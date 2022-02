Schwache Frau - ganz stark!

Von: Rudolf Ogiermann

Ein falsches Geständnis hat ihr Leben zerstört: Johanna Wokalek als Sara Manzer, hier mit Eva Löbau (li.) und Hans-Jochen Wagner als Ermittler. © Benoit Linder /SWR

Ist die gerade aus der Haft entlassene Sara Manzer erneut zur Mörderin geworden? Oder saß sie gar unschuldig im Gefängnis? Mit gleich zwei Fällen müssen sich die „Tatort“-Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in „Saras Geständnis“ beschäftigen.

Viel Alkohol, viele Affären, ein schlechter Ruf – die ungeliebte Tochter eines reichen Vaters ist das ideale Opfer eines perfiden Coups, der sie unschuldig ins Gefängnis bringt und ihr Leben zerstört. Sara Manzer ist die zentrale Figur in diesem achten ARD-„Tatort“ aus dem Schwarzwald, vor allem ihre bedrückende Geschichte erzählt dieser Film einfühlsam vom Anfang bis zum Ende. Zeigt sie beim Versuch, wieder Fuß zu fassen in Freiheit,

eine tief verletzte, verletzliche Frau, Freund(-in) und Feind ausgeliefert.



Johanna Wokalek ist das Ereignis in „Saras Geständnis“, mit einem Gesicht wie gepanzert, wie versteinert und doch in jeder Szene in ihre Seele blicken lassend. Der Krimi, der um diese Biografie herumgebaut ist, hält nicht stand mit dieser schauspielerischen Leistung. So stark ihre Szenen sind, etwa mit dem Chef, für den sie Freiwild ist, oder mit dem Ex-Mann, der längst eine neue Familie hat, so schwach, so beinahe laienhaft wirken die Szenen mit den Ermittlern, für die Sara Manzer erneut für einen Mord infrage kommt.

Die Story rund um einen Ex-Polizisten, der den wahren Tätern auf der Spur ist und deshalb sterben muss, ist ganz gut erdacht (Drehbuch: Astrid Kröher), die filmische Umsetzung (Regie: Kai Wessel) dagegen enttäuschend. Viele Szenen mit Nebenfiguren wie dem jugendlichen Tatzeugen oder dem Käufer des Manzer-Imperiums wirken seltsam uninspiriert. Das scheint sich auf Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg übertragen zu haben. Ihre Dialoge wirken zeitweise wie aufgesagt, die (Running) Gags wie die technischen Probleme im Kommissariat albern. Unklar auch, wozu die schlecht gespielte Nebenhandlung, die Konfrontation Bergs mit einer filmenden Gafferin, gut sein soll.

Die Macher finden für diesen Krimi viel zu oft nur Bilder von über dem Fall beziehungsweise den Fällen räsonierenden, ratlosen Kriminalern, im Büro oder auf den Straßen Freiburgs, dann mit obligatorischem Coffee to go. Die, noch so ein schlechter Witz, Scheiße am Schuh des Kommissars – sie wirkt wie eine Chiffre für die gesamte Folge. Missglückt – wäre da nicht Johanna Wokalek.