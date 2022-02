ARD-Star Nadja Uhl verrät: So war mein wilder Osten

Von: Katrin Basaran

Kompetenzgerangel: Mordermittlerin Karo Schubert (Nadja Uhl) aus Ost-Berlin und „Wessi“-Kommissar Peter Simon (Fabian Hinrichs) im ARD-Sechsteiler „ZERV – Zeit der Abrechnung“. © Merav Maroody/ARD

Am Dienstag, 22. Februar startet in der ARD die neue Krimi-Serie „Zerv - Zeit der Abrechnung“. Wir sprachen mit Hauptdarstellerin Nadja Uhl.

Deutschland 1991. Auf dem Papier ist die Wiedervereinigung längst vollzogen, in der Praxis knirscht es aber hörbar im deutsch-deutschen Getriebe. Deutlich wird das, als Ermittler aus Ost und West in Berlin plötzlich zusammenarbeiten sollen – in der neuen Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERV, die DDR-Verbrechen aufklären soll. Diese Behörde existierte tatsächlich – ebenso die gegenseitigen Vorurteile unter den neuen Kollegen. Die ARD hat aus diesem Kapitel Polizeigeschichte die sowohl spannende als auch amüsante sechsteilige Serie ZERV – Zeit der Abrechnung gesponnen, die heute um 20.15 Uhr startet. In den Hauptrollen Nadja Uhl und Fabian Hinrichs, die als ost-westdeutsches Gespann in einem Mord ermitteln.

ZERV war die größte Sonderkommission in der Geschichte der Bundesrepublik. Dennoch ist diese Soko weitgehend unbekannt. Ging es Ihnen ähnlich?

Nadja Uhl: Absolut. Ich hatte vor den Dreharbeiten noch nie von ihr gehört.

ZERV bekämpfte in der Nachwendezeit Waffenhandel, Mord, Geldwäsche, verfolgte Zwangsadoptionen und stieß auf Geheimdienstdeals – solche Geschichten kennt man sonst aus US-Krimis. Doch offenbar sind sie auch hierzulande ganz real. Hat Sie das erschreckt?

Nadja Uhl: Ich fand es spannend, erschreckt hat es mich nicht. Es sind Themen von Macht und Geld, die so immer wieder und überregional geschehen. Einige sind innerhalb der letzten 30 Jahre deutscher Geschichte publik geworden. Man denke nur an DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski und seine Abteilung im Außenministerium KoKo (Kommerzielle Koordinierung, Red.). Deshalb hat es mich nicht erstaunt. Diese Themen sind zeitlos.

Anfangs weist der Behördenleiter darauf hin, man wolle die Fehler der Entnazifizierung nicht wiederholen und möglichst schnell Profiteure zur Rechenschaft ziehen. Ist das denn gelungen?

Nadja Uhl: Eine ketzerische Frage. (Lacht.) Ich glaube, der Behördenleiter steht symbolisch für all die Menschen, die reinen Herzens an die Demokratie und die Umsetzung des Grundgesetzes glauben. Sie werden jedoch mit der ernüchternden Erkenntnis konfrontiert, dass die Hebel der Macht auch noch anders schalten und walten. Das Filmthema ist ja deshalb so interessant, weil es zeigt, dass die Einführung und Umsetzung der bundesdeutschen Demokratie in der ehemaligen DDR nicht so linear verlaufen ist, wie sich das mancher heutzutage wünschen würde.

Selbst für interessierte Bürger ist es schwer, zu erkennen, welche Kämpfe und Entscheidungsprozesse hinter den Kulissen stattfinden.

Nadja Uhl: Absolut. Wir Künstler können die Gesetze und Regularien der Macht nicht immer aufzeigen, aber zumindest anreißen. Weder Macht noch Transparenz und Demokratie verlaufen immer linear und reibungslos. Zum Glück ist die Darstellung dessen in ZERV nicht immer bierernst. Ich glaube, unser Ensemble mit Fabian Hinrichs und Fritzi Haberland trägt die gezeigte Bandbereite an Korruption mit viel Humor. Dabei ist auch nicht immer klar, wer hier eigentlich wen übernommen hat. (Lacht.) Der Mut zur Stereotype sollte den Menschen bei aller Schwere des Themas viel Freude bringen.

Es ist eine unterhaltsame Reise in die Neunziger, samt schräger Klamotten, abgelebter DDR-Bauten und mit Vokabeln wie „Buschzulage“ oder „Pionierehrenwort“. Sie hatten sicher viel Spaß beim Dreh?

Nadja Uhl: Auf jeden Fall. Dustin Loose, unser Regisseur und selbst kurz vor der Wende geboren, hat das Ganze so sensationell umgesetzt, dass wir Schauspieler frei agieren konnten. Es war teilweise saukomisch den Kollegen in diesen Kulissen zuzuschauen. Ich hoffe, der Zuschauer sieht, dass wir uns selbst nicht immer ganz ernst genommen haben. Diese Klischees auf zwei Beinen! Aber auch wenn es schön ist, nochmal gemeinsam darüber zu lachen, zeigt die Serie letztlich, dass wir vor ganz anderen Problemen stehen.

Glauben Sie, dass die Gräben zwischen Ost und West nach 30 Jahren überwunden sind, dass sich die Mentalitäten angenähert haben?

Nadja Uhl: Ja und nein. Wie so oft im Leben, existiert es gleichzeitig. Ich denke aber, dass die Spaltung der Gesellschaft, die Probleme, die uns seit Jahren bestimmen, inzwischen andere sind, so dass die Ost-West-Frage stark in den Hintergrund getreten ist. Treten muss! Es ist an der Zeit, zusammenzuhalten! Den Fokus auf das Trennende, das Spaltende zu setzen, scheint mir im Moment ein ganz brenzliger Punkt unseres Miteinanders zu sein. Da geht es gar nicht um Deutungshoheit, dass jemand Recht hat und die anderen alle Idioten sind. Die oft zitierte Toleranz beginnt schon im Kleinen, bei der Eigenverantwortlichkeit. Wenn ich tolerant und offen bin und auch eine Meinung ertrage, die eigentlich unerträglich ist, dann ist das schon ein Baustein zur gesellschaftlichen Toleranz, zum Miteinander. Deshalb würde ich mich nicht mehr auf das Spaltende konzentrieren, obwohl es Spaß gemacht hat, zu zeigen, wie wir damals aufeinandergeprallt sind als Deutsch-Deutsche.

Sind Sie denn frei von Vorurteilen?

Nadja Uhl: Nein, aber wenn ich Vorurteile gepflegt habe, hat mich das Leben meist in Situationen gelotst, wo diese ad absurdum geführt wurden, wo ich Überraschungen erlebt habe. So war mein Leben bisher fast immer reicher, schöner, vielfältiger, wenn ich den Mut hatte, Klischees, Vorurteile und Stigmata über Bord zu werfen.

Sie sind selbst in der DDR geboren, waren 17, als die Mauer fiel. Insofern waren die Neunziger für Sie sicher ein doppelter Aufbruch – ins Leben und in eine neue Ordnung. Wie haben Sie dieses Jahrzehnt erlebt?

Nadja Uhl: Als unglaublich schöne, aufregende Jahre. Plötzlich öffnete sich die Welt – das war unfassbar, überwältigend. Es gab dabei nur einen kurzen Moment der Abkühlung. Ich traf auf Jugendliche aus dem Westen und war erstaunt, wie unreflektiert und desinteressiert sie an Themen aus dem Osten und an politischen Themen waren. Im nächsten Moment waren es aber auch diejenigen, die mit mir dann zum Snowboarden, auf Technokonzerte oder zum Konzert von Soundgarden gegangen sind. Die rein funorientierte Lebensfreude der Jugendlichen im Westen, hat mich–nachdem ich mich darauf eingelassen habe – mitgerissen. Und es haben sich mir wieder neue Welten geöffnet… Letztlich hat mir die Unbekümmertheit der westlichen Gleichaltrigen geholfen, in diese Zeit reinzuwachsen.

ZERV wirft neben all den spannenden Handlungssträngen auch einen fast schon liebevollen Blick auf die kreative Lebensart der Ostdeutschen.

Nadja Uhl: Auch oder vielleicht gerade in schwierigen Strukturen mit repressiven Verhältnissen sind die Leute cool und besonders einfallsreich. So habe ich das zumindest in meiner Kindheit und Jugend erlebt. Wir sind unglaublich kreativ gewesen im Suchen nach Nischen, nach mentalen Freiheiten. Ich war zum Beispiel eine sehr gute Schülerin, habe die Lehrer wertgeschätzt. Abseits dessen haben meine Freunde und ich uns aber auch in irgendwelchen Clubs getroffen und alternative Musik gehört und Post-Punk wie Cure, Clash, Smith. Auch die Kunstszene, die ich während des Schauspielstudiums in Leipzig kennengelernt habe, war eine sehr kreative, bewegende, die aus diesem stehenden Gewässer der DDR heraus entstanden ist.

Wie sind Sie aufgewachsen, wie hat Ihr Elternhaus Sie geprägt?

Nadja Uhl: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, in einem sehr normalen, bürgerlichen Elternhaus. Mein Opa gehörte noch zu der Generation, die glaubte, dass die DDR nach dem Krieg der bessere Staat ist. Es gab keine wahrnehmbare Kinderarmut – was ich erst heute zu schätzen weiß. Dann gab es aber auch diese Momente, wo den Erwachsenen und uns pubertierenden, jungen Menschen klar wurde, dass die gesetzten Grenzen dein Leben beherrschen werden. Das begann damit, dass Menschen trotz ausgezeichneter Noten nicht studieren durften, was sie wollten. Oder dass ich wusste, ich werde nie in diesem Leben Paris, London oder New York sehen. Eine trostlose Vorstellung! Und noch schlimmer als die Repressalien, die man ertragen musste, wenn man sich kritisch geäußert hat, war für mich der Gedanke, dass diese Entscheidungen von Mediokren, von mittelmäßigen Leuten ausgingen. Dieser Staatsapparat mit seinem Zentralkomitee war schon hart an der Karikatur - wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Ja, das war so ab 14 Jahren ein schwieriges Gefühl für mich.

Und wie erging es Ihren Eltern?

Nadja Uhl: In meiner Elterngeneration spielte das Thema Umwelt eine starke Rolle. Sie haben sich über Umweltskandale Gedanken gemacht, darüber, dass sich niemand dafür interessierte. Das hat auch in der Familie tiefe Wunden hinterlassen, weil das System dann seine menschenfeindlichen Seiten zeigte–- aber dann kam zum Glück die Wende. Mit allen Turbulenzen…

Wird es denn eine Fortsetzung von ZERV geben? Das Ende lässt diese Hoffnung ja zu. Wären Sie dabei?

Nadja Uhl: Ich würde am liebsten morgen wieder mit dem Dreh beginnen. Die Recherche steht, man könnte Kosten sparen, weil das Fundament ja schon gelegt ist, alles wäre bereit. Leider gibt es noch kein Bekenntnis des Senders. Vielleicht nach der Ausstrahlung.