„Babys in Kinderwägen entführt“: „Immer wieder sonntags“-Gast irritiert Stefan Mross

Von: Sarah Wolzen

„Babys in Kinderwägen entführt“: Stefan Mross kann nicht glauben, was ihm Carina Ziegler da erzählt © ARD

Nach einer Woche Pause meldete sich Stefan Mross wieder bei „Immer wieder sonntags“ zurück. Mit einer Menge toller Geschichten für die Schlagerfans. Doch eine sorgte für besondere Irritationen.

Rust - Bei „Immer wieder sonntags“ kamen Schlagerfans am Sonntagvormittag wieder voll auf ihre Kosten. Stefan Mross brachte mit einem hochkarätigen Staraufgebot den Europapark zum Kochen. So durften sich die Zuschauer u.a. über einen Auftritt von Marie Reim, Oli P., Nicole oder Art Garfunkel Jr. freuen. Doch auch fürs Herz war etwas dabei.

Stefan Mross zeigt außergewöhnliche Lebensgeschichten bei „Immer wieder sonntags“

Bei „Immer wieder sonntags“ sorgt die Rubrik „Die Geschichte deines Lebens“ immer wieder für wahre Gänsehautmomente, wenn „außergewöhnliche Menschen von ihren außergewöhnlichen Lebenswegen erzählen.“ So auch in dieser Woche, als Stefan Mross Carina Ziegler begrüßt.

Carina Ziegler überrascht Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ mit ihrem Geständnis © ARD

Die Heilerziehungspflegerin kümmert sich um Kinder mit Handicaps. Die Liebe zu den Kindern verbindet sie mit ihrer Liebe zur Musik und stellt eigene Musicals auf die Bühne - natürlich mit den Kids als Akteuren. Da ist auch Stefan Mross begeistert und möchte wissen, woher Carina Zieglers Leidenschaft kommt. Doch mit dieser Antwort hat der Schlagerstar garantiert nicht gerechnet.

Immer wieder sonntags: Carina Ziegler sorgt mit Entführungsgeschichte für Entsetzen

Sie habe schon immer gewusst, dass sie mit Kindern arbeiten wolle, erklärt Carina Ziegler - so weit so gut, doch ihre nächste Aussage hat es in sich: „Ich habe früher teilweise Kinder im Kinderwagen entführt, wenn wir einkaufen waren.“ - Stefan Mross kann gar nicht glauben, was er da hört: „Wa-was-waaaas hast du da entführt?“, stammelt der Ehemann von Anna-Carina Woitschack. Doch er hat schon richtig gehört - „ich habe Babys in Kinderwägen entführt, weil ich wollte diese Babys halt haben“, erklärt sein Gast.

Jedoch sei sie damals erst vier oder fünf Jahre alt gewesen, was auch Moderator Stefan Mross sichtlich beruhigt. Mit ihrer Hingabe zu Kindern und Musik sorgt Carina Ziegler auf jeden Fall wieder für einen echten Gänsehautmoment. Weniger gut kam Marie Reims Look bei „Immer wieder sonntags“ an - von den Zuschauern wurde der geradezu verrissen. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags