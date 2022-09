ARD-“Tatort“ aus Ludwigshafen: Missglückter Krimi über Frauenhasser

Von: Rudolf Ogiermann

Fades Duell: Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal und Götz Otto als des Mordes verdächtiger Soldat. Foto: SWR © SWR

Mit einem Fall aus Ludwigshafen startete die ARD in die neue „Tatort“-Saison. Doch „Das Verhör“ mit Ulrike Folkerts und Götz Otto enttäuscht.

Duelle zwischen Ermittlern und (Haupt-)Verdächtigen sind die Königsdisziplin im Krimi. Ist die Geschichte gut gebaut und haben die Kontrahenten Charisma, kann daraus spannende Unterhaltung werden. Die Macher von „Das Verhör“, der neuen ARD-„Tatort“-Folge aus Ludwigshafen, haben sich wohl so etwas in dieser Art vorgenommen – ein Raum, ein Tisch, zwei Stühle, Kameras, Mikrofone, eine Jägerin, ein Gejagter. Das Ganze ist jedoch, wie leider ganz oft bei den Odenthal-Episoden, gehörig schiefgegangen.

Das liegt am Drehbuch (Stefan Dähnert), das im Fall um den bestialischen Mord an einer Bankerin – sie wurde bei lebendigem Leibe verbrannt – den Topos des pathologischen Frauenhasses erzählen will. Ein wichtiges Thema, keine Frage, das aber nur dann ein reflektierendes Publikum findet, wenn es seriös bearbeitet wird. Dähnert verspielt jedoch jede Chance, die Abgründe in dem beziehungsweise den Täter(n) auszuleuchten, vieles an deren Motivation – die von beiden so empfundene Kränkung durch starke Frauen – bleibt bloße Behauptung. Weit hergeholt auch die dramaturgische Volte des Mordens „über Kreuz“ – alles andere als realistisch.

Dass das alles nicht funktioniert, hat aber auch und nicht zum ersten Mal mit dem Stammpersonal zu tun. Die Ludwigshafener Truppe – samt Staatsanwalt-Witzfigur (Max Tidof) – wird immer mehr zum Kaffeekränzchen um eine Chefermittlerin, deren schauspielerisches Repertoire sich auf grimmige Blicke und Wutausbrüche zu beschränken scheint (Regie: Esther Wenger). Götz Otto als im Fokus dieser Folge stehender Bundeswehrsoldat muss schließlich kapitulieren vor seiner Rolle („Zeig’ mir deine Brüste!“) in einem Film, der in einem grauenhaften Showdown um einen Schlaflieder ins Telefon weinenden (Beinahe-)Mörder (Jonathan Müller) endet.

„Das Verhör“ – kein guter Start in die neue „Tatort“-Saison. Es kann nur besser werden.