„Tatort“ in der ARD: Das erwartet Sie in „Liebeswut“

Von: Stefanie Thyssen

Szene aus dem „Tatort: Liebeswut“ in der ARD: Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Schaballa (Aljoscha Stadelmann). © ARD

„Liebeswut“ heißt der neue „Tatort“ aus Bremen, den die ARD heute (29. Mai 2022) um 20.15 Uhr zeigt. Ob sich der Krimi mit Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram lohnt, lesen Sie in unserer garantiert Spoiler-freien TV-Kritik.

Wenn man nach 90 Minuten das Gefühl hat, dass ausgerechnet Linda Selb (Luise Wolfram) die insgesamt gesündeste Figur in der ganzen Geschichte war, dann will das schon was heißen. Die BKA-Spezialistin wurde von Anfang an als, sagen wir, komplexer Charakter in den Bremer „Tatort“ eingeführt. Zunächst noch an der Seite von Sabine Postel und Oliver Mommsen (sie war Stedefreunds Affäre), seit einem Jahr ist Selb Teil des neuen Teams aus der Hansestadt, das in diesem jüngsten Fall, der an diesem Sonntag, 29. Mai 2022, ausgestrahlt wurde, allerdings nur noch aus ihr und Jasna Fritzi Bauer als Kommissarin Liv Moormann bestand. Der Dritte im Bunde, Dar Salim alias Ermittler Mads Andersen, legte eine Pause ein, soll aber in der nächsten Folge wieder am Start sein.

„Tatort: Liebeswut“ wurde inszeniert von Anne Zohra Berrached

Diese Linda Selb also mit ihren autistischen Zügen und ohne große Empathie für Kollegen oder Opfer, hielt die Fäden in diesem Krimi mit dem etwas irritierenden Titel „Liebeswut“ (Wo ging es denn hier um Liebe?!) zusammen. Es wimmelte nur so vor psychisch kranken, skurrilen, pädophilen und schlicht gestörten Menschen. Dass auch noch Kommissarin Moormann im Zusammenhang mit den Ermittlungen von ihren eigenen alten Dämonen heimgesucht wurde, passte da nur allzu gut – oder besser schlecht – ins Bild.

Martina Mouchot schrieb das Drehbuch zu diesem „Tatort“

Zu überfrachtet war das alles, was hier verhandelt wurde. Die Figuren überzeichnet (Buch: Martina Mouchot), auch wenn Aljoscha Stadelmann schon Respekt verdient angesichts des Ekelfaktors, den seine Figur Gernot Schaballa versprühte. Die Inszenierung (Regie: Anne Zohra Berrached) geriet arg theatralisch. Und auch die Musik: zu viel – von allem. Gute Filmmusik hört man oftmals gar nicht so eindeutig heraus, weil sie sich so wunderbar einfügen kann in das große Ganze. Hier hatte man den Eindruck, als trauten die Macher ihrem eigenen Film, in dem sie Fantasy-Elemente wild mit Horror- und Psychothriller-Elementen mischten, nicht. Warum sonst kam die musikalische Untermalung (Jasmin Reuter, Martin Glos und Christian Ziegler) mit dem Holzhammer daher? Was man „Liebeswut“ aber doch sehr zugute halten muss, ist die Hochspannung, die die dritte Folge aus dem „neuen Bremen“ vor allem in der zweiten Hälfte erzeugte. Viele Verdächtige, immer wieder eine neue Wendung und ein krasses Finale – das war klug komponiert.