unterbrechung wird Anne Will planmäßig am 6. September 2020 moderieren. Die „Ferien“ der Moderatorin werden demnach fast drei Monate dauern. Während es im Sommer 2019 acht Sonntage ohne Anne Will gab, sind es 2020 elf. Auch andere Moderatoren und Moderatorinnen wie Sandra Maischberger oder Frank Plasberg gehen 2020 länger in Sommerpause als in den vergangenen Jahren. Social-Media-User sind über die Verlängerung der Unterbrechung verwundert, da es aufgrund der Corona-Krise eigentlich einen großen Bedarf an Informationen und Diskussionen gibt.

Die ARD-Talkshows @maischberger @annewill @hartaberfair gehen im #Corona-Jahr 2020 früher in die Sommerpause und kommen später wieder zurück.

Ein komisches Zeichen in politisch so spannenden und entscheidenden Zeiten. — Simon Schütz (@simonimous) May 14, 2020

