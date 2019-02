„Der Bachelor“ 2019: Achtung, Spoiler! Insider verrät die Gewinnerin

Seit Wochen wird spekuliert: Wer ist die Gewinnerin bei „Der Bachelor“ 2019? Ein Insider hat das Geheimnis nun gelüftet, wer Andrejs Herz erobert hat. Vorsicht, Spoiler!

Wer wird die Gewinnerin der Bachelor-Staffel 2019? Darüber wurde schon heftig spekuliert. Ein Radiosender verkündete Kandidatin Vanessa - die dann aber schon vor dem Finale von Andrej Mangold (32) nach Hause geschickt wurde. Jetzt bleiben nur noch Eva Benetatou (26) und Jenny Lange (25) übrig - und eine von beiden wird die letzte Rose bekommen.

Doch es gibt es immer stärkere Anzeichen, welche der beiden die neue Freundin von Andrej werden wird. Und das wird den Zuschauern im Zweifel nicht gefallen: Denn die Gewinnerin vom Bachelor 2019 wird wohl nicht die Zuschauer-Favoritin, sondern genau die Frau, die viele Zuschauer eher skeptisch betrachten.

Der Radiosender Antenne 1 hatte im Februar bereits verkündet: Kandidatin Vanessa (26) wird die Siegerin von Bachelor Andrej Mangold. Denn der Bachelor wurde in deren Heimat, dem schwäbischen Ditzingen, gesichtet, berichtete intouch.de damals. Vanessa hatte mit Andrej zwei romantische Einzeldates gehabt, und die Chemie stimmte zwischen den beiden. Doch dann die Überraschung: Vanessa fliegt im Halbfinale der Show raus. Sie und der Bachelor sind offensichtlich kein Paar geworden. Jetzt rückt das Finale näher und Andrej muss sich zwischen Eva Benetatou und Jenny Lange entscheiden.

Bachelor 2019: Ist Eva Benetatou die Gewinnerin der Staffel?

Und die Griechin Evanthia Benetatou, genannt Eva, hat einiges zu bieten. Sie entspricht vom Typ her Andrej Mangolds Vorlieben, ist sportlich, intelligent und entspricht mit ihrem brünetten Haar und den dunklen Augen auch äußerlich ganz dem Geschmack des Bachelors. Die Flugbegleiterin ist viel unterwegs, neugierig und mag Herausforderungen. Nachdem Eva einige Jahre in Abu Dhabi gelebt hat, zog sie 2017 nach Düsseldorf, und studiert dort Wirtschaftsrecht im Fernstudium. Ihre letzte Beziehung scheiterte an der Unehrlichkeit ihres Partners, meldet rtl.de. Eva hat alles, was Andrejs Traumfrau haben sollte, ob sie jedoch wirklich die neue Frau an seiner Seite wird, ist nach neuesten Gerüchten aus Bremen jedoch eher unwahrscheinlich.

+ Eva Benetatou (links) und Jenny Lange haben es ins Finale von „Der Bachelor“ 2019 geschafft. © MG RTL D

Aus Bremen stammt nämlich Kandidatin Jenny Lange - und die soll nach Insider-Informationen nun mit Andrej Mangold zusammen sein. Dass sie die Gewinnerin werden könnte, wird schon länger spekuliert. Jenny bekam von Andrej den ersten Kuss der Bachelor-Staffel 2019 und kämpft seitdem tapfer und energisch um den Junggesellen. Mit ihrer Taktik machte sie sich unter ihren Mit-Kandidatinnen und den Zuschauern allerdings wenig Freunde. Sie gilt als eifersüchtig, wurde vielfach als Psycho-Jenny und als Stalkerin Andrejs bezeichnet.

Bachelor 2019: Jenny Lange soll Andrej Mangolds Herz gewonnen haben

Eigentlich passt auch Jenny Lange perfekt in Andrej Mangolds Beute-Schema. Die Brünette ist Sport- und Gesundheitsmanagerin und arbeitet auch als Zumba-Trainerin und Fitness-Model. Jenny versucht seit Beginn der Staffel Bachelor Andrej tatkräftig und leidenschaftlich für sich zu gewinnen. Und sie hat es vielleicht sogar geschafft, ist aus ihrer Heimatstadt Bremen zu hören. Ein Insider hat gegenüber dem OK! Magazin ausgepackt. „Leider wusste halb Bremen schon vor Beginn der Staffel-Ausstrahlung, dass Jennifer gewinnt. Sie konnte ihre Klappe nicht halten. Sie hat es ihren Freundinnen erzählt und so ging das Lauffeuer los“, so das Magazin.

Angeblich sind die beiden auch immer noch zusammen, flogen nach Ende der Dreharbeiten für den Bachelor 2019 sogar als Paar in den Urlaub auf die Malediven. Die Insider-Quelle glaubt allerdings nicht, dass die Beziehung zwischen Jenny Lange und Andrej Mangold eine wirkliche Perspektive hat. "So wie ich sie kenne, wird es nicht lange halten, da sie klammert, immer Aufmerksamkeit braucht und sehr, sehr eifersüchtig ist“, äußerte sich die Quelle gegenüber OK!.

Alle Episoden und das Finale von Der Bachelor sind bei www.tvnow.de zu sehen. Das Finale zeigt der Streaming-Dienst schon 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung, am Dienstag, 26. Februar, um 20.15 Uhr.