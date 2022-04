„Personen eingeklemmt“: Autounfall bei „Bauer sucht Frau“-Patrick – Antonia erfährt es über Instagram

Teilen

Antonia Hemmer und Patrick Romer gelten als eines der Traumpaare von „Bauer sucht Frau“. Patrick hatte einen Autounfall. Seine Freundin erfuhr davon nur über Instagram und äußerte sich wütend.

Update vom 24. April, 15.20 Uhr: Der „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer war vergangene Nacht (23.04.22) in einen Unfall verwickelt. Wie die Feuerwehr Konstanz mitteilte (s. Update 10.57 Uhr), kollidierten zwei Wägen und Personen mussten aus einem der Autos befreit werden.

„Vorfahfrt genommen“: Patrick Romer fuhr „recht schnell seitlich in das andere Auto rein“

Patrick Romer teilte bisher nur den Instagrambeitrag der Feuerwehr, nun meldete er sich auch selbst zu Wort, ihm gehe es gut. „Habe nur leichte Nackenschmerzen“, erklärt er seinen Zustand. Weiter beschreibt er, wie es aus seiner Sicht zu dem Unfall kam: „Uns wurde die Vorfahrt genommen. Ich habe zwar noch versucht zu bremsen, bin dann aber recht schnell seitlich in das andere Auto rein.“

Bei den eingeschlossenen Personen im Auto handelte es sich demnach nicht um ihn selbst, sondern um Personen des anderen PKWs. „Die Insassen von dem Fahrzeug wurden durch den Aufprall im Fahrzeug eingeschlossen. Glücklicherweise war ein Rettungswagen in unmittelbarer Umgebung“, so Romer.

Patrick Romer teilt ein Bild seines demolierten Wagens und spricht über seinen Gesundheitszustand. © Screenshot Instagram/Patrick Romer

Update vom 24. April 2022, 10.57 Uhr: Inzwischen scheint klarer, was bei Patrick Romer vorgefallen sei. In der Nacht hatte er einen Unfall mit seinen Eltern, wie Antonia Hemmer via Instagram berichtet. Er selbst teilte einen Instagrambeitrag der Feuerwehr Konstanz, auf dem zwei beschädigte weiße Autos und der Einsatz zu sehen sind.

Feuerwehr Konstanz musste eingeklemmte Personen aus PKW befreien

Die Feuerwehr schreibt dazu genaue Details zum Unfallhergang. So soll das Unglück am 23.04.2022 um 22:27 Uhr passiert sein. „Dabei wurden zwei Personen in einem PKW eingeklemmt“, heißt es weiter. Die Personen konnten befreit werden und seien dem Rettungsdienst übergeben worden.

„Parallel wurden die Batterien der PKWs abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst ebenfalls bei der Betreuung der beteiligten Personen. Nach ca. 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden“, so die Feuerwehr Konstanz. Patrick Romer hat sich bisher noch nicht geäußert, ihm gehe es aber gut, erklärte seine Freundin Antonia Hemmer via Instagram.

Patrick Romer hat Autounfall – Freundin Antonia Hemmer erfährt davon auf Instagram

Erstmeldung vom 24. April 2022: Konstanz – Patrick Romer (25) und Antonia Hemmer (21) sind eines der Traumpaare von „Bauer sucht Frau“ (hier alle News auf der Themenseite). Die beiden trafen sich in der RTL-Kuppelshow, kamen aber erst danach zusammen, da Antonia die Sendung vorab verließ. Inzwischen sind die beiden ein eingespieltes Team, die den Spagat zwischen Hof und Instagramleben meistern – Jetzt hatte der Landwirt aber scheinbar einen Autounfall, von dem er statt seiner Freundin, seiner Instagram-Community erzählte.

TV-Sendung Bauer sucht Frau Sender RTL Erstausstrahlung 2. Oktober 2005 Moderation Inka Bause

Antonia Hemmer besucht ihren Patrick häufig auf dem Hof

2020 lernten sich Antonia Hemmer und Patrick Romer in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen (hier alle Kandidaten der kommenden „Bauer sucht Frau International“-Staffel), Inka Bause (53) gab ihrer Liebe einen sanften Schubs. Während er Landwirt ist, hat sich Antonia auch mit Instagram und ihren über 86.000 Followern ein Standbein aufgebaut.

Dort erzählt sie ihren Fans auch immer wieder von den kleinen Problemchen, die ihre Beziehung unter anderem wegen der Entfernung mit sich bringt. Beispielsweise, dass sie sich vergangenes Weihnachten nicht sehen konnten, setzte der 21-Jährigen ganz schön zu. Kürzlich erklärte sie, dass derzeit vor allem sie zu Patrick pendle, da er den Hof schlechter verlassen kann. Sie sei im „positiven“ Stress.

Patrick Romer hatte wohl einen Autounfall. © Screenshot instagram.com/antonia_hemmer

Autounfall bei „Bauer sucht Frau“-Patrick? Antonia erfährt es über Instagram und ist wütend

Während Antonia zu Hause einigen Renovierungsarbeiten nachging und Tapeten abscharbte, wie sie auf Instagram zeigte, machte sie ein Fan aber offenbar auf einen Zwischenfall bei Patrick (hier alles über den „Bauer sucht Frau“-Landwirt) aufmerksam. Davon schien sie selbst bis dato gar nichts mitbekommen zu haben. „Patrick hatte einen Unfall?“, teilt die Influencerin die Nachfrage eines Followers in ihrer Instagramstory als Screenshot.

Eine Frage, die sie scheinbar ganz schön wütend zurückließ, denn ihr Freund hätte angeblich über den Unfall zwar wohl auf seinem privaten Instagramkonto gepostet, ihr aber nichts davon erzählt. „Hab‘s auch gerade erst durch seine Instagramstory erfahren, dass Patrick einen Autounfall hatte“, ist dort zu lesen.

Antonia Hemmer löscht wütenden Beitrag aus ihrer Instagramstory

Sauer, mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus, schreibt die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit weiter: „Er hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Aber es ist selbstverständlich erstmal wichtiger, Instagram zu informieren und ein Bild hochzuladen, als seiner Freundin Bescheid zu geben.“

Sie könne ihren Fans also keine weitere Auskunft geben, was genau vorgefallen sei. „Ich habe genauso wenig Ahnung, was passiert ist“, so Antonia Hemmer. Am nächsten Tag löschte die 21-Jährige den Kommentar und Screenshot der Follower-Frage dann aber kurzerhand wieder aus ihrer Story. Stattdessen gab sie ein Update, dass es Patrick gut gehe, sie länger mit ihm telefoniert habe, er sich entschuldigt habe und sich selbst bald zu der Geschichte melden werde.

Bikinis, Fitness und Fame: Die hübschesten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aus 17 Jahren Fotostrecke ansehen

Bauer sucht Frau: Antonias Freund Patrick war im Bett mit der Freundin seines Bruders

Patrick und Antonia zeigen sich auch immer wieder gemeinsam im TV. Bei „Bauer sucht Frau“-Rückblenden sind die beiden häufig zu sehen, zuletzt nahmen sie bei „#CoupleChallenge“ teil. Dort plauderten die beiden aus dem Nähkästchen und Patrick verriet, dass der „Bauer sucht Frau“-Star mit der Freundin seines Bruders im Bett war, die heute von seinem Bruder schwanger ist. Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer; instagram.com/fw.konstanz