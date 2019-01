Der Bachelor 2019: Kandidatin wütet - „Kann froh sein, dass ich dem keine geballert habe“

Folge fünf von „Der Bachelor“ 2019: Eine Kandidatin zeigt sich von Andrej geschockt: „Das ist krank!“ Heute gibt es ein Übernachtungsdate. Eine Kandidatin fliegt vorzeitig. Zum News-Ticker.

„Der Bachelor“ 2019 geht in die fünfte Woche. Elf Kandidatinnen buhlen in der Villa in Mexiko noch um die Gunst von Ex-Profisportler und Unternehmer Andrej Mangold. Neun Damen sind bereits ausgeschieden.

In der Folge am Mittwoch (30. Januar) verbringt der Bachelor die Nacht mit einer Kandidatin.

Gleich zu Beginn fliegt eine Kandidatin raus: Bachelor Andrej Mangold lädt Cecilia und Nathalia zu einem vermeintlichen Zweier-Date ein. Für eine von beiden ist Endstation!

Zwei weitere Kandidatinnen gehen heute in der Nacht der Rosen leer aus. Bachelor: Kandidatin wütet nach Aus - „Kann froh sein, dass ich dem keine geballert habe“ 22.10 Uhr: So, Christina und Ernestine sind raus. Christina ist total fassungslos! Andrej war mit ihr doch auf einem Einzeldate. Wie konnte das nur passieren? Als Christina die Bachelor-Villa ohne Rose verlassen hat, steht ihr die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Das ist krank!“, sagt sie. „Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen?“ Sie stammelt mit tränenerstickter Stimme: „Entschuldigung, aber wirklich... Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass er ein so loyaler, fairer, ehrlicher Mensch ist. Und... Ne...“ Die Wut bei ihr sitzt echt tief: „Der kann froh sein, dass ich nicht Yeliz bin und dem eine geballert habe.“ Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte Kandidatin Yeliz dem damaligen Bachelor Daniel Völz eine Ohfreige verpasst, nachdem sie keine Rose bekommen hatte. Andrej erklärt, warum Christina gehen musste: Beim Einzel-Date am Strand hat es bei ihm nicht gefunkt. Da macht für ihn ein weiterer Verbleib von Christina in der Villa keinen Sinn.

Bachelor bekommt einen Kuss-Korb von Vanessa

21.34 Uhr: „Bachelor“ Andrej verbringt ein Einzeldate mit Vanessa. Die blonde Schönheit beginnt das Treffen mit Tränen in den Augen und wird sehr emotional. Das berührt auch Andrej. Im Laufe des Abends kommen sich beide näher. Andrej würde sie auch gerne küssen, doch Vanessa will nicht so recht. „Ich weiß ja, dass er schon vor mir andere geküsst hat“, erklärt Vanessa vor der RTL-Kamera. Deshalb habe sie sich auch nicht gehen lassen können. Bitter für Andrej, damit hat er wohl nicht gerechnet. Dennoch bewertet „Bachelor“ Andrej das Treffen als einen Erfolg.

21.01 Uhr: So endet also das Übernachtungs-Date: Der Bachelor und Steffi wachen im Bett nebeneinander auf. Haben wir den ersten Sex bei "Der Bachelor" 2019 erlebt? Steffi will den anderen Kandidatinnen im haus weismachen: Da lief nicht mehr als Knutschen! Ernsthaft? Wofür gibt es dann solche Übernachtungs-Dates? Abwarten, ob da nicht im Laufe der Staffel noch rauskommt, dass die unter den Laken noch weit mehr veranstaltet haben.

Bachelor-Überraschung: Andrej Mangold wirft erste Kandidatin gleich raus

Update vom 30. Januar 2019 um 20.40 Uhr: Huch, was ist da denn los? „Bachelor“ Andrej Mangold wirft noch vor der Nacht der Rosen einen Kandidatin raus. Nach dem Doppel-Date mit Cecilia und Nathalia kündigt er an: „Ich werde jetzt eine von euch nach Hause schicken.“ Ruhe kehrt ein, Cecilia und Nathalia wirken geschockt. Dann fasst Andrej den Entschluss: Für Nathalia ist die „Bachelor“-Staffel vorbei, sie fliegt nach Hause. Nathalia darf also weiter auf schöne und emotionale Momente mit dem Bachelor hoffen.

+ Bachelor Andrej Mangold hat sich gegen Cecilia und für Nathalia (Bild) entschieden. Alle Episoden von „Der Bachelor" bei TVNOW: www.tvnow.de © TVNOW

Der Bachelor 2019: „Das ist krank!“ Kandidatin ist total entsetzt

„Der Bachelor“ 2019: Riesen-Zoff zwischen Evanthia und Cecilia

+++ Zwischen Evanthia und Cecilia brennt heute die Luft! Gleich zu Beginn der neuen Bachelor-Folge redet Kellnerin Cecilia Klartext mit Stewardess... pardon! Flugbegleiterin Evanthia: „Ich mag Dich nicht! Du bist für mich falsch.“ Evanthia berichtet vor versammelter Frauschaft: „Cecilia hat mir an den Kopf geworfen: Ich sei eine Ratte.“ Warum Cecilia so schlecht über Evanthia denkt? Das verrät sie heute und untermalt ihre Äußerungen mit leicht übertrieben wirkenden Gesten...

+++ Gleich danach wird Cecila mit Nathalia zum Bachelor zitiert. Ei, was wartet bei Andrej wohl auf die beiden? Der tischt ihnen ohne Umschweife auf, dass er abchecken will, wer von ihnen wirklich Interesse an ihm hat. Für eine der beiden heißt es dann: Abflug! Wer heute die Show verlassen muss? Das erfährt man ab 20.15 Uhr bei RTL.

+++ Christina darf heute ein Einzeldate mit Bachelor Andrej verbringen. Romantisch: Beide treffen sich zum Dinner am Strand. Das Ganze endet auf einem Strandbett. Und wir fragen uns? Ist „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ in Mexiko eigentlich eine Straftat? Ob es wirklich so heiß endet? Das erfahren wir heute Abend bei RTL.

+++ Mit Steffi geht der Bachelor heute in die Luft. Er lädt sie zu einem Rundflug ein. Kaum an Bord krallt sich Steffi den Junggesellen: „Ich muss mich festhalten“, gibt sie sich nervös - um sich bei Andrej einzuhaken. Nach einem Dinner schlabbern beide rum. Andrej deutet dezent an, dass es für Steffi eine Übernachtungsmöglichkeit gibt: „Wenn du möchtest, bleibst du noch hier.“ Was für ein Charmeur! Fehlt eigentlich nur, dass Andrej ein Kondom aus der Tasche holt und es Steffi vor die Nase hält...

