ARD-Panne kurz vor Tagesschau? Wetter-Sendung entfällt plötzlich - Zuschauer verwirrt und in Sorge

Am Dienstagabend erlebten ARD-Zuschauer eine kleine Überraschung. Ein Teil des TV-Programms ist ohne Vorankündigung des Senders entfallen.

München - Endlich scheint die Sonne in Deutschland! Nach mehreren Wochen mit eher trüben sowie oftmals auch nassen und kalten Wetterbedingungen, klettern die Temperaturen in vielen Regionen wieder in die Höhe. Am Dienstag konnten vielerorts die warmen Sonnenstrahlen genossen werden. Wie geht es nun weiter mit dem Wetter? Bleibt der Sommer - oder verabschiedet er sich schon wieder? Das wollten sicherlich viele Menschen in der ARD-Sendung „Wetter vor acht“ am Dienstagabend erfahren. Die Zuschauer erlebten allerdings eine Überraschung.

ARD-Programm entfällt plötzlich: Twitter-User besorgt und verwundert

Mit Wetteraussichten konnte ARD seinen Zuschauern nämlich abends - kurz vor der Tagesschau - nicht dienen. Nach „Wissen vor acht - Natur“ entfiel „Wetter vor acht“ mit Claudia Kleinert schlicht. Stattdessen wurden den Zuschauern Landschafts- und Tierbilder im Diashow-Modus vorgespielt. Im Hintergrund lief dazu ruhige Musik. „Eigentlich sollte das ‚Wetter vor acht‘ folgen, aber schöne Winterbilder tun es auch“, kommentierte ein Twitter-User den Vorfall. „War es schlicht unmöglich das ‚Wetter vor acht‘ vorherzusagen?“, fragte ein anderer User wohl ironisch.

Ein Zuschauer hatte hingegen offenbar gar nichts gegen die unangekündigte Änderung. Er kenne den Grund für den Ausfall der Sendung zwar nicht, die Bilder in Kombination mit der Musik gefielen ihm aber wohl. „Bitte immer so. Sehr schöne Bilder mit einer angenehmen Hintergrundmusik. Endlich mal etwas zum Entschleunigen und Herunterkommen. Nicht so durchgetaktet“, schrieb er. „Sehr ungewöhnlich“, sorgte sich ein weiterer Twitter-User offenbar. „Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist“, fügte er noch an.

Was tatsächlich hinter dem unerwarteten Ausfall der TV-Sendung steckt, blieb zunächst unbekannt. Das anschließende Programm wurde jedoch ohne Änderung fortgeführt. Dass das TV-Programm aus aktuellem Anlass einmal geändert wird, ist an sich nichts Ungewöhnliches. So flog beispielsweise im Januar zur Prime-Time eine Sendung komplett raus. Dass eine Sendung nur durch eine Art Diashow ersetzt wird, kann aber wohl durchaus als ungewöhnlich bezeichnet werden. (mbr)