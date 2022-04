Servus, Kommissarin!

Von: Rudolf Ogiermann

Ermittlerin vernimmt Ermittler: Xenia Tiling als Hauptkommissarin Hermine Grill und Michael Ostrowski als Privatdetektiv Ferdinand Zankl in der Episode „Zu jung zu sterben“ aus der ARD-Reihe „Ein Krimi aus Passau“ © Bernd Schuller/BR

Man kennt und liebt sie als Tati in der BR-Kultserie „Servus Baby“, doch Xenia Tiling findet sich auch in anderen Genres zurecht. Im „Krimi aus Passau“ spielt sie die schrille Kommissarin Hermine Grill. Ein Porträt der Schauspielerin, die auch sich auch am Münchner Volkstheater in die Herzen des Publikums spielte.

Ihre Stimme klingt mal lieblich und mal herb, sie liebt den großen Auftritt und wird doch klein mit Hut, wenn ihr Chef ihr wieder einen Verstoß gegen die Dienstvorschriften nachweist. Keine Frage, diese Hermine Grill ist alles andere als eine klassische Ermittlerin. Aber was ist schon klassisch in diesem Krimi um einen Privatdetektiv (Michael Ostrowski) und eine Ex-Polizistin (Marie Leuenberger), die in der Traumkulisse der Stadt am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz Fälle lösen? „Zu jung zu sterben“ und „Der Fluss ist sein Grab“ heißen die aktuellen Folgen, zu sehen in der ARD-Mediathek.

„Karikatur“, dieses Wort möchte Xenia Tiling im Zusammenhang mit ihrer Kommissarinnenrolle nicht hören. „Natürlich macht es Spaß, diese Figur ein bisschen zu überzeichnen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, „trotzdem möchte ich, dass man mit ihr mitgeht.“ Die Hermine zu spielen sei „eine Gratwanderung“. Eine Art Steckbrief hat die 39-Jährige, die als Tati in „Servus Baby“ einem größeren Fernsehpublikum bekannt wurde, sofort parat. „Die ist so ’n bisschen aus der Zeit gefallen, ähnlich wie ihr Vorname“, außerdem sei sie „sehr überzeugt von ihren Fähigkeiten“, dabei aber „spaßbefreit“. Und: „Wahrscheinlich hat sie auch kein großes Privatleben. Es fällt mir schwer, sie mir in einer romantischen Situation vorzustellen. Obwohl das vielleicht wieder eine ganz eigene Komik hätte.“

Man spürt die Energie, die Tiling in diese Hermine Grill investiert hat, obwohl sie es – durchs Drehbuch bedingt – schwer hat, sich gegen die beiden zentralen Figuren Frederike Bader (Leuenberger) und Ferdinand Zankl (Ostrowski) zu behaupten. Sie hat sich hineingeworfen in die Arbeit und sich dabei nicht gefragt, ob das Projekt „Krimi aus Passau“ eine Zukunft hat: „Ich hätte nie gesagt: Nö, das mache ich nicht, wenn es nur vier Folgen gibt. Außerdem weiß man ja nie, ob der Zuschauer das annimmt.“ Er nimmt es an, weswegen bereits der fünfte Film in Arbeit ist.

Es läuft ganz gut für die gebürtige Hamburgerin, die in Gmund am Tegernsee lebt – gerade ist die dritte „Servus Baby“-Staffel abgedreht worden. Hier ist Tilings Rolle eine viel zentralere, sie ist eine der vier (nicht mehr ganz) jungen Münchnerinnen, die permanent vor der Frage stehen, ob sie den Partner fürs Leben schon gefunden haben – oder noch nicht. „Eigentlich sind jetzt alle im Thema Familie angekommen“, fasst die Schauspielerin die Handlung zusammen. Für Tati heißt das, dass sie weiterhin mit Hugo (Marcel Mohab) zusammen ist, der jedoch eine pubertierende Tochter in die Beziehung mitgebracht hat, „und so wird weiter gepatchworked“.

Eine sehr realistisch wirkende Lebenssituation, die man gar nicht spielen muss, oder? „Das stimmt schon, wir sind alle in dem Alter, wo so etwas gerade stattfindet oder um uns herum passiert, und die Mädels stellen sich Fragen, die wir uns auch privat stellen.“ Mit dem Unterschied, dass bei „Servus Baby“ halt doch alles immer ein bisschen ist wie im Film. Pointierte Dialoge inklusive. Neid auf die Mitspielerinnen sei da ein Fremdwort, beteuert Tiling. „wir geben sehr gut aufeinander Acht. Und wir wissen: Wenn die andere gut ist, nützt mir das auch.“

Geteiltes Leid ist halbes Leid: Josephine Ehlert, Xenia Tiling, Teresa Rizos und Genija Rykova (v. li.) in der BR-Serie „Servus Baby“ © Simon Preissinger/BR

Die große Harmonie sei kein Zufall, „Natalie Spinell hat so lange gecastet, bis sie die für sie perfekte Vierergruppe gefunden hatte. Im Vorfeld der ersten Folgen haben wir uns wahnsinnig oft getroffen und geprobt und uns dadurch einfach sehr gut kennengelernt.“ Eine luxuriöse Situation sei das gewesen, „die mir anderswo auch nie mehr begegnet ist“.

Die Drehzeiten würden im Gegenteil immer knapper, so die Absolventin der renommierten Berliner Ernst-Busch-Schauspielschule. „Es muss immer zack-zack gehen, es ist kaum noch Zeit, Dinge zu besprechen oder zu proben.“ Sie sei sehr traurig über diese Entwicklung, denn „Spielen ist doch eigentlich ein kreativer Prozess“. Momente, in denen Xenia Tiling Sehnsucht nach dem Theater bekommt: „Da ist Scheitern erlaubt, da darf man mutig sein in dem, was man anbietet, und sich auch mal abseits dessen bewegen, von dem man weiß: Das funktioniert eh.“ Die Liste der Klassiker ist schon recht lang, in denen Tiling im Volkstheater auf der Bühne stand – „Don Carlos“, „Dreigroschenoper“, „Drei Schwestern“, „Kasimir und Karoline“. Natürlich würde sie auch am neuen Standort im Schlachthofviertel gerne mal spielen, andererseits „mache ich das ja noch nicht so lange mit dem Drehen und habe das Gefühl, dass da noch Potenzial drinsteckt.“

Das klingt nach Lust auf viele weitere spannende Rollen, weit entfernt von der „Servus Baby“-Tati und der schrillen Hermine Grill im „Krimi aus Passau“. Es dürfen gerne viele Gratwanderungen dabei sein.

Neid ist für sie ein Fremdwort: Schauspielerin Xenia Tiling (39) © Johanna Schlüter/BR