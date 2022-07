ARD-„Tatort“: Was die Fans im Sommerloch an Wiederholungen erwartet

Von: Rudolf Ogiermann

Eine Leiche in Ritterrüstung, allerdings noch nicht so lange tot: Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, li.), seine Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in der „Tatort“-Folge „Es lebe der König!“ © WDR

Die Saison ist vorbei, bis Ende August laufen am Sonntag im Ersten nur noch „Tatort“-Wiederholungen. Ein Überblick, was die Krimifans in den nächsten Wochen zu sehen bekommen.

Sommerzeit ist Wiederholungszeit – da macht der ARD-Sonntagskrimi traditionell keine Ausnahme. Die letzte Neuproduktion der Saison, ein „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg, ist gelaufen, vom nächsten Sonntag an gibt’s Mord und Totschlag aus der Konserve. Allerdings – so spät wie dieses Jahr hat die Sommerpause schon lange nicht mehr begonnen. Im vergangenen Jahr war schon am 6. Juni Schluss mit neuen Folgen, im Jahr 2020 am 8. Juni. Acht Wochen dauert nun die Zeit ohne frische Fälle, 2021 waren es zwölf Wochen, 2020 sogar 13. Das bedeutet aber nicht, dass es 2022 mehr „Tatorte“ und „Polizeirufe“ gibt als in anderen Jahren. Im Herbst, wenn in Katar die Fußballweltmeisterschaft läuft, wird es den einen oder anderen Sonntag ohne oder zumindest ohne neuen Sonntagskrimi geben. Hier eine Übersicht, was die Fans in den nächsten acht Wochen erwartet.

Köln

Im Fall des Mordes an einem renommierten Psychiater ermitteln die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) in „Gefangen“, zu sehen am 10. Juli. Allerdings ist Ballauf selbst in psychiatrischer Behandlung. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Kollegin in der vorhergehenden Episode plagen ihn Schuldgefühle. „,Tatort‘-Debütantin Isa Prahl hat die rheinischen Haudegen wachgeküsst“, lobte die Kritikerin unserer Zeitung nach der Erstausstrahlung am 17. Mai 2020, die von 9,36 Millionen Menschen gesehen wurde, und hob insbesondere die Leistung Behrendts hervor. Selten habe man seine Figur „mit mehr Tiefe und Intensität gesehen“.

Psychisch angeschlagen: Klaus J. Behrendt als Max Ballauf (li.), hier mit Dietmar Bär als Freddy Schenk. © WDR

Kiel

Mit Polizeischülern hat es am 17. Juli das Kieler Duo Klaus Borowski und Mila Sahin (Axel Milberg und Almila Bagriacik) zu tun. Bei einem von den beiden geleiteten Workshop ersticht eine angehende Polizistin einen Kameraden vor den Augen der beiden Kriminaler. Steht die Bluttat in einem Zusammenhang mit dem Suizid einer jungen Frau, die, wie sich schnell herausstellt, einige der Polizeischüler kannten? Der Fall sei „klug komponiert und bis auf wenige Ausnahmen schlüssig“, urteilte die Kritikerin, stellte Bagriacik jedoch ein schlechtes Zeugnis aus. Sie sei „der große Schwachpunkt dieses ,Tatort‘“. Die Erstausstrahlung von „Borowski und die weiße Möwe“ sahen am 10. Mai 2020 im Schnitt 8,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Schuldgefühle: Almila Bagriacik in „Borowski und die weiße Möwe“. © NDR

Stuttgart

Das Thema Pflege behandelt der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Fall „Anne und der Tod“, nochmals zu sehen am 24. Juli. Die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) müssen herausfinden, ob Altenpflegerin Anne Werner (Katharina Marie Schubert) für den Tod von zweien ihrer Patienten verantwortlich ist. „Kein schockierendes Verbrechen, kein langes Lamentieren über den allgemeinen Pflegenotstand“, hieß es dazu in unserer Zeitung: „Seine Spannung zieht der Krimi aus dem feinen Psychogramm, das er von seiner Protagonistin zeichnet.“ Im Schnitt 8,81 Millionen sahen „Anne und der Tod“ bei seiner Premiere am 19. Mai 2019.

Hamburg

In den Hamburger Kiez, in dem er selbst einst als Türsteher arbeitete, führt Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) die Episode „Die goldene Zeit“ (31. Juli). Die beiden suchen einen minderjährigen Rumänen, der den Sohn einer ehemaligen Kiezgröße erstochen hat – offensichtlich ein Auftragsmord. „Ein Heimspiel“ für Falke, fand die Kritikerin nach der Erstausstrahlung am 9. Februar 2020 (8,7 Millionen Zuschauer): „Überzeugend unterstützt wird er von Julia Grosz, der Franziska Weisz immer stärkere Konturen verleiht.“

Ermitteln auf dem Kiez: Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring. © NDR

Münster

Auch die Publikumslieblinge aus Münster, Axel Prahl alias Frank Thiel und Jan Josef Liefers alias Karl-Friedrich Boerne sind im Sommer vertreten, und zwar mit der Episode „Es lebe der König!“, zu sehen am 7. August. Thiel und Boerne müssen den Mord an einem Burgherrn aufklären, der – bekleidet mit einer Ritterrüstung – tot im eigenen Burggraben aufgefunden wird. Mit 13,8 Millionen Zuschauern war dieser Krimi, erstmals ausgestrahlt am 13. Dezember 2020, der meistgesehene Krimi jenes Jahres, der Kritiker mäkelte gleichwohl, Autor Benjamin Hessler sei „wie blind für die Möglichkeiten, die ein solches Ambiente (eine Burg, Red.) gerade für so schräge Krimis wie die ,Tatorte‘ aus Münster bieten würde.“ „Es lebe der König!“ sei „kein Glanzstück“ geworden.

Dresden

Ein Krimi mit Elementen des Horrorfilms ist die Dresdner Episode „Das Nest“ (14. August). Das Trio um den schrägen Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) muss einem kranken Killer auf die Spur kommen, der seine Opfer in betäubten Zustand ausbluten lässt, um sie dann zu konservieren und in einem leerstehenden Hotel wie Puppen an den Frühstückstisch zu setzen. Der Kritiker lobte insbesondere das Zusammenspiel von Karin Hanczewski als Karin Gorniak und Neuzugang Cornelia Gröschel als Leonie Winkler. Gröschel habe „bei ihrem ersten ,Tatort‘-Einsatz überhaupt keine Angst davor, auch die unsympathischen Seiten ihrer Figur zu zeigen, ,Das Nest‘ ist für sie ein gelungenes, vielversprechendes Debüt.“ Ein Debüt, das bei der Erstausstrahlung am 28. April 2019 immerhin 9,67 Millionen Krimifans sahen.

Die Kühle und die Emotionale: Cornelia Gröschel (li.) als Leonie Winkler und Karin Hanczewski als Karin Gorniak in der Folge „Das Nest“. © MDR

München

Am 21. August läuft dann ein „Tatort“ aus der bayerischen Landeshauptstadt als Wiederholung. In „Lass den Mond am Himmel stehen“, erstmals ausgestrahlt am 7. Juni 2020 vor 9,84 Millionen Zuschauern, ermitteln die Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) im Fall eines 13-Jährigen, der tot in der Isar aufgefunden wird. Hatte er sich auf dem Straßenstrich prostituiert und wurde von einem Freier getötet? „Regisseur Christopher Schier gelingt es, über das anrüchige Milieu zu den wahren Abgründen hinzuleiten“, hieß es damals in der Kritik, „zu denen nämlich, die nicht in der Öffentlichkeit, sondern hinter Häuserwänden gähnen.“

Wer tötete Emil? Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, v. li.), Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Ivo Batic (Miro Nemec). © Thomas W. Kiennast

Dortmund

Die Sommerpause endet am 28. August mit der Episode „Heile Welt“ aus Dortmund, dem Debüt von Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog. Der Mord an einer jungen Frau ist der Auslöser für einen Zusammenprall der Kulturen in einem Problemviertel, befeuert durch Hass und Hetze im Netz, deren Opfer auch Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) wird. „Jeder beschuldigt jeden, die Sozialen Netzwerke werden als Plattform für ,Fake News‘ und gefälschte Videos“, bilanzierte unsere Zeitung nach der Erstausstrahlung am 21. Februar 2021. Die jeweiligen Gruppen „schaukeln sich gegenseitig in ihrem Wahn hoch“.

Die Macht der Bilder im Netz: Anna Schudt als Martina Bönisch und Shadi Eck als Hakim Khaled in der Episode „Heile Welt“. © WDR