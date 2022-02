ARD-„Tatort“: Münchner Fall „Kehraus“ ist mehr Familiendrama als Thriller

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

Ausgespielt: Nina Proll, hier mit Udo Wachtveitl (Mi.) und Miroslav Nemec, als Möchtegerngeschäftsfrau, die in Wahrheit mit dem Rücken an der Wand steht. © Peter Nix/BR

Eine Frau will nach oben - und ist doch schon fast ganz unten. Dann kommt sie an einem Koffer voller Geld, das einem anderen gehört. Davon erzählt der im Fasching spielende, gut erzählte Münchner „Tatort“ mit dem Titel „Kehraus“. Eine Kritik.

Hier begegnet man einem Piloten, der keiner ist, einem „Indianer“, zwei Bienen und einem „Rotkäppchen“. Ein anderer, eine andere sein wollen – was an Fasching vor allem dem Amüsement dient, ist für die heimliche Hauptfigur in diesem Münchner „Tatort“ (Über-)Lebensinhalt. Silke Weinzierl träumt den Traum von der erfolgreichen Geschäftsfrau, die das Beste für sich und ihren Sohn will, die dafür hoch pokert – und verliert.

„Kehraus“ ist mehr Familiendrama als Thriller und verliert doch den Krimi die ganze Zeit über nie aus den Augen. Die tollen Tage – vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Aschermittwochmorgen – sind die gut eingesetzte, nie zu aufdringliche Hintergrundmusik für einen Film voller symbolhafter Bilder und Szenen – vom Anbandeln unter Alkohol am Anfang bis zu den traurigen Luftschlangen im Straßendreck am Ende.

In die an sich unspektakuläre Geschichte eines kriminellen Antiquitätenhändlers, der letztlich durch einen Sturz und nicht durch Mord zu Tode kommt, kleiden die Autoren Stefan Betz und Stefan Holtz die Geschichte eben jener Silke Weinzierl (Nina Proll). Die sieht in diesem – buchstäblichen – Fall ihre Chance, endlich zu Geld zu kommen, legt sich dabei aber mit einem zu starken Gegner an.

„Kehraus“ hält die Balance zwischen Spaß und Ernst (Regie: Christine Hartmann), zwischen Drama und Komödie. Er zeigt skurrile Szenen und witzige Dialoge rund um die fünfte Jahreszeit und sorgt nur Momente später für Ernüchterung beim Blick auf eine Frau, die, obdachlos geworden, im Stüberl Männer anbaggern muss in der Hoffnung auf eine Schlafstelle.

Betz – er spielt auch den Kriminalassistenten Ritschy Semmler – und Holtz schrieben ihren Figuren gut gearbeitete Texte auf den Leib, Miroslav Nemec als Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr spielen ihre Rollen einmal mehr souverän, Monika Gruber glänzt in einer Gastrolle als vermögende Vermieterin. Sieht man vom nicht authentischen Dialekt ab, ist jedoch Nina Proll die Attraktion in diesem Film, der die Autoren im Tod den letzten Triumph gönnen, den größten Ganoven überführt zu haben.

Wer sich auf das ruhige Erzähltempo einlässt, sieht ein erstaunlich tiefsinniges Stück über verdienten und unverdienten Reichtum, Licht und Schatten, Schein und Sein.