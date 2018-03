Eine Panne? Dieses „Unten ohne“-Foto vom Bachelor soll die Siegerin verraten

Mit Spannung erwarten die Bachelor-Fans Daniels Entscheidung am Mittwoch beim Staffel-Finale. Doch verraten Bilder schon jetzt, an wen die letzte Rose geht?

Update vom 7. März 2018, 21.45 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen!Der Bachelor hat seine Wahl getroffen und seine letzte Rose in der achten Staffel seiner Herzensdame gegeben. Am Ende gab es sogar ein gegenseitiges Liebesgeständnis.

Update vom 7. März 2018, 10 Uhr

Miami - Ein Tag vor dem großen Finale ließ der Rosenkavalier Daniel Völz im wahrste Sinne des Wortes die Hüllen fallen. In seinem Instagram-Posting zeigt er sich unten ohne. Völz erklärt, dass ihm beim Interview ohne Klimaanlage manchmal heiß geworden sei. Deshalb ließ er die lange Hose kurzerhand einfach weg. Und posierte in Shorts. Seine Botschaft: „Man sollte nicht alles immer zu ernst nehmen“ unterstreicht er mit dem Hashtag #partydownbelow.

Tiefe Einblicke

Herrlich, wie selbstironisch der 33-jährige Junggeselle auf Social Media mit seinem Aussehen umgeht. Doch ihm unterläuft ein kleiner Fehler, und er lässt mehr Hüllen fallen als eigentlich beabsichtigt. Ein Detail im Hintergrund des Fotos könnte schon jetzt die Staffelgewinnerin des Bachelor 2018 entlarven. Dem aufmerksamen Fan entgeht nämlich ein entscheidendes Detail nicht:

Lässt man seinen Blick etwas schweifen, so sieht man die Silhouette einer jungen Frau. Die Fans sind sich sicher, dass es sich hierbei um Finalistin Kristina handelt.

Bachelor 2018: Ist Kristina die Gewinnerin?

Nicht nur die brünetten Haare deuten auf die junge Essenerin hin. Auch die Größe passt. Dies würde bedeuten, dass Finalistin Svenja - als blonder Gegenpart von Kristina - beim Bachelor-Showdown leer ausgehen würde. Ob die Spekulationen in den Kommentaren sich bewahrheiten, zeigt sich heute Abend beim großen Finale. Um mit Gewissheit zu erfahren, wer denn nun wirklich die letzte Rose bekommt lohnt es sich, um 20:15 Uhr bei RTL reinzuschalten. Bis dahin bleibt Spannung geboten und das Rätsel um die Siegerin ungelöst. Svenja oder Kristina? Mehr zu den Chancen der Kandidatinnen finden Sie bei hna.de*

Bereits am Dienstag brodelte es heftig in der Gerüchteküche um die letzte Entscheidung des Bachelors.

Artikel vom 6. März 2018: Verraten Bilder die Gewinnerin?

Köln - Wer am Mittwoch (20.15 Uhr, RTL) als Siegerin der achten Staffel die letzte Rose von Bachelor Daniel Völz (33) bekommt, bleibt natürlich bis zur Ausstrahlung streng geheim. Doch diese Bilder, die von RTL als Vorschau herausgegeben wurden, heizen die Spekulationen der Fans weiter an.

Bachelor 2018: Kristina oder Svenja - Wer wird die Siegerin?

Insgesamt eiferten seit Beginn der achten Staffel 24 Frauen um die Gunst des schönen Immobilienmaklers Daniel Völz. Am Mittwoch beim Staffelfinale bleiben noch genau zwei übrig, die Daniels Herz erobern wollen: Kristina (24) und Svenja (22).

Im Halbfinale überreichte er beiden Damen eine Rose. Die dritte im Bunde, Carina, ging leer aus und musste kurz vor dem Ziel und dem Finale nach Hause fahren. Das schmeckte der 21-Jährigen natürlich gar nicht und sie rechnete sowohl mit Daniel, als auch mit Finalistin Kristina ab.

Bachelor 2018: Was verraten die Bilder aus der Vorschau?

Wie vor jedem Sendetermin veröffentlicht der Kölner Privatsender RTL Vorschaubilder der kommenden Folge. Mit Spannung achten die Fans natürlich auf jedes Detail vor dem Finale. Gibt eine Kleinigkeit schon einen Hinweis auf die Siegerin der aktuellen Bachelor-Staffel?

Video: Bachelor-Gewinnerin Kristina? Das sagt der Dating-Coach!

Bachelor 2018: Steht Kristina als Gewinnerin schon fest?

Betrachtet man das veröffentlichte Final-Foto von Kristina und Daniel, so erkennt man in den Gesichtsausdrücken der beiden eine besondere Stimmung. Voller Hingabe, Erleichterung und Zufriedenheit strahlt Kristina glücklich ihren Daniel an. Als wolle sie sagen: „Endlich, ich hab‘s geschafft!“ Auch Daniel blickt auf die 24-Jährige als wolle er sagen: „Du gehörst jetzt mir!“ Dass Daniel im Halbfinale seine erste von drei Rosen an Kristina gab, spricht für Kristina als Gewinnerin und im Halbfinale begründete Daniel seine Entscheidung für Kristina so:

„Diese Rose geht an eine Frau, die mir alles sagt, ohne ein einziges Wort auszusprechen. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich die einzige Person in dem Moment bin.“ War das schon der erhoffte Wink mit dem Zaunpfahl?

+ Kristina und Daniel © MG RTL D

Bachelor 2018: Svenjas Blick wirkt kühler

Anders kann man den Blick von Svenja auf dem veröffentlichten Foto interpretieren. Sie blickt Daniel kühler an, als habe sie schon damit gerechnet, dass sich Daniel gegen sie entscheidet. Dazu kommt noch die Begründung für Svenjas Rose im Halbfinale, die weit liebloser wirkte als die süßen Worte an Kristina:

„Diese Rose geht an eine Frau, die mich von Anfang an mit einem Lächeln und mit einer Selbstsicherheit überzeugt hat, wo ich jedoch später gezweifelt habe, wo genau ich dran bin und warum sie hier ist", sagte Daniel der 22-Jährigen.

+ Svenja und Daniel im Finale © MG RTL D

Bachelor 2018: Großes Finale am Mittwoch

Beim Finale am Mittwoch (RTL, 20.15 Uhr) trennt sich also ein letztes Mal die Spreu vom Weizen. Trotz aller Spekulationen bleibt bisher noch völlig unklar, wer am Ende die letzte Rose von Daniel bekommen wird.

